Самое долгое правление в беднейшей стране. Почему Рахмон в пятый раз победил на выборах в Таджикистане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пятый раз подряд выиграл выборы с огромным отрывом от соперников — за него проголосовало больше 90% избирателей. Хотя есть те, кто к столь уверенной победе отнесся со скепсисом, ни митингов, ни протестов в республике нет. Все дело в крепкой руке правителя и генералах, которые всегда его поддержат.

В воскресенье, 11 октября, в Таджикистане прошли выборы главы республики. В пятый раз подряд руководителем государства стал 68-летний Эмомали Рахмон. У власти он оказался еще в далеком 1992-м, тогда он возглавил Верховный Совет Республики. Спустя два года он стал президентом. Рахмон находится во главе Таджикистана на протяжении 28 лет — это самый длительный срок правления на постсоветском пространстве.

На выборах 2020 года Эмомали Рахмон набрал почти 91% голосов — то есть за него проголосовали порядка 3,8 миллиона человек при явке 85%. Среди конкурентов Рахмона, выступающего от лица Народно-демократической партии, были представители Аграрной партии, Партии экономических реформ, а также коммунистов и социалистов.

Война как лекарство от протестов

Верит ли население Таджикистана в то, что действующий президент на самом деле победил с таким колоссальным отрывом, по мнению политологов, не так важно. Ни белорусского, ни киргизского сценария на территории этой страны ждать не приходится. Кроме того, за ходом выборов в Таджикистане следили международные наблюдатели, в том числе и российские, никаких нарушений они не заметили.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснил «360», что во многом покорность народа Таджикистана таким результатам обусловлена тем, что на протяжении нескольких лет страна находилась в состоянии гражданской войны. Люди еще не успели забыть ужасы военных действий, чтобы снова поднимать восстания.

Рахмон победил в ходе гражданской войны — он и его часть Таджикистана доминирует над остальной страной. Всех, кто мог бы протестовать, застрелили в 90-е Дмитрий Журавлев.

Действительно, с 1992 по 1997 год центральная власть и объединенная оппозиция вели ожесточенные бои. За пять лет, по официальным данным, погибли 60 тысяч человек. Неофициальные данные говорят о том, что погибших было от 100 до 150 тысяч. Поэтому сегодня таджики не готовы к очередному жесткому противостоянию.

«Для того, чтобы выйти на улицы массово, необходима гарантия, что не вмешаются военные. Вот в Киргизии все пошло на спад, как только вмешались военные. А в Таджикистане военные и Рахмон — это одно и то же», — уверен Журавлев.

Эксперт по Центральной Азии, главный редактор портала «Фергана.ру» Даниил Кислов добавил, что невозможность таджикских протестов обусловлена и тем, что сегодня в стране нет никакой реальной системной оппозиции.

«Таджикистан — самая забитая в политическом смысле страна Центральной Азии. Рахмон — диктатор, который полностью подчинил все управление государством себе. Там нет никакой оппозиции, вся она была выжжена каленым железом самим Рахмоном за 28 лет его правления», — считает Кислов.

Для того, чтобы кто-то из конкурентов Рахмона решился на протест или восстание, нужна поддержка генералов, каждый из которых верен действующей власти.

«Лидер неизбежен»

Таджикистан, по словам политологов, является едва ли не самой бедной страной Центральной Азии. Именно оттуда в Россию приезжает большое количество трудовых мигрантов, которые ежегодно переводят не менее двух миллиардов долларов на родину — это почти равно годовому бюджету страны. При всем этом экономика Таджикистана не поднимается, а значительная часть населения продолжает жить в крайне ущемленных условиях.

«Таджики привыкли жить бедно. Их нужно довести до абсолютного отчаяния, до полной нищеты, чтобы могли возникнуть какие-то голодные бунты. Но вряд ли они будут нести протестный характер с политическим акцентом — против Рахмона. Скорее — против плохой жизни», — сказал Кислов.

Тем не менее, считает Журавлев, высокий процент, с которым действующий президент победил на выборах, может быть близок к реальному, несмотря на то, что молодое поколение склонно проявлять недовольство действующей властью. Это недовольство, уверен политолог, имеет не политический, а социальный окрас.

«Это восток, и в условиях, когда все понимают, что лидер неизбежен, они могут проголосовать по принципу „начальник всегда прав“. Старший сказал голосовать — все голосуют», — заключил Журавлев.