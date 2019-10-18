Знаменитый «Райкерс» закроют. Это поможет создать еще больше тюрем

Городской совет Нью-Йорка решил закрыть тюрьму-остров «Райкерс Айленд». Она самая большая в мире и вмещает 10 тысяч человек. Долгие годы ее критиковали за насилие — заключенные страдали из-за беспредела надзирателей и банд.

Вместо «Райкерса» откроют четыре новые тюрьмы гораздо меньшей вместительностью. Власти хотят сделать это к 2026 году. Такое решение обойдется в восемь миллиардов долларов, сообщает газета The New York Times.

Комплекс «Райкерс Айленд» появился на одноименном острове в 1932 году. До 1966-го попасть туда можно было только по воде. В 1966 году построили мост, соединяющий остров с материком. Сейчас комплекс состоит из десятка отдельных тюрем. На острове также есть школы, магазины, парикмахерские, автобусный парк и многое другое.

Больше тюрем — меньше заключенных

До 2026 года власти должны успеть построить новые тюрьмы, разбросанные по районам города, закрыть сеть тюрем площадью 400 акров (почти 162 гектара) на острове в Ист-Ривер и перевезти тысячи преступников и сотрудников исправительных учреждений. План масштабный, и многие сомневаются, что выполнимый. В первую очередь против выступают жители районов, где построят тюрьмы.

Другие возмущены, что новые тюрьмы не вместят столько же людей, что «Райкерс». Власти Нью-Йорка уверены, что к 2026 году исправительным учреждениям будет достаточно включать в себя около 3300 человек. Это значит, что количество заключенных должно сократиться больше чем вдвое. Сегодня в городских тюрьмах содержат около семи тысячи человек одновременно.

Благотворительная ассоциация сотрудников исправительных учреждений считает, что власти настроены уж слишком оптимистично. Лидер городского совета Стивен Маттео усомнился, каким образом сократят число заключенных. «Для этого потребуется выпустить на свободу больше потенциально опасных преступников, что поставит под угрозу общественную безопасность», — сказал он.

Интересно, что еще два года назад мэр Нью-Йорка отклонил предложение о закрытии тюрьмы. Он посчитал это непрактичным. Сейчас он идею поддержал.

По закону банд

Жалобы на тюрьму поступали давно. Ее называли примером дискриминации и нарушения прав человека. В СМИ то и дело появлялись сообщения о жестоком обращении с заключенными, избиениях, совершаемых бандами и охранниками, а также о надругательствах сексуального характера. Более того, количество насилия выросло с годами. Вот лишь несколько историй бывших заключенных.

Муалимм Ак первый раз сел в эту тюрьму в начале 90-х. В первый день он увидел, как какой-то парень получил ножевое ранение. Он просто лежал в своей камере и истекал кровью. Как передает France 24, Муалимм попадал в «Райкерс» вплоть до 2007 года. С каждым разом положение дел в тюрьме усугублялось. Управление позволило некоторым бандам взять все под свой контроль.

«Допустим, я офицер, а вы человек, который находится в заключении. Если у меня возникнут проблемы с вами, вы действуете мне на нервы или что-то в этом роде, члены банды просто побьют вас, поэтому не нужно ссориться с вами», — говорит он.

В тюремной камере нередко появлялись тараканы, мыши и крысы. Они могли забраться на кровать, пока человек спит. Отопления и кондиционеров тоже не было, поэтому летом люди умирали от жары, а зимой от холода.

Грегори Гонсалес был на острове лишь два месяца. За то, что он неправильно вывернул носок, ему дали пощечину, а затем били по ребрам и телу.

Остров Райкерс по центру. Источник: Wikimedia

Бывшие заключенные «Райкерса» рассказывали о бесконечных избиениях со стороны офицеров за маленькие проступки. Часто в ход идет перцовый спрей. Эрик Хармон был на острове Райкерс с 2010 по 2011 год. Ему было 16 лет. Один раз офицер забрал его в комнату без камер, где начал наносить удары. Хармон сопротивлялся. Завязалась драка. После в дело вмешались еще несколько полицейских и парня избили.

По его словам, он не стал никому сообщать об инциденте, потому что это никогда не заканчивалось ничем хорошим. «Райкерс» очень тяжело поддавался контролю. Закрыть тюрьму было легче, чем навести в ней порядок.

Сделать Нью-Йорк законопослушным

Власти Нью-Йорка последние годы стараются уменьшать уровень преступности и улучшать качество исправительных учреждений. Город запретил одиночное заключение лиц младше 22 лет, расширил программы, которые помогают людям не попасть в тюрьму, покончил с арестами большинства жителей, у которых нашли небольшое количество марихуаны.

Также в планах — выделить 265 миллионов долларов на то, чтобы помочь потенциальным преступникам и бывшим заключенным. Это и помощь в трудоустройстве, и расширение программы, которая позволяет ждать суда за пределами тюрьмы. В школах будут проводить уроки по разрешению конфликтов.

Новые тюрьмы должны стать безопаснее, меньше и гуманнее. Задержанным предоставят профессиональное обучение, консультации по психическому здоровью и образование.

Тюрьмы построят ближе к зданиям суда, что устранит основную проблему с «Райкерс». Комплекс находился так далеко, что заключенным и их законным представителям было тяжело согласовывать встречи, а это способствовало задержкам в судебных слушаниях.

Пока не известно, что станет с самим островом. Горсовет планирует запретить использовать его для повторного размещения тюрем.