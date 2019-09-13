СМИ пишут о раке Заворотнюк. Разбираемся, как жить с этой болезнью

По сведениям СМИ, у находящейся на последней стадии рака актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга. Представители артистки информацию опровергают, но ее муж, фигурист Петр Чернышов отказался от участия в ледовом шоу, чтобы посвятить время жене. Подробности болезни артистки — в материале «360».

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Отек мозга из-за давшей метастазы опухоли начался у актрисы Анастасии Заворотнюк, утверждают СМИ. По данным Telegram-канала Mash, врачи поставили ей тот же диагноз, что был у умершей в 2015 году от рака мозга Жанны Фриске. Тогда врачи диагностировали у нее глиобластому. Болезнь проявилась во время беременности певицы, тоже возникшей в результате ЭКО. Главный врач Европейской клиники пояснил изданию «Царьград», что «ЭКО может провоцировать и активизировать те проблемы, которые уже были ранее, включая рак».

В ближайшее время нейрохирурги проведут консилиум и обсудят возможность операции находящейся на последней стадии рака мозга актрисы. Однако ее состояние настолько тяжелое, что вмешательство может быть опасным, пишут журналисты. Ранее Заворотнюк провели курсы лучевой и химиотерапии, однако эффекта они не дали — но информация об этом также не подтверждена.

Представитель артистки Стас Христов опроверг в разговоре с «360» сведения об отеке мозга. «Я получил от Насти СМС. Она ответила: «Бред. Отстань», — заявил Христов.

Между тем, издание Super.ru заявило, что опухоль является неоперабельной. После ухудшения состояния ее здоровья Роман Чернышов решил покинуть ледовое шоу «Руслан и Людмила». По словам коллег, фигурист «просто не может думать о других вещах, кроме здоровья жены».

Прогнозы врачей

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Доктор медицинских наук, онколог Александр Братик пояснил «360», что отеки мозга возникают из-за нарушения кровоснабжения. Разрастаясь, злокачественная опухоль перегораживает просветы сосудов. Поэтому окружающие ткани насыщаются лимфой и кровью.

«Если доктора на этом этапе сумеют локализовать отек, и он не будет создавать сильную компрессию, то, если опухоль незначительных размеров и не распространена широко, у нее есть надежды излечиться либо с помощью киберножа, либо с помощью прямой хирургической операции», — добавил онколог.

Старший научный сотрудник, врач-нейроонколог Давид Насхлеташвили рассказал, что диагноз глиобластома ставится после морфологического исследования вырезанной опухоли. Без операции, на основании МРТ или компьютерной томографии поставить его невозможно.

«Шанс вылечиться есть. Хотя это единичные пациенты, которые живут 5-10 лет, но такие случаи в нашей практике есть. Но медиана выживаемости по миру — от года до полутора», — добавил Насхлеташвили.

Госпитализация

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Издание Super.ru отмечало, что онкологическое заболевание у Заворотнюк обнаружили в 2018 году после рождения дочери Милы. После этого в СМИ стала появляться информация о болезни, но артистка ее не комментировала.

В апреле 2019 года Заворотнюк перестала появляться на светских мероприятиях, а в конце августа отменила участие в театральных спектаклях. Заменившая ее в спектакле «Все мужчины делают это» актриса Ирина Сотикова рассказала журналу «Тайны звезд», что «Анастасия приболела». Представитель Заворотнюк заявил, что это не так, актриса, по его словам оформляла американское гражданство дочкам. 5 сентября она не ответила на прямой вопрос о ее здоровье.

Более двух недель назад, по возвращении в Москву с лечения в польской клинике, Заворотнюк госпитализировали. Как отмечается в Telegram-канале «НеМалахов», в столичную больницу ее доставили на вертолете в бессознательном состоянии и с еле ощутимым пульсом.

Опровержения

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В беседе с журналистами сайта «Комсомольская правда» одна из обитательниц коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где последние четыре года живет Заворотнюк, рассказала, что артистка очень поправилась. А от ее роскошных кудрей не осталось и следа.

«Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос ее роскошных как будто нет, косыночка на голове. Это все от лекарств…» — сказала женщина.

Однако директор актрисы Марина Попова заявляла, что Анастасия чувствует себя «нормально». Мать артистки заявила НТВ, что диагноза «рак мозга у ее дочери нет». Это же подтвердил знакомый семьи, беседовавший с Петром Чернышовым. Фигурист сообщил ему, что рака у жены нет.