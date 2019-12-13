Ramblеr заявил права на веб-сервер Nginx своего экс-сотрудника. Главное

В московском офисе IT-компании Nginx 12 декабря прошли обыски — «Рамблер» подал в суд на своих бывших сотрудников и основателей Nginx Илью Сысоева и Максима Коновалова. В «Рамблере» уверены, что свою компанию они создавали в служебное время, значит, и права на нее принадлежат Rambler Group.

Первым об обысках в офисе Nginx сообщил у себя в Twitter программист Игорь Ипполитов, который, предположительно, работал в компании. Позже, по его же заявлению, полиция попросила его удалить фотографии постановления суда в отношении оснований для обыска.

СМИ сообщили об обысках в компании Nginx Подробнее

Обыск производился в ходе расследования уголовного дела, которое возбудили в отношении «неустановленных лиц» 4 декабря 2019 года по статье о нарушении «авторских и смежных прав группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» (часть 3 статьи 146 УК РФ).

Из документа также следует, что «неустановленные лица из числа сотрудников» Rambler Group «в служебное время, в пределах установленных рабочих обязанностей» по заданию компании разработали «программу для ЭВМ „энджиникс“», а потом опубликовали ее, указав Илью Сысоева автором. При этом программа, в соответствии с текстом постановления, принадлежит «Рамблеру».

«Кажется, Rambler подал иск о нарушении авторского права к Илье Сысоеву из-за Nginx, офис Nginx обыскивает полиция (неподтвержденная информация). Оригинальная публикация Игоря Ипполитова, но кто-то попросил его удалить пост», — говорится в твите.

В самом «Рамблере» заявили, что «NGINX является служебным произведением, разработкой которого с начала 2000-х годов в рамках трудовых отношений с „Рамблером“ занимался Игорь Сысоев, поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права».

Позже Ипполитов сообщил о том, что основатели Nginx Максим Коновалов и Илья Сысоев находятся на допросах, сейчас их уже отпустили. По крайней мере один из них находится в статусе свидетеля.

Яндекс защищает Nginx

Утром 13 декабря в блоге «Яндекса» появилось заявление директора по распространению технологий компании Григория Бакунова, «которое отражает позицию всей компании». В заявлении Бакунов говорит о том, что нападки «Рамблера» на Nginx могут повредить все компаниям, занимающимся развитием программ с открытым исходным кодом, а значит и развитию интернета и других технологий в целом.

Спокойный охотник на людей. Главное о маньяке, убившем двух девушек в Уктусе Подробнее

«Открытый код — основа быстрого развития интернет-технологий. Важно, чтобы у широкого круга разработчиков сохранялась мотивация выкладывать свои разработки в опенсорс и тем самым совместными усилиями решать сложные задачи. Преследования за открытый код — очень плохой сигнал сообществу программистов. Мы абсолютно убеждены, что все технологические компании должны поддерживать и развивать опенсорс-движение», — считает Бакунов.

Компанию Nginх создал Илья Сысоев в 2011-м, через 9 лет после написания открытого кода, который лег в ее основу. Сейчас на их сервере работает порядка трети всех сайтов в мире. По мнению генерального директора хостинговой компании DipHost Филиппа Кулина, автора Telegram-канала «Эшер II», Ngnix — «самый популярный легковесный веб-сервер и „обратный“ прокси в мире». Ущерб, нанесенный «Рамблеру» «неизвестными сотрудниками», оценивают более чем в 51 миллион рублей.