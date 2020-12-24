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    24 декабря 2020, 19:31

    Россия испытала сверхзвуковую ракету «Стрела». Ей не страшны помехи врага

    Анна Старицкая, Ольга Нижельская

    В России завершились испытания ракеты «Стрела», работающей по принципу «выстрелил — забыл». Системы комбинированной боеголовки отсекают помехи и позволяют точно поражать цель. В мире аналогов такой ракеты пока нет. А благодаря высокой маневренности и сверхзвуковой скорости сбить российскую «Стрелу» мало кому под силу.
    Россия испытала сверхзвуковую ракету «Стрела». Ей не страшны помехи врага

    Концерн «Калашников» завершил испытания зенитной управляемой ракеты «Стрела 9М333» для комплексов «Стрела-10». Итоговые стрельбы проходили на Донгузском полигоне в Оренбургской области, сообщили в пресс-службе компании. Испытания проводили в светлое и темное время суток, новинка успешно поразила все мишени. В том числе догнала цель и подорвала ее боевую часть.

    «Стрела 9М333» способна поражать беспилотники, крылатые ракеты, низколетящие самолеты и вертолеты, безошибочно находя их среди оптических, сбрасываемых или парашютируемых помех. Головка самонаведения работает в трех режимах: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый, — благодаря чему имеет преимущества над аналогичным вооружением.

    «Начато серийное производство изделия в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Ракета имеет три режима работы головки самонаведения, что является ее важнейшим преимуществом над другими ракетами подобного класса. ЗУР „9М333“ позволяет вести огонь по принципу „выстрелил — забыл“», — заключили в пресс-службе концерна.

    Умная ракета

    Новая ракета ракета «Стрела» предназначена для борьбы с воздушными целями, которые могут ставить помехи или умеют искажать контуры самолета в инфракрасном диапазоне, рассказал «360» военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Новинка оборудована системой, позволяющей фильтровать помехи и видеть цель.

    «Это делается для того, чтобы действительно эффект от выстрела такой зенитной ракеты был „выстрелил и забыл“. Это такая технология, когда оператор помогает ракете захватить цель по радиокомандному режиму, ракета захватывает цель и от нее уйти уже никто не сможет», — пояснил Леонков.

    Ракеты ищут цель по радиолокационному каналу. Чтобы затруднить им эту задачу, на самолетах ставят бортовую систему радиоэлектронной борьбы, чтобы боеголовка не смогла навестись и прошла мимо цели. Например, создают белый шум, который забивает частоты. Сигнал, который ракета посылает цели, возвращается обратно, и она не может захватить мишень. Но «Стреле» такое не грозит. Ее аппаратура определяет мишень вне зависимости от наличия различных помех. Такие комбинированные головки наведения называют умными.

    Остановить «Стрелу»

    «Стрела» — ракета маневренная, сверхзвуковая и поражает мишень по принципу «одна ракета — одна цель». Если цель крупная, боеголовок понадобится две или больше. Это в каждом конкретном случае решает расчет зенитно-ракетного комплекса. Сейчас некоторые страны пытаются создать аналогичные российской комбинированные боеголовки.

    «Но ни у кого их практически нет. Даже американцы своей ракетой Patriot не смогли решить такую задачу», — уточнил Леонков.

    Цели — самолеты, вертолеты и крылатые ракеты — постоянно совершенствуются, а значит. боеголовки тоже приходится модернизировать. Поэтому остановить «Стрелу» крайне сложно. По словам эксперта, наиболее близко к этому подошли шведы. Вместо зенитной они используют ракету AIM-120 класса «воздух— воздух» с комбинированной управляемой головкой наведения.