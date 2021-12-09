Ракетные комплексы Javellin обострили ситуацию в Донбассе. Это грозит локальной гонкой вооружений

У украинских силовиков, ведущих наступление на населенный пункт Авдеевка, обнаружили на вооружении американские ПТРК Javelin. Глава Генштаба ВС России на это заявил о готовности пресекать любые провокации Украины в Донбассе. Эксперты отмечают, что подобные действия ВСУ ведут к началу локальной гонки вооружений.

Что произошло?

По сообщениям Avia.Pro, в сети опубликовали видеокадры с украинскими военными, на которых можно заметить противотанковые ракетные комплексы Javelin. Изучив их, жители ДНР поняли, что ВСУ находились недалеко от населенных пунктов Авдеевка и Ясиноватое и, похоже, собирались взять их пешими подразделениями. Перед этим силовики уже успели захватить населенный пункт Старомарьевка.

Отмечается, что применение Javelin могло значительно ускорить и облегчить захват данных мест.

Такое наступление особенно остро воспринимается на фоне проведенных переговоров между Путиным и Байденом, направленных на сглаживание углов в этом конфликте. Однако ситуация вдоль границы между Донбассом и Украиной лишь продолжает накаляться.

Как передавало РИА «Новости», заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также заявил, что украинские силовики в среду открыли огонь из гранатометов по селу Безыменное на юге ДНР.

Реакция России

В России происходящая эскалация не осталась незамеченной. Ее прокомментировал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности. Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения на Донбассе противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства», — передало его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что происходящее обостряет и без того накаленную обстановку и заверил, что Россия будет пресекать любые провокации Украины по силовому урегулированию проблем Донбасса.

Что с вооружением?

ПТРК Javelin — это современные комплексы, способные преодолеть защиту целого поколения танков. В зависимости от их комплектации цена на них может начинаться от 80 тысяч долларов (около шести миллионов рублей). Об этом «360» рассказал руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Если говорить о российском вооружении, то наша современная бронетехника способна противостоять подобному комплексу. Современные танки Т-90 и выше поколением обеспечены активной динамической современной защитой. По словам эксперта, ее Javelin будет очень сложно поразить.

По сообщениям сайта телеканала «Звезда», начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе также рассказал о новых российских вооружениях. Например, танк Т-14 на платформе «Армата» стал первым танком в мире с необитаемой башней, а его герметичная бронекапсула позволит экипажу работать даже в условиях химической атаки или ядерной войны. Благодаря его малозаметности таким ПТРК как Javelin будет непросто атаковать его, не становясь самим уязвимыми для ответного огня.

Впрочем Михайлов отметил, что это российская бронетехника может противостоять Javelin, а вот бронетехника на территории ДНР и ЛНР совершенно другая, и для них удары от таких комплексов будут приносить большие потери.

«Танк „Армата“ не может появиться на вооружении ДНР и ЛНР. Мы говорим про Юго-Восток Украины, там совсем другое вооружение», — подчеркнул эксперт. При этом он добавил, что если ПТРК действительно появятся в околовоенных зонах, то их могут очень быстро продать куда-нибудь на Ближний Восток, и они даже не доедут до передовой. К тому же само применение такого оружия будет означать красную линию. Украина перейдет черту, и ей это пока невыгодно.

В чем мотивация?

По мнению политолога, независимого аналитика Сергея Станкевича, в США сейчас борются две линии по теме отношения к России и конфликта в Украине. Одну линию представляет Госдеп во главе с Энтони Блинкеном. Она выступает за более жесткую конфронтационную линию, и скорее всего именно от нее «дует холодный ветер», связанный с поставкой новых видов вооружения. А фронтменом второй линии выступает президентский советник по нацбезопасности Джейкоб Салливан. Эта сторона больше ориентирована на стабилизацию ситуации.

Сейчас возобладала политика конфронтации, однако после саммита двух президентов лидерство должна занять линия стабильности и предсказуемости. По крайней мере так считает Станкевич.

«Видимо, переброска началась еще до саммита двух президентов, и ее просто не остановили. А сейчас ее демонстрируют как раз те самые ястребы, которые озабочены возможным поворотом к миротворчеству. Им это явно не понравилось, поэтому появились эти кадры», — заявил собеседник «360».

Любое усиление украинских вооруженных сил, присутствующих на линии разграничения сторон, провоцирует какую-то встречную акцию со стороны непризнанных республик, что ведет к локальной гонке вооружений. Она же может, нарастая по спирали, привести к острому прямому столкновению. Конкретно в данной операции никакого миротворческого смысла нет — подчеркнул эксперт.

«Акция неуместная, особенно сейчас, когда после саммита двух президентов открываются новые возможности для мирного урегулирования конфликта», — сказал Станкевич.

Михайлов же отметил, что для США — это классическая история. Вне зависимости от того, что говорит президент, остальные члены внешнеполитического вооружения заявляют другое и продолжают накалять обстановку.