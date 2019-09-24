Ракетой по дрону. Атаки боевиков на базу России в Сирии бесполезны

Возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии сбили беспилотники боевиков. И хоть дроны собраны на коленке и выглядят, как творение ребенка на уроке труда, их внешность обманчива, ведь это буквально мини-бомбардировщики. Но почему постоянные попытки террористов нанести ущерб базе на самом деле тщетны?

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После того, как военные авиабазы Хмеймим сбили беспилотники боевиков и осмотрели их, они пришли к выводу, что для сбора таких изделий нужны специальные знания. Все-таки умения собирать конструктор недостаточно, чтобы дрон мог лететь на расстояние до 150 километров и на высоте около четырех, как делают летательные аппараты террористов.

Последняя атака на базу произошла 3 сентября. Системы ПВО сбили два ударных беспилотника, приблизившихся с северо-запада. В корпус дронов боевики встроили систему управления для навигации, три антенны и специальные консоли для крепления боеприпасов. Внимание военных привлек и механизм сброса снарядов: при подлете к цели он «подталкивался и сбрасывался с высоты 1,5-2 километра».

Беспилотники боевиков, участвовавшие в атаке на базу Хмеймим. Источник фото: Минобороны РФ

Конструкция выглядит нелепо, однако техническая оснащенность находилась явно не на «начальном» уровне. Военные посчитали, что боевикам кто-то помогает строить беспилотники. Причем дроны собирают в большом количестве, так как атаки на базу происходят довольно часто, а российские военные сбили уже десятки таких изделий. За счет чего Хмеймим оказался непробиваемым?

«Полегли» десятки

Военный эксперт Борис Усвяцов объяснил «360», что на базе Хмеймим стоят как дальние, так и ближние зенитно-ракетные комплексы: и «Бастион», и С-400. Для сбивания дронов предназначены малые ЗРК, которые позволяют вести низколетящие цели и при необходимости уничтожать их. И пока они делают это успешно — возле базы ликвидировали десятки низколетящих беспилотников.

Источник фото: РИА «Новости» / Дмитрий Виноградов

Мы закрыты там полностью и не допустили ни одного случая, чтобы какой-нибудь беспилотник прорвался на аэродром или в Тартус на базу военно-морского флота Борис Усвяцов.

В основном на базу нападают террористы из ИГ* и их сателлиты. Определить, чей именно дрон атаковал базу почти невозможно — при падении аппарат разбивается и теряет какие-либо идентификационные знаки.

Источник фото: Минобороны РФ

Гарантированная оборона

Военный эксперт Центра военно-политической журналистики (ЦИГР) Владимир Орлов по просьбе «360» рассказал о силах, которые нападают на авиабазу. В их числе группировки, ассоциированные с движением «Аль-Каида»*.

Основное вооружение, при помощи которого происходят атаки нашей авиабазы, это самодельные беспилотные летательные аппараты, ударные, самодельная реактивная залповая артиллерия (газовые баллоны или самодельные системы залпового огня) Владимир Орлов.

Террористы не так сильно удалены от нашей базы, поэтому их атаки спокойно «дотягиваются» до Хмеймима. Иногда боевики даже пытаются устраивать засады в гористой местности, но это им не удается.

Орлов подчеркнул, что на базе создана плотная система ПВО, которая имеет на вооружении зенитно-ракетно-пушечные комплексы. В том числе ракетные комплексы «Тор», «Панцирь», С-400.

«На сегодняшний день обеспечивается гарантированная оборона нашей авиабазы от возможного нападения», — заключил Орлов.

*«Аль-Каида», ИГ, ИГИЛ — террористические организации, запрещенные в России.