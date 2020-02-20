В деревне Столбово под Иркутском на два месяца закрыли школу. Там обнаружили высокую концентрацию радона. Откуда он там взялся и чем опасен?

Иркутская область — не самый безопасный регион в России. Одна из причин — природная радиация. Из-за нее люди часто болеют, а помещения приходится регулярно проверять.

Такая проверка случилась этой зимой в школе деревни Столбово, которая находится в 20 километрах к северу от Иркутска. В итоге там выявили слишком высокий уровень концентрации радона и закрыли учреждение, а на его руководителя составили протокол о нарушении санитарных норм.

Что такое радон?

Радон иногда называют «невидимым убийцей», потому что он не имеет запаха и цвета. Но, пожалуй, это название преувеличивает его опасность. Вообще, это природный газ, который исходит из земной коры и скапливается в плохо проветриваемых местах.

На открытом воздухе он неопасен, потому что человеческий организм за много лет эволюции научился его перерабатывать. Но если концентрация будет слишком высокой, это может привести к внешнему облучению. И в этом случае уже появляется риск онкологического заболевания. А вообще, радон иногда даже используют как лекарство: радоновые ванны считаются полезными для нервной системы.

Но надо учитывать, что у детей организм еще недостаточно крепок, а значит, более уязвим перед облучением.

Почему его так много в Иркутской области?

Тут решающую роль играет географическое положение: по Иркутской области проходят разломы тектонических плит. В результате жителям грозит сразу две опасности: частые землетрясения и природная радиация.

Любопытно, что многие жители Иркутска и близлежащих городов и сел даже не слышали о радоне. Все знают, что в регионе много радиации и что нужно регулярно пить йодистый калий, однако связано это далеко не с природными факторами. Во-первых, еще в советское время в Иркутской области проводили ядерные испытания, в результате чего произошло несколько «мирных взрывов».

Во-вторых, в соседнем Ангарске находится электролизный химический комбинат — крупное предприятие, отвечающее за атомную промышленность. Там же хранятся радиоактивные отходы — именно в Ангарск их массово свозят из Германии.

В общем, радиационное заражение в Иркутской области — это риск, как правило, не связанный с радоном. Природный газ — лишь один из факторов, но далеко не самый главный. Поэтому проблема концентрации радона отходит как бы на второй план.

Можно ли с этим что-то сделать?

Как отмечает сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов, бороться с радоном бесполезно. Это природный газ, который присутствует во всей земной коре. И там, где земная кора дает трещину, он неизбежно выходит на поверхность. Поэтому в местах, где есть геологические разломы, как в Иркутской области, нужно тщательнее следить за тем, чтобы радон не скапливался. В самих зданиях достаточно сделать герметичный пол и обеспечить вентиляцию помещений.

Таким образом, подвалы зданий, построенных в зоне разлома, становятся местом скопления радона. И такие места встречаются по всей России: в частности, недавно высокий уровень концентрации радона был зафиксирован на юго-востоке Москвы.