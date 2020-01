Радуйтесь, привлекайте внимание и много работайте. Блогеры-миллионники раскрыли секреты успеха на YouTube

Уилл Игл признался, что одно из самых сильных впечатлений произвел на него рассказ Лори Шеннон. С сентября 2013 года она ведет канал The Icing Artist, на который подписаны почти 4 миллиона человек. В видеороликах Лори показывает, как приготовить и украсить потрясающие торты. Девушка убеждена, что главный секрет популярности в тщательной проверке контента. Перед тем, как что-то публиковать, нужно несколько раз проверить сделанную работу.

Автор канала Bad Lip Reading, у которого 7,4 миллиона подписчиков посоветовал сначала радовать себя, а потом уже (если иного выхода нет) расстраиваться из-за мелких ошибок и комментариев хейтеров. Владелец канала обладает комедийным талантом и дублирует ролики, неправильно читая по губам. Одними из самых популярных его видео является переозвучка «Империя наносит ответный удар» из «Звездных войн» и своеобразная интерпретация инаугурационной речи Барака Обамы.

«Лучший совет, который я могу дать: сначала порадуй себя. Вы не можете нравится всем, поэтому сосредоточьтесь на создании контента, который будет интересен вам самим. И обязательно верьте, что найдутся единомышленники. Я радую себя, и даже если бы все люди на планете ненавидели то, что я выпускаю, я все равно был бы доволен», — признался видеоблогер.

Иоланда Гэмп, автор канала How To Cake It с четырьмя миллионами подписчиков, убеждена, что нужно не стесняться и привлекать к себе внимание. Девушка изначально задумывала канал, похожий на реалити-шоу. Самый популярный ролик на канале набрал более 11 миллионов просмотров. Кроме Иоланды над каналом работают еще две девушки. Они показывают, как делать торты необычной формы, например, в виде бургера, лобстера, павлина, свиньи-копилки или игрушки Lego.

«В первые пять секунд вы должны привлечь внимание зрителя. Мы показываем крупные планы наших тортов, чтобы сразу захватить зрителя. Это лучше, чем растягивать приветствие на полминуты. Иногда первые кадры показывают нечто, что совсем не похоже на кулинарное изделие, но все же это торт», — рассказали авторы канала.

Источник фото: скриншот YouTube

25-летняя Молли Берк, у которой чуть менее двух миллионов подписчиков, посоветовала не публиковать видео. Парадоксально, но это так. Когда канал только-только зарегистрирован, нужно приступать к созданию контента: много снимать, монтировать, озвучивать. Но первые 15 видеороликов лучше спрятать куда подальше и никогда не показывать зрителям. Молли в 14 лет частично потеряла зрение и стала защитником людей с ограниченными возможностями здоровья. Она рассказывает на канале о своем опыте как почти незрячего человека, делится советами о моде, макияжу и повседневной жизни.

Молли объяснила, что при съемке первых роликов люди обычно чувствуют стеснение перед камерой. Потом они не меняются, а просто раскрывают себя. Кроме того, создание первого десятка-другого видео позволит определить свой стиль и знать, что никто его раньше времени не раскритикует.

Все блогеры сошлись на одной мысли: YouTube — это действительно очень тяжелая работа. Многие новички недооценивают ее сложность.

«Часто видеоблогеры выглядят так, как будто просто тусуются, веселятся, наслаждаются жизнью и ничего не делают. Но они на работе. И у них всегда есть незавершенные проекты. И у них ненормированный рабочий день, потому что блогеры постоянно думают, чего хочет их аудитория и как удовлетворить эти потребности», — написал Уилл Игл.