Ракетная гонка на скорости гиперзвука. Может ли американская AGM превзойти российский «Циркон»

В США назвали характеристики создаваемой гиперзвуковой ракеты AGM. Она уступает российским «Кинжалам» и «Цирконам». А комплексы С-300 и С-400 без труда остановят боеголовку. Но главное все же не это. А то, что пока Штаты поражают интернет рассказами, российское гиперзвуковое оружие уже несет боевое дежурство.

Создаваемая американская гиперзвуковая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon будет развивать скорость 6,5-8 чисел Маха, то есть около восьми-десяти тысяч километров в час, пишет издание The Drive. Расстояние 1,6 тысячи километров боеголовка преодолеет за 10-12 минут.

Первыми ракеты получат стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, каждый из них будет нести по четыре AGM (каждый самолет сможет переносить по четыре такие ракеты). Первые пуски опытных образцов AGM-183A запланированы на октябрь 2021 года. Ожидается, что создание и испытания боеголовки полностью завершат в сентябре 2022 года.

Ракеты наперегонки

США стремятся хотя бы в информационном пространстве не допустить большого отставания от России в области создания высокотехнологичного вооружения, пояснил «360» военный эксперт Андрей Кошкин. Озвученные «суперхарактеристики» AGM скорее стремление выдать желаемое за действительное, чем отражение реальной картины.

«А мы сегодня головы ломаем по поводу американских специалистов и их пиарщиков. Им нужно срочно в период выборной кампании защитить своего президента Дональда Трампа и показать, что в этой области они не отстают. Не сегодня-завтра с такими тактико-техническими характеристиками или с другими ракету создадим», — пояснил Кошкин.

Самое важное, что пока американцы рассказывают о своих мечтах и планах, Россия создала полноценную гиперзвуковую ядерную триаду: воздушные «Кинжалы», наземные «Авангарды» и противокорабельные «Цирконы». Все это вооружение американские системы ПРО и ПВО остановить пока не в состоянии.

Прототип против готовых ракет

В 2019 году Штаты выбрали восемь проектов по развитию гиперзвукового оружия, рассказал «360» военный эксперт Алексей Леонков. Ракета AGM — единственное направление, давшее какие-то результаты. Она двухступенчатая. Первая ступень разгоняет ее до скорости примерно шесть чисел Маха (около 7,4 тысячи километров в час). Затем она отделяется и боевая часть планирует к цели на скорости до восьми чисел Маха (примерно 10 тысяч километров в час). Но все озвученные изданием характеристики — просто некие теоретические выкладки, декларация желаемого. Хотеть можно чего угодно, но заявленных скоростей ракеты и точности ее попадания США пока никому не продемонстрировали.

«Если сравнить ее с нашими гиперзвуковыми комплексами "Искандер", "Кинжал" и "Циркон", то у нас конструкции немного другие. Ракеты летят по квазибаллистической траектории и при этом совершают маневрирование. Сбить их крайне сложно. "Искандер" летит со скоростью порядка шести чисел Маха, "Кинжал" — восьми и "Циркон" — до десяти. По своим характеристикам последние два комплекса, конечно, опережают то, что говорят американцы», — добавил Леонков.

Отечественные противокорабельные «Цирконы» — ракеты «стайные». К цели отправляется не одна, а сразу несколько боеголовок. Но благодаря особенностям конструкции и полета радиолокационные станции способны максимум засечь только одну из них, в то время как другие спокойно атакуют цель на таких скоростях, что комплексы ПВО не успевают их остановить. И кроме того, американцы пока имеют на руках прототип гиперзвукового оружия. В то же время российские «Кинжалы» уже несут боевое дежурство, «Авангарды» становятся на него, а с конца 2020 года флот получит первые «Цирконы».

«Мозги» бомбы

Планирующий блок AGM, уточнил Леонков, не будет маневрировать с помощью двигателя, как российские ракеты. Для маневрирования американцы планируют оснастить его искусственным интеллектом. В качестве «мозгов» AGM, считает эксперт, американцы могут применить технологии, использующиеся в их высокоточном оружии — планирующих бомбах JDAM и ракетах JSM. Это предположение подтверждает заявление США о том, что ракета сможет попасть в цель с точностью до 15 сантиметров.

Но Россия не только противостоит последствиям — появлению новых видов вооружения, — но и работает на опережение, создавая современные противоракетные и противовоздушные комплексы. Российские С-300 и С-400 способны сбивать маневрирующие цели, двигающиеся со скоростью до 4,8 километра в секунду (12 чисел Маха), то есть куда быстрее, чем AGM.

«Для них такая цель не является чем-то неординарным и трудновыполнимым. Но нужно понимать, что раз это крылатые ракеты, то ими будет оснащаться бомбардировочная тактическая авиация США и стран НАТО. Предположим, что США. Им нужно будет выйти на дальность пуска [1,5 тысячи километров]. Понятно, что на этой дальности пуска их уже кто-то будет встречать», — заключил Леонков.