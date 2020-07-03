Рак бушует в Поморье. Причиной могли стать даже белые ночи

Архангельская область возглавила список регионов России по количеству онкологических заболеваний за 2019 год. «Пальму первенства» область держит уже второй год подряд. С чем это связано?

Ежегодно Минздрав публикует рейтинг регионов по количеству зафиксированных за прошедший год случаев онкологических заболеваний. Лидером по этому показателю оказалась Архангельская область: там было выявлено 566,2 случаев на 100 тысяч человек. Если учесть, что население области в 2020 году составило чуть более 1,1 миллиона человек, то показатель достаточно высокий — около 6 тысяч новых случаев за год. Годом ранее наибольшее количество онкологических заболеваний было также зафиксировано в Архангельской области, и с тех пор показатель в этом регионе только увеличился: за 2018 год было выявлено 537 больных раком на 100 тысяч человек.

Также наверху списка оказались Брянская область (556,2 случая на 100 тысяч человек), Сахалин (550,2), Республика Мордовия (548,6) и Пензенская область (548,1). Как можно заметить, данные регионы ненамного отстают от Архангельской области, и там показатели тоже внушительные.

При этом в Минздраве Архангельской области на ситуацию смотрят оптимистично: по мнению сотрудников, такой высокий показатель связан прежде всего с высоким процентом выявляемости онкологии, что следует считать достижением местной медицины. Это отметила в разговоре «360» и Елена Бахидзе, ведущий научный сотрудник НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова. Но при этом, по ее словам, высокая выявляемость становится положительным фактором только если речь идет о ранних стадиях а не о запущенных.

Еще одна возможная причина большого количества онкобольных в Архангельской области — это белые ночи. По словам Бахидзе, при длительном естественном освещении у людей плохо вырабатывается мелатонин — гормон, который концентрируется только в темное время суток.

И конечно, нельзя не принимать во внимание, что молодежь часто уезжает из Архангельской области в поисках лучшей жизни, в результате чего растет процент пожилых людей, которые болеют раком гораздо чаще.

Количество онкозаболеваний растет во всем мире

Конечно, онкологические заболевания сегодня — это бич не только Архангельской области и даже не только России.

Елена Бахидзе также рассказала, что рост онкологических заболеваний растет во всем мире. Это происходит оттого, что с годами врачи узнают о новых канцерогенных факторах, которые появляются с природными изменениями, а также с изменением образа жизни людей.

Международные эксперты считают, что онкологические заболевания выйдут на первое место по смертности, даже опередят сердечно-сосудистые заболевания. Елена Бахидзе профессор, ведущий научный сотрудник отделения онкологии НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова.

Самая очевидная причина — продолжительность жизни людей увеличилась. А пожилые люди, как правило, больше подвержены онкологическим заболеваниям. Могут влиять и определенные географические условия. Например, меланома и рак молочной железы зависят от ультрафиолетового излучения. Поэтому эти заболевания теперь распространены в Австралии, где появились озоновые дыры.

Конечно, технологический прогресс и массовое переселение в города тоже сыграло свою роль. Например, очистные сооружения часто выбрасывают в воздух химические канцерогены. Поменялись и пищевые привычки: люди стали больше употреблять фастфуд, который приводит к ожирению — основному фактору для рака молочной железы. На это влияет и работа в офисе, которая предполагает сидячий образ жизни.

Вообще здоровое питание — отличная профилактика рака. Например, по словам Бахидзе, в копченых продуктах содержится большое количество канцерогенов, которые также скапливаются при консервировании. В частности, с этим связан рак толстой кишки. Поэтому лучше всего употреблять продукты свежими.

В международной среде говорят также о том, что уровень жизни является решающим фактором не только в случае с онкологией, но и вообще в распространении болезней. От этого зависит и процент пожилого населения, и средний возраст. Но с другой стороны, высокий уровень жизни означает большой процент пожилых людей, которые в основном и болеют онкологией. Но когда растет заболеваемость у молодых, это уже опасный симптом. Тут надо смотреть статистику: если смертность растет в отрыве от роста заболеваемости, это, вероятнее всего, связано с уровнем онкологической помощи населению. Если смертность опережает заболеваемость — значит, есть проблемы со здравоохранением: отсутствует раннее выявление, нет методов специализированного лечения.

Кроме того, на «360» уже выходил материал о вреде избыточного загара на организм — особенно велика опасность образования меланомы и рака кожи. По словам Бахидзе, количество случаев этих заболеваний резко возросло, когда люди стали больше путешествовать в жаркие страны.

Медицина должна быть доступной

По мнению Бахидзе, онкология в Архангельской области развита хорошо — есть и онкодиспансеры, и отдельная кафедра в Северо-западном государственном медицинском университете имени И. И. Мечникова. Налажена образовательная программа, действуют курсы по повышению квалификации, но самая главная проблема — организации помощи на местах, всеобщей доступной медицины — до сих пор не решена.

Профессионалы у нас точно есть. Но нужна еще и высокая технологическая помощь. Де-юре в Архангельске действует приказ о диспансеризации отдельных групп населения, но насколько квалифицированная помощь оказывается на местах — это уже другой вопрос. Елена Бахидзе профессор, ведущий научный сотрудник отделения онкологии НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова.

Во-первых, речь идет о дорогом медицинском оборудовании. В качестве примера Бахидзе привела рак шейки матки, который связан с вирусом папилломы и может быть выявлен еще до появления злокачественной опухоли. В идеале его выявляемость на предраковой стадии должна охватывать 70-80%. В Финляндии, например, она развита высоко, поэтому там за год четыре случая рака шейки матки на 100 тысяч населения. В России же этот показатель ежегодно колеблется от 10 до 12 случаев на 100 тысяч. Для выявления применяется скрининг, который должен быть на современном уровне — с применением анализов на вирус папилломы и цитологического исследования. Естественно, для этого требуются хорошие современные лаборатории с дорогостоящим оборудованием.

Поэтому многие страны стремятся к максимально дешевому скринингу — например, в США врачи давно спорят о целесообразности применения МРТ.

Россия в последние годы активно закупает дорогие вакцины против ВПЧ. Но пока в нашей стране проводятся только пилотные исследования.

Но дело не только в оборудовании. Главное — это организация качественной медицинской помощи на местах и доступность медицины.

Можно закупать дорогое оборудование и вакцины, но это не решит проблемы диспансеризации населения. Елена Бахидзе профессор, ведущий научный сотрудник отделения онкологии НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова.

Таким образом, борьба с онкологическими заболеваниями возможна, но для этого требуются не только внушительные средства, но и большая работа по организации всеобщей доступной медицины. Именно в этом, по мнению онкологов, в России и заключается основная проблема.