Рамадан начался в России. Основные правила и традиции месяца поста для мусульман

С заходом солнца 1 апреля у российских мусульман начался месяц поста — Рамадан. Закончится он ровно через месяц. Что предстоит верующим в священные дни, вспомнил «360».

В мусульманской культуре Рамадан — месяц очищения души и тела. Он предписывает ежедневный пост, усердие в обрядах поклонения Всевышнему, духовном совершенствовании и добрых делах. Считается, что в это время людям был ниспослан Коран.

Рамадан наступает по лунному мусульманскому календарю, который на 11 дней короче Григорианского календаря. Поэтому каждый год священный месяц начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем году.

Заход солнца 1 апреля приходится на 19:07 по московскому времени, и началом Рамадана считается появление Луны. Это самый важный месяц для последователей ислама. В первый день будет прочитан специальный намаз — таравих. Его читают коллективно после ночной молитвы в мечетях и домах.

Духовное управление мусульман РФ объявило о проведении в Москве и Подмосковье акции «Рамадан Керим — 2022»: в первый день праздника начнется прием заявок от нуждающихся на получение продуктовых наборов. Кроме того, в специально возведенном шатре на территории Московской Соборной мечети ежедневно сотни верующих будут накормлены горячей трапезой — ифтаром.

Источник фото: РИА «Новости»

Многовековые традиции

Для мусульман весь месяц действует целый список запретов: нельзя курить и даже дышать табачным дымом, развлекаться и вступать в интимные отношения, сквернословить, ссорится и воевать. Прием пищи и питья разрешен дважды — до рассвета и после заката.

Верующие в течение Рамадана должны совершать несколько канонических молитв — намазов, причем делать это рекомендуется в мечети, в окружении других мусульман. Молиться ровно в полдень запрещено, как и в моменты восхода и захода солнца.

Место для моления должно быть чистым. Обычно верующие расстилают специальный молитвенный коврик. При этом женщины возносят молитву отдельно от мужчин или становятся сзади. Недопустимо есть, пить, смеяться и разговаривать во время моления или совершать посторонние движения.

Источник фото: РИА «Новости»

С 8 на 9 мая пройдет Ночь могущества — время, когда пророку Мухаммеду открылись первые откровения. У мусульман в этот период принято читать Коран и просить у Аллаха искупления за все грехи.

В честь окончания поста в Рамадан отмечают Ураза-байрам, праздник разговения. В 2022 году он придется на 2 мая. Настанет время для приема гостей, раздачи милостыни бедным, встречам с родными и близкими.