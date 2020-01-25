Радиоактивный грунт решили перекопать ради трассы в Москве. Его вывезут, но может стать только хуже

Радиоактивные отходы нашли на территории Московского завода полиметаллов. Через этот участок пройдет мост, часть Юго-Восточной хорды, соединяющей пять городских трасс. Проблему признали и пообещали, что фонящие остатки с зараженным грунтом увезут из города. Сам же участок рекультивируют. Стоит ли разгребать радиоактивный могильник — разбирался «360».

О проблеме бы никто не говорил, если бы не строительство Юго-Восточной хорды. 24 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что разработчики проекта строительства столкнулись с уникальной проблемой — радиоактивными отходами, которые в 50–60-е годы Московский завод полиметаллов начал складировать на своем заднем дворе.

При этом изначально власти отрицали, что в зоне строительства моста есть какая-либо радиация. Сейчас они поменяли свое мнение на противоположное.

Собянин пообещал вывезти все опасные вещества, мешающие строительству, за пределы города, и рекультивировать территорию. Его зам по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев пояснил, что этот процесс запустят «в ближайшее время».

Источник фото: РИА «Новости» / Евгений Биятов

Внимание на проблему радиации на этом участке строительства дороги обратили еще летом 2019 года. Людей беспокоило, что трассу проложат через могильник радиоактивных веществ — урана и тория — которые из-за строительных работ могут подняться на поверхность.

Опасность реальна?

Руководитель проекта энергетической программы Greenpeace России Рашид Алимов по просьбе «360» объяснил, что компания «ТехноТерра», занимающаяся инженерными изысканиями под строительство, провела исследование грунта на участке строительства хорды возле завода. Там предоставили неутешительное заключение.

Согласно оценкам специализированной компании «ТехноТерра», получается, что часть грунта можно классифицировать как радиоактивные отходы. <…> Есть большие вопросы о том, возможно ли в принципе это рекультивировать Рашид Алимов. Greenpeасе.

Алимов считает, что прежде чем принимать решение, убирать опасные вещества или, например, бетонировать их, нужно провести государственную экологическую экспертизу. Она включает в себя оценку последствий воздействия работ на окружающую среду и общественные слушания по этому вопросу.

В случае, если тесты покажут неблагоприятный результат, а работы все же начнутся, то у населения могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Источник фото: проект властей Москвы по строительству ЮВХ / телеканал «360»

По словам Алимова, радиоактивные отходы возле завода полиметаллов менее опасны, если находятся под землей. Но «менее опасны» не означает, что риски исключены. Без особой надобности по этому участку лучше не ходить.

Если начинаются работы, все раскопано, то это все разносят. Это все повышает риски заболеть онкологическими заболеваниями — может быть не очень значительно, но какое-то повышение [есть] Рашид Алимов. Greenреасе.

Алимов добавил, что у людей, которые живут в районе склона Москвы-реки, есть документы о том, что на местности есть не только радиоактивные, но и токсичные химические вещества.

Жить рядом можно?

Генеральный директор ООО «Центр системных исследований», эколог Елена Есина в беседе с «360» сказала, что если в 50–60-е годы на участке строительства юго-восточной хорды была промзона, то вероятность, что там повышена концентрация вредных веществ и тяжелых металлов есть.

По словам Есиной, жить в этой местности нежелательно.

Сейчас это (жизнь вблизи завода — прим.ред.) не очень хороший вариант. Если есть возможность его рекультивировать, то да, там могут быть и радиоактивные отходы, которые в период 50-х годов могли складироваться, и различные проливы химических загрязнений, которые могут попадать в подземные воды и водные объекты Елена Есина.

Остановить работы на этом участке строительства хорды удалось местным активистам 11 января. Депутат Мосгордумы Павел Тарасов был непосредственным участником событий. В беседе с «360» он заявил, что на склоне находятся порядка 60 тысяч тонн радиоактивных отходов и все они только немного присыпаны грунтом.

Павел Тарасов заявил, что строительство этого участка проходит без разрешительной документации. «У меня есть официальный ответ Стройнадзора, что нет разрешения на строительство на этом участке», — заявил он.

Депутат отметил, что строительство надо остановить и провести сначала экологическую экспертизу, а после — повторные слушания. На сегодняшний день мэрия признала, что на месте действительно есть радиоактивные отходы. Но будет ли проводиться после рекультивации участка экспертиза с участием экологов пока неизвестно. Также непонятно, куда власти Москвы намерены перевезти фонящий грунт.