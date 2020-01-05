Рак не поставил на колени. Онколог Андрей Павленко умер, но его наследие будет жить

Онколога Андрея Павленко считали одним из выдающихся хирургов страны. Он успешно помогал бороться со страшной болезнью тысячам своих пациентов. Но сам уберечься от рака не смог. 5 января он умер, попрощавшись со всеми, кто в течение двух лет боролся за жизнь вместе с ним — родными, друзьями и зрителями его блога.

Выживают 35% пациентов

Первые симптомы болезни Андрей Павленко почувствовал еще в начале 2018 году. Врач рассказывал, что почувствовал боли в области желудка, но списал это на простые и привычные гастрит или язву. Пошел делать гастроскопию и попросил врача записать видео с процедуры на диск. Дома внимательно осмотрел сам — и увидел опухоль, которая дала метастазы. Онколог рассказывал, что сам диагностировал у себя агрессивную форму рака, а уже через сутки коллеги подтвердили диагноз.

Томограмма показала, что болезнь находится уже на третьей стадии. Павленко понял, что в таком случае выживают всего 35% пациентов, а значит в лучшем случае он сможет прожить всего пять лет. Скрывать не стал ничего ни от жены, ни от детей. Семья начала бороться с болезнью сообща.

«Когда коллеги в первый раз сказали, что у меня рак, у меня пробежала дрожь по телу, обдала горячая волна от головы до ног — это шок. <…>Думаю, врачу узнать о таком диагнозе психологически труднее, потому что он уже видел своими глазами все осложнения, разговаривал с терминальными больными, а значит, ясно понимает, что столкнется со всем этим и сам», — рассказывал Павленко «Медузе»

Четыре «химии» и мучительная операция

Андрей самостоятельно принял решение о химиотерапии. Как опытный врач, он понял, что на третьей стадии начинать с операции нельзя, поскольку это может серьезно ухудшить шансы.

Он обратился к своим коллегам и друзьям-врачам и проходил лечение в клинике, которой они работали. Павленко выдержал четыре химиотерапии. После чего была операция. Андрей признался, что знал, что это больно, но не представлял, насколько.

Блог, чтобы другие не боялись

На третий день после того, как диагноз был подтвержден, онколог решился сделать блог, в котором честно рассказывал бы зрителям о том, что он думает, чувствует, с чем сталкивается. Павленко говорил, что ему очень хочется донести до здоровых людей или тех, кто уже борется с этой агрессивной болезнью, насколько важно сохранять силу духа. Он считал, что информация о том, как протекает рак, должна быть открытой для пациентов. И в течение двух лет он рассказывал людям о своих ощущениях после агрессивной химиотерапии, операции, об осложнениях и борьбе с ними.

Андрей Павленко пытался разубедить людей, что новость о раке — это конец жизни.

Болезнь не должна ставить человека на колени, он должен достойно проживать свои годы и месяцы. Именно жить — не доживать, не существовать, а именно жить, понимаете? Жить полноценно. Это самое мудрое, что можно сделать в этой ситуации, и единственно верное Андрей Павленко онколог.

«Мой жизненный путь завершается»

Болезнь оказалась сильнее. В первый день 2020 года онколог Андрей Павленко опубликовал в Facebook пост, в котором сообщил своим друзьям, зрителям и поклонникам, что шансов на выздоровление уже нет. Он попросил не оставлять его семью — жену и двоих маленьких детей. И обратился к тем, кто болеет раком сейчас, чтобы они не опускали руки и боролись до победы, ведь несмотря на то, что статистика — упрямая вещь, шанс на выздоровление есть у каждого.

Утром 5 января на YouTube-канале издания «Такие дела» открылось видео, в котором Андрей Павленко обратился к зрителям. Ролик начался словами «Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер».

В видео онколог рассказал о том, что «Такие дела» учредили грант имени Андрея Павленко для журналистов и фотографов, которые рассказывают своим читателям и зрителям о борьбе с онкологией. Сбор денег на этот грант он объявил на платформе Patreon. Половина вырученных средств пойдет в грантовый комитет, а другая половина — семье онколога, оставшейся без кормильца.