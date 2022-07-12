Россия создает ракету для охоты на авианосцы. Подобная есть только в Китае

В России разрабатывают новую баллистическую ракету «Змеевик» для Военно-морского флота страны. С ее помощью можно будет вести охоту на авианосцы. В мире есть аналоги гиперзвуковых ракет подобного типа. Однако надежнее создать собственный арсенал, считают эксперты.

Новая ракета для ВМФ

Для Военно-морского флота России разрабатывается новая баллистическая ракета «Змеевик». Боеголовка с гиперзвуковым боевым оснащением уже получила прозвище «убийца авианосцев». Она предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь боевых кораблей с авиационными группами на борту.

Возможно, «Змеевик» пополнит арсенал береговых ракетных частей ВМФ. Есть информация, что по характеристикам новая ракета имеет сходство с китайскими боеголовками DF-21D и DF-26, чья дальность полета доходит до четырех тысяч километров.

Последние новинки аналогичного современного вооружения были разработаны и производятся на реутовском НПО машиностроения, которое входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Однако на предприятии отказались комментировать сообщение о новой ракете, сообщил ТАСС.

Отставание США

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «360» рассказал, что раньше «убийцей авианосцев» в прессе называли подводные лодки и корабельные ракеты. Идея создания специальной баллистической боеголовки появилась довольно давно.

«Ракета нового поколения от теории до внедрения разрабатывается от четырех до пяти лет. Столько времени нужно, чтобы все рассчитать теоретически, потом апробировать боеголовку практически и наладить производство нового вооружения», — пояснил Матвийчук.

Военный эксперт отметил, что американцы разрабатывают аналогичное вооружение уже порядка 20–25 лет. Однако у них постоянно идут срывы в области практического применения. Пока же, несмотря на громкие заявления президента США, у его армии есть только опытные образцы.

А вот у китайцев, как отметил Матвийчук, есть аналогичные ракеты. Это двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета средней дальности серии «Дунфэн». Последняя модификация боеголовки, DF-21D, стала первой и единственной в мире противокорабельной баллистической ракетой.

Но покупать боеголовки у них или у кого бы то ни было не стоит, заметил Матвийчук. Поставки оружия прочно связаны с политикой, а она бывает довольно изменчива. Куда надежнее создавать собственное вооружение, тем более что возможности для этого есть. Это, по его мнению, даст уверенность и гарантии независимости.

На флоте РФ «Цирконы» и «Арсеналы»

Сейчас у Вооруженных сил России есть гиперзвуковая ракета «Циркон». Она способна уничтожать целые авианосные группы противника, а также объекты береговой инфраструктуры, в том числе военные базы и оружейные склады.

Боеголовку невозможно сбить. Максимальная дальность ее полетов, показанная на испытаниях, превысила тысячу километров. Скорость «Циркона» более 8 Махов, то есть примерно 9800 километров в час. Аналогов этой российской ракеты в мире не существует.

Также на боевом дежурстве стоит ракетный комплекс «Авангард». Он развивает скорость до 28 Махов, то есть примерно 9,5 километра в секунду, и способен нести от 800 килотонн до двух мегатонн боевого заряда. Пусковые установки для комплекса уже есть в Военно-морском флоте России.

Источник фото: телеканал «360»

Эта гиперзвуковая система практически неуязвима для современных средств ПВО и ПРО. Для того чтобы поразить один «Авангард», противнику потребуется не менее полусотни зенитных управляемых ракет типа американской SM-3, писали «Известия» со ссылкой на командование Ракетными войсками стратегического назначение России.