Россия испытала сверхзвуковую ракету «Стрела». Ей не страшны помехи врага

В России завершились испытания ракеты «Стрела», работающей по принципу «выстрелил — забыл». Системы комбинированной боеголовки отсекают помехи и позволяют точно поражать цель. В мире аналогов такой ракеты пока нет. А благодаря высокой маневренности и сверхзвуковой скорости сбить российскую «Стрелу» мало кому под силу.

Концерн «Калашников» завершил испытания зенитной управляемой ракеты «Стрела 9М333» для комплексов «Стрела-10». Итоговые стрельбы проходили на Донгузском полигоне в Оренбургской области, сообщили в пресс-службе компании. Испытания проводили в светлое и темное время суток, новинка успешно поразила все мишени. В том числе догнала цель и подорвала ее боевую часть.

«Стрела 9М333» способна поражать беспилотники, крылатые ракеты, низколетящие самолеты и вертолеты, безошибочно находя их среди оптических, сбрасываемых или парашютируемых помех. Головка самонаведения работает в трех режимах: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый, — благодаря чему имеет преимущества над аналогичным вооружением.

«Начато серийное производство изделия в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Ракета имеет три режима работы головки самонаведения, что является ее важнейшим преимуществом над другими ракетами подобного класса. ЗУР „9М333“ позволяет вести огонь по принципу „выстрелил — забыл“», — заключили в пресс-службе концерна.

Умная ракета

Новая ракета ракета «Стрела» предназначена для борьбы с воздушными целями, которые могут ставить помехи или умеют искажать контуры самолета в инфракрасном диапазоне, рассказал «360» военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Новинка оборудована системой, позволяющей фильтровать помехи и видеть цель.

«Это делается для того, чтобы действительно эффект от выстрела такой зенитной ракеты был „выстрелил и забыл“. Это такая технология, когда оператор помогает ракете захватить цель по радиокомандному режиму, ракета захватывает цель и от нее уйти уже никто не сможет», — пояснил Леонков.

Ракеты ищут цель по радиолокационному каналу. Чтобы затруднить им эту задачу, на самолетах ставят бортовую систему радиоэлектронной борьбы, чтобы боеголовка не смогла навестись и прошла мимо цели. Например, создают белый шум, который забивает частоты. Сигнал, который ракета посылает цели, возвращается обратно, и она не может захватить мишень. Но «Стреле» такое не грозит. Ее аппаратура определяет мишень вне зависимости от наличия различных помех. Такие комбинированные головки наведения называют умными.

Остановить «Стрелу»

«Стрела» — ракета маневренная, сверхзвуковая и поражает мишень по принципу «одна ракета — одна цель». Если цель крупная, боеголовок понадобится две или больше. Это в каждом конкретном случае решает расчет зенитно-ракетного комплекса. Сейчас некоторые страны пытаются создать аналогичные российской комбинированные боеголовки.

«Но ни у кого их практически нет. Даже американцы своей ракетой Patriot не смогли решить такую задачу», — уточнил Леонков.

Цели — самолеты, вертолеты и крылатые ракеты — постоянно совершенствуются, а значит. боеголовки тоже приходится модернизировать. Поэтому остановить «Стрелу» крайне сложно. По словам эксперта, наиболее близко к этому подошли шведы. Вместо зенитной они используют ракету AIM-120 класса «воздух— воздух» с комбинированной управляемой головкой наведения.