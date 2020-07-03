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    03 июля 2020, 23:30

    Рак бушует в Поморье. Причиной могли стать даже белые ночи

    Кирилл Тодоров, Ольга Нижельская

    Архангельская область возглавила список регионов России по количеству онкологических заболеваний за 2019 год. «Пальму первенства» область держит уже второй год подряд. С чем это связано?
    Рак бушует в Поморье. Причиной могли стать даже белые ночи

    Ежегодно Минздрав публикует рейтинг регионов по количеству зафиксированных за прошедший год случаев онкологических заболеваний. Лидером по этому показателю оказалась Архангельская область: там было выявлено 566,2 случаев на 100 тысяч человек. Если учесть, что население области в 2020 году составило чуть более 1,1 миллиона человек, то показатель достаточно высокий — около 6 тысяч новых случаев за год. Годом ранее наибольшее количество онкологических заболеваний было также зафиксировано в Архангельской области, и с тех пор показатель в этом регионе только увеличился: за 2018 год было выявлено 537 больных раком на 100 тысяч человек.

    Также наверху списка оказались Брянская область (556,2 случая на 100 тысяч человек), Сахалин (550,2), Республика Мордовия (548,6) и Пензенская область (548,1). Как можно заметить, данные регионы ненамного отстают от Архангельской области, и там показатели тоже внушительные.

    При этом в Минздраве Архангельской области на ситуацию смотрят оптимистично: по мнению сотрудников, такой высокий показатель связан прежде всего с высоким процентом выявляемости онкологии, что следует считать достижением местной медицины. Это отметила в разговоре «360» и Елена Бахидзе, ведущий научный сотрудник НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова. Но при этом, по ее словам, высокая выявляемость становится положительным фактором только если речь идет о ранних стадиях а не о запущенных.

    Еще одна возможная причина большого количества онкобольных в Архангельской области — это белые ночи. По словам Бахидзе, при длительном естественном освещении у людей плохо вырабатывается мелатонин — гормон, который концентрируется только в темное время суток.

    И конечно, нельзя не принимать во внимание, что молодежь часто уезжает из Архангельской области в поисках лучшей жизни, в результате чего растет процент пожилых людей, которые болеют раком гораздо чаще.

    Количество онкозаболеваний растет во всем мире

    Конечно, онкологические заболевания сегодня — это бич не только Архангельской области и даже не только России.

    Елена Бахидзе также рассказала, что рост онкологических заболеваний растет во всем мире. Это происходит оттого, что с годами врачи узнают о новых канцерогенных факторах, которые появляются с природными изменениями, а также с изменением образа жизни людей.

    Международные эксперты считают, что онкологические заболевания выйдут на первое место по смертности, даже опередят сердечно-сосудистые заболевания.

    Елена Бахидзепрофессор, ведущий научный сотрудник отделения онкологии НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова.

    Самая очевидная причина — продолжительность жизни людей увеличилась. А пожилые люди, как правило, больше подвержены онкологическим заболеваниям. Могут влиять и определенные географические условия. Например, меланома и рак молочной железы зависят от ультрафиолетового излучения. Поэтому эти заболевания теперь распространены в Австралии, где появились озоновые дыры.

    Конечно, технологический прогресс и массовое переселение в города тоже сыграло свою роль. Например, очистные сооружения часто выбрасывают в воздух химические канцерогены. Поменялись и пищевые привычки: люди стали больше употреблять фастфуд, который приводит к ожирению — основному фактору для рака молочной железы. На это влияет и работа в офисе, которая предполагает сидячий образ жизни.

    Вообще здоровое питание — отличная профилактика рака. Например, по словам Бахидзе, в копченых продуктах содержится большое количество канцерогенов, которые также скапливаются при консервировании. В частности, с этим связан рак толстой кишки. Поэтому лучше всего употреблять продукты свежими.

    В международной среде говорят также о том, что уровень жизни является решающим фактором не только в случае с онкологией, но и вообще в распространении болезней. От этого зависит и процент пожилого населения, и средний возраст. Но с другой стороны, высокий уровень жизни означает большой процент пожилых людей, которые в основном и болеют онкологией. Но когда растет заболеваемость у молодых, это уже опасный симптом. Тут надо смотреть статистику: если смертность растет в отрыве от роста заболеваемости, это, вероятнее всего, связано с уровнем онкологической помощи населению. Если смертность опережает заболеваемость — значит, есть проблемы со здравоохранением: отсутствует раннее выявление, нет методов специализированного лечения.

    Кроме того, на «360» уже выходил материал о вреде избыточного загара на организм — особенно велика опасность образования меланомы и рака кожи. По словам Бахидзе, количество случаев этих заболеваний резко возросло, когда люди стали больше путешествовать в жаркие страны.

    Медицина должна быть доступной

    По мнению Бахидзе, онкология в Архангельской области развита хорошо — есть и онкодиспансеры, и отдельная кафедра в Северо-западном государственном медицинском университете имени И. И. Мечникова. Налажена образовательная программа, действуют курсы по повышению квалификации, но самая главная проблема — организации помощи на местах, всеобщей доступной медицины — до сих пор не решена.

    Профессионалы у нас точно есть. Но нужна еще и высокая технологическая помощь. Де-юре в Архангельске действует приказ о диспансеризации отдельных групп населения, но насколько квалифицированная помощь оказывается на местах — это уже другой вопрос.

    Елена Бахидзепрофессор, ведущий научный сотрудник отделения онкологии НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова.

    Во-первых, речь идет о дорогом медицинском оборудовании. В качестве примера Бахидзе привела рак шейки матки, который связан с вирусом папилломы и может быть выявлен еще до появления злокачественной опухоли. В идеале его выявляемость на предраковой стадии должна охватывать 70-80%. В Финляндии, например, она развита высоко, поэтому там за год четыре случая рака шейки матки на 100 тысяч населения. В России же этот показатель ежегодно колеблется от 10 до 12 случаев на 100 тысяч. Для выявления применяется скрининг, который должен быть на современном уровне — с применением анализов на вирус папилломы и цитологического исследования. Естественно, для этого требуются хорошие современные лаборатории с дорогостоящим оборудованием.

    Поэтому многие страны стремятся к максимально дешевому скринингу — например, в США врачи давно спорят о целесообразности применения МРТ.

    Россия в последние годы активно закупает дорогие вакцины против ВПЧ. Но пока в нашей стране проводятся только пилотные исследования.

    Но дело не только в оборудовании. Главное — это организация качественной медицинской помощи на местах и доступность медицины.

    Можно закупать дорогое оборудование и вакцины, но это не решит проблемы диспансеризации населения.

    Елена Бахидзепрофессор, ведущий научный сотрудник отделения онкологии НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова.

    Таким образом, борьба с онкологическими заболеваниями возможна, но для этого требуются не только внушительные средства, но и большая работа по организации всеобщей доступной медицины. Именно в этом, по мнению онкологов, в России и заключается основная проблема.