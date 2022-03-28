«Райский уголок может превратиться в тюрьму». Как россияне застряли в Доминикане без банковских карт

Российские туристы застряли в Доминикане. Обратные билеты на семью из четырех человек теперь стоят порядка миллиона рублей. Отчаявшиеся путешественники, возможно, и рады были бы отдать эти деньги за возвращение на родину, но не могут из-за блокировки банковских карт россиян. Так райский уголок превратился в тюрьму.

Российский блогер с семьей застрял в Доминикане

Блогер Яна Муратова рассказала «360», что прилетела в Доминикану вместе с мужем, годовалым ребенком и няней 17 февраля. Тогда девушка планировала отдохнуть на побережье Карибского моря всего месяц. Однако отпуск затянулся.

«Хотим рассказать о том, как райский уголок может превратиться в тюрьму. Мы застряли в Доминикане. <…> Случилась вся эта ситуация, русские карты заблокировали. Деньги снять сейчас невозможно, благо мы успели снять какую-то часть налички. Денег осталось буквально на две недели, благо есть жилье. Мы сейчас не знаем, что делать», — заявила девушка.

Она отметила, что вывозные рейсы были, но забирали только туристов, у которых уже были куплены обратные билеты. Семья же Муратовой приехала «дикарями». И пару с няней и ребенком никто не вывез.

«Сейчас мы связываемся с туроператором, ждем каких-то новостей. Здесь очень много русских туристов, которые так же, как и мы, застряли. Смотрели билеты с тремя пересадками, цена была от 200 до 250 тысяч. Получается, нам на семью нужно около миллиона рублей, чтобы улететь. И это с годовалым ребенком нужно делать три-четыре пересадки», — пояснила Муратова.

Изначально в Доминикане застряли тысячи россиян

В начале марта стало известно, что несколько тысяч российских туристов хотят как можно скорее выехать из Доминиканской Республики. Дипломаты находились с ними в постоянном контакте, как сообщили агентству РИА «Новости» в посольстве РФ в Венесуэле, которое работает также с Гаити и Доминиканой.

«Посольство поддерживает постоянный контакт с туристами, находящимися в данный момент с Доминиканской Республике. Содействие на месте оказывает отделение посольства в городе Пунта-Кане. Из Каракаса координируем совместные усилия через соцсети и мессенджеры», — заявила пресс-секретарь посольства Алина Иванова.

Она отметила, что посольство составляет списки туристов, которые хотят вернуться в РФ. Перечни формируют на основе этих обращений в российские загранучреждения и консульский отдел, а также во взаимодействии с Ростуризмом.

В Ростуризме сообщили, что более 90% организованных российских туристов уже вернулись на родину благодаря туроператорам и авиакомпаниями. Тем временем за пределами России еще остаются порядка 6,5 тысячи отдыхающих, большая часть которых задержалась в Египте. Сейчас работают над их возвращением в Россию.