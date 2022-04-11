Жители Донбасса и Украины продолжают приезжать в Россию, спасаясь из зоны спецоперации. Корреспондент «360» побывал в приграничном лагере МЧС. Тут беженцы получают первый приют на территории РФ и начальную помощь от властей страны.

«Рады, что здесь не стреляют»

Основная часть беженцев прибывает из Мариуполя и Донецкого района Украины. Автомобильный пункт пропуска Весело-Вознесенка, расположенный на границе между Россией и Донбассом, открыт круглосуточно. Формат работы — непрекращающийся аврал.

Ежедневно через временный полевой пункт МЧС, развернутый в непосредственной близости от границы, проходит от 1000 до 1500 человек, которые уехали от обстрелов Донбасса со стороны ВСУ. В лагере МЧС развернуты полевая кухня, мобильный госпиталь и палаточный городок для временного отдыха и ночлега беженцев.

«Мы очень рады, что здесь не стреляют, что здесь не надо сидеть в подвале, пить дождевую воду и питаться недоваренными крупами. Главное, что мы живы и здоровы, а остальное уже не так важно. Сегодня мы поедем в Ставропольский край, там у нас родственники жены, будем пока там находиться, а потом посмотрим», — рассказал один из беженцев.

Первая линия помощи

В приграничном пункте МЧС работают врачи, психологи и волонтеры из разных регионов России. Ради помощи беженцам специалисты побросали все свои дела, оставили семьи и основную работу. Они осознали, как важно оказать поддержку тем, кто в одночасье потерял кров и мирное небо над головой, а также утратил физическое и моральное здоровье.

«Основная задача сотрудников МЧС — встреча беженцев, оказание всей необходимой помощи, первичная регистрация и отправка в пункты временного размещения или в места постоянного пребывания», — рассказал дежурный ответственный офицер лагеря МЧС, начальник 22-й пожарно-спасательной части, подполковник Алексей Григоренко.

Работники палаточного лагеря рассказали о своей помощи приезжающим из зоны спецоперации.

«Люди прибывают к нам с границы своим ходом, на личном автотранспорте и автобусными группами. Мы встречаем их, помогаем обустроиться. Кормим, оказываем необходимую помощь. После получения команды из регионального штаба, мы формируем отправку беженцев дальше вглубь Ростовской области и в другие регионы России. Некоторые беженцы уезжают сами, к родственникам, друзьям, знакомым», — сказал сотрудник пункта МЧС.

Мы — первая линия после территории Донбасса, где людям необходимо прийти в себя, отдохнуть, принять пищу и сориентироваться для дальнейших действий Сотрудник пункта МЧС

Своей историей также поделился местный повар Сергей. Во время визита журналиста «360» он готовил для беженцев плов. Он отметил, что важно быть готовым протянуть руку помощи нуждающимся.

«Надо стараться помочь всем, кому можно помочь. Накормить людей вкусно — я думаю, это главное, что мы делаем сегодня. Мы будем готовить для беженцев этого лагеря, пока есть продукты», — сказал повар.

Построим Донбасс заново

Его помощница Анастасия рассказала, что приехала в Россию 10 дней назад. Анастасия — беженка из Мариуполя, в городе у нее осталась мама.

«В Мариуполе у меня мама, она сидит в подвале своего дома, я пока не могу ее вывезти оттуда. Я родилась и выросла в семье военного, мой папа работал в военном комиссариате Донбасса. И здесь наша семья оказалась волею служебной командировки. Потом я уехала в Москву, а родители остались, и сейчас моя мама уже несколько недель сидит в подвале. Не может попасть сюда, в Россию, из-за постоянных бомбежек», — сказала женщина.

Помощница Сергея уточнила, что верит в победу Вооруженных сил России. Она выразила надежду на восстановление прежней жизни.

«Я верю, что все это закончится, что мы победим. Мы построим Мариуполь и Донбасс заново. Сможем ходить по городам и не бояться взрывов и выстрелов. А пока я работаю здесь, кормлю людей борщом, кашами, пирожками, всем тем, что готовят наши друзья волонтеры. Я работаю посменно с напарницами, уезжаем отдыхать и отоспаться в Таганрог, а потом опять сюда. Люди должны есть и пить», — подчеркнула Анастасия.