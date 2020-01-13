Дорога по фонящим ямкам. Строительство на радиоактивной свалке сорвали в Москве.

В субботу, 11 января, группа активистов во главе с депутатом Мосгордумы помешала началу строительства Юго-Восточной хорды. Они опасаются того, что магистраль пройдет через радиоактивный могильник.

Дорога по могильнику

Жители района Москворечье-Сабурово уже второй год борются против намеченного мэрией Москвы строительства дорожной развязки через Москву-реку. Сейчас проблема в том, что хорду решили провести через свалку радиоактивных отходов рядом с Московским заводом полиметаллов.

«Там достаточно большой объем радиоактивных материалов — порядка 60 тысяч тонн на склоне лежит и слегка присыпано грунтом. То есть любая ямка уже фонит выше предельных значений», — рассказал «360» депутат Мосгордумы Павел Тарасов.

В субботу он с группой активистов «АнтиХорды» помешал началу строительства. Работники вызвали полицию, но документов, разрешающих строительство, у них на руках не оказалось.

Тарасов вспомнил в Facebook, что на место приехала следственно-оперативная группа. Активисты показали очаги радиоактивного загрязнения. В это время «подъехал грузовик с краном-манипулятором и увез бытовку».

Павел Тарасов рассказал «360», что стройку Юго-Восточной хорды собирались начать незаконно, без документации. «У меня есть официальный ответ Стройнадзора, что нет разрешения на строительство на этом участке», — заявил он.

В Комитете государственного строительного надзора города Москвы сообщили депутату, что разрешение на строительство объекта не выдавали, а значит, работы рядом с Московским заводом полиметаллов вести не должны. Документ от Мосгорстройнадзора имеется в распоряжении «360».

На момент публикации официального комментария Департамента строительства города Москвы, который занимается строительством хорды, получить не удалось.

Дома на проезжей части

В феврале 2019 года местные жители уже жаловались на то, что строительство шестиполосной автомагистрали прямо под окнами их не устраивает. Участник инициативной группы жителей Грайвороновской улицы, где собираются прокладывать дорогу, рассказывал тогда «360», что буквально в 60 метрах от будущей дороги располагается детский сад, а до пяти жилых домов и вовсе будет 18-25 метров.

Так выглядит проект Юго-Восточной хорды, предложенный властями Москвы:

Источник фото: телеканал «360»

К тому же, чтобы проложить Юго-Восточную хорду, нужно вырубить порядка 200 деревьев и снести одну спортивную площадку и пять детских.

Как рассказывали местные жители, на предполагаемом месте строительства течет подземная река Нищенка. Люди боятся, что она подмоет фундаменты жилых домов — в районе Грайвороновского проезда такое случается периодически.

Местные жители даже предлагали собственный вариант того, как перенести магистраль от их домов в промзону, чтобы минимизировать ущерб:

Источник фото: телеканал «360»

Сложный диалог

По словам депутата, решить вопрос без «забастовок» и физического препятствования стройке не удается.

Мэрия почему-то настаивает, продолжает проводить эти работы, просто не реагируя на все те замечания, которые есть, отказывается от диалога… Павел Тарасов.

При этом допустить строительство хорды в том виде, в котором его предлагают сейчас, нельзя, считает Тарасов. Необходимо проводить экологическую экспертизу, снова устраивать открытые слушания, на которые в прошлом году жителей района не допускали. А пока этого не сделано, Тарасов планирует продолжать мешать началу стройки.

«Будут дежурить, отслеживать — просто не давать физически это все ставить, раз механизм диалога не работает. А параллельно будем пытаться диалог с мэрией инициировать, раз они этим сами не хотят заниматься. Посмотрим, что будет эффективнее», — заключил он.