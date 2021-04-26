Осторожно, ранние грибы: как отличить съедобный от ядовитого и узнать настоящий сморчок

Отправляясь за первыми весенними грибами, нужно быть крайне осторожными. Неважно, идете вы в лес или в магазин, советы для всех одинаковые: внимательно присматривайтесь к тому, что собираетесь положить в корзину. «360» рассказывает, как не попасться на природные уловки, отличить сморчки настоящие от ложных, а также куда лучше отправляться за добычей.

Прежде чем мы начнем разбирать грибы и их различия с ядовитыми двойниками, посмотрите на карту с самыми грибными местами Московской области:

Источник фото: телеканал «360»

Сморчки и ложные сморчки

Узнаете эти грибы по округлым шляпкам, похожим на пчелиные соты. Обычно они конические, яйцевидные или круглые. Цвет — от светло-коричневого до почти черного. Это из-за того, что существует несколько видов сморчков, но все они съедобны и похожи друг на друга.

Чаще всего сморчки попадаются под тополями, осинами и ольхой. Главная опасность — их легко перепутать с ложными сморчками. Тут внимание стоит обращать на шляпку: у ядовитых двойников она полностью не крепится к ножке и при надрезе заполнена белой мякотью, тогда как настоящие сморчки полые внутри.

Сморчок:

Источник фото: телеканал «360»

Ложный сморчок:

Источник фото: телеканал «360»

Строчки

Строчок стоит на короткой полой ножке, которую почти не видно из-под бесформенной темно-коричневой или даже черной шляпки. По размеру строчки намного крупнее сморчков, а их шляпки внутри неполые. С шляпками стоит быть осторожнее, так как они содержат ядовитые токсины, которые разрушаются только при термической обработке. Перед приготовлением их советуют несколько раз прокипятить.

Источник фото: телеканал «360»

Дождевики и ложнодождевики

По весне в лесу также появляются дождевики. Это грибы обычно овальной или округлой формы белого цвета с замкнутыми плодовыми телами.

Отличить их от опасных двойников — ложных дождевиков — довольно просто. Ядовитые собратья обычно имеют чешуйчатую плотную кожицу желтоватого цвета, на которой могут быть небольшие трещины. Мякоть мясистая, толстая, упругая, белого цвета, с тонким пряным запахом. Со временем ее цвет меняется сначала на фиолетово-черный, затем на оливковый с более светлыми прожилками. В этих грибах содержится небольшое количество токсинов, которые могут привести к легкому пищевому отравлению.

Дождевик:

Источник фото: телеканал «360»

Ложный дождевик:

Источник фото: телеканал «360»

Шампиньоны и поганки

Весенние шампиньоны часто путают с поганками. Визуально у них много общего, поэтому чтобы не ошибиться, прежде чем срезать гриб, проверьте цвет шляпки — пластинки на нижней поверхности должны быть розовыми. У поганки они полностью белого цвета.

Шампиньон:

Источник фото: телеканал «360»

Белая поганка:

Источник фото: телеканал «360»

Блюдцевик

Еще один популярный в народе весенний гриб — блюдцевик. Ножка у него очень короткая и чаще всего полностью спрятана под землей. Но не заметить его шляпку, ярко-оранжевую и по форме напоминающую блюдце, будет сложно. Пахнет этот съедобный гриб не очень приятно — многим его запах напоминает запах хлорки.

Запах полностью исчезает после термической обработки. Спутать его с другими грибами практически невозможно — специфический аромат и строение не позволят это сделать. Но все же обращайте внимание на цвет шляпки — она должна быть именно ярко-оранжевой. Все оттенки коричневых и серых цветов укажут на ядовитость.

Блюдцевик:

Источник фото: телеканал «360»

Блюдцевик серый (ядовитый):