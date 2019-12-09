Радикалы, флаги и тухлые яйца. Киев перевернули с ног на голову, провожая Зеленского на «нормандскую» встречу

Накануне встречи в «нормандском формате» примерно восемь тысяч человек собрались на площади Независимости в Киеве. Это очередная акция протеста, организованная украинской оппозицией, которая переросла в ночевку возле офиса Зеленского. Почему не спится украинцам, и чего они хотят добиться, разбирался «360».

«Красные линии»

Само мероприятие было не только анонсировано, но и согласовано.

Увидеть Париж и не договориться. Что ждут от встречи нормандской четверки Подробнее

«Анонсированные сегодня мероприятия на столичном Майдане Независимости закончились. Независимости грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано: на одного мужчину составили админпротокол за мелкое хулиганство», — рассказали в пресс-службе МВД Украины.

За порядком следили 1,5 тысячи представителей правоохранительных органов.

Почти в самом конце акции на сцену взошел бывший президент Украины Петр Порошенко. Народ был настолько «рад» его видеть, что забросал яйцами.

Находящийся на сцене хор пел гимн, а Петр Порошенко в этот момент в микрофон прокричал «Слава Украине!». В ответ на это мужчина, на плечах которого был красно-черный флаг (бандеровский знак, символ Украинской повстанческой армии* — прим. «360»), бросил в своего бывшего президента несколько яиц. Другие участники мероприятия тут же скрутили провокатора и передали его в руки полиции.

«Дозор на Банковой»

Члены украинской оппозиции кратковременным стоянием на майдане Независимости не ограничились. Они направились к зданию, которое занимает офис президента. На улице Банковой массовые мероприятия продолжились. По сообщениям МВД Украины, в них принимают участие приблизительно две тысячи человек. Это акция получила название «Дозор на Банковой».

Люди планируют провести эту декабрьскую ночь перед саммитом на улице. Всю ночь они будут стоять возле офиса Владимира Зеленского на улице Банковой, стараясь донести свои идеи до правительства. Активисты и организаторы сделали попытку установить сцену, чтобы стояние с плакатами переросло в настоящий митинг. Национальная гвардия эти действия пресекла.

Известно, что в акции «Дозор на Банковой» принимает глава всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок. Эта партия является националистической.

«Если паяц позволит гебистам переиграть себя в Париже, звать Нацию на Майдан уже не придется. Выйдут миллионы. А пока „Свобода“ остается сторожить на Банковой», — написал Тягнибок на своей странице в Facebook.

Портал 112.ua сообщил, что примерно через час после начала «Дозора на Банковой» участников стало гораздо больше.

«Судя по символике, среди собравшихся как представители политических партий и националистических организаций, так и гражданские активисты, а также люди без какой-либо отличительной атрибутики кроме национальной символики в виде государственных флагов», — сообщило украинское СМИ.

«На Банковой собираются ночевать. Будут угощать кулешом, чаем, кофе. Привезли продукты, воду», — написало издание «Украинская правда» на своей странице в Twitter.

Между митингующими и зданием офиса Зеленского в несколько рядов стоят полицейские и нацгвардейцы.

«Активисты акции „Дозор на Банковой“ ставят под офисом президента палатки, несут бочки», — написало под размещенным на YouTube видео издание «Украинская правда».

Зачем стоим, кого ждем?

Акция «Красная линия» была организована оппозицией, чтобы напомнить президенту Владимиру Зеленскому об унитарности его страны, а также европейском и евроатлантическом векторе развития.

«Дозор на Банковой» преследовал похожие цели. Эта акция также приурочена ко встрече в «нормандском формате». Участники акции открыто говорят президенту, что «капитулянтские решения» страной не будут приняты.

«От этой встречи мы не ждем ничего позитивного, потому что Зеленский едет в Париж, будучи заведомо в проигрышной ситуации… Мы видим, что „нормандский формат“ — это уже давно не друзья Украины против Путина, а бизнес-партнеры Путина против Украины», — объяснил позицию митингующих Олег Тягнибок.

Оппозиционер упомянул, что Зеленский следующей весной планирует провести выборы не только в местные органы власти, но и на территории Донбасса. По мнению оппозиционера, это делать нужно только тогда, когда произойдет «полная деоккупация, перепаспортизация, после того, как люди, жившие под оккупацией, доведут свою лояльность до украинского государства».

Источник фото: Twitter / Zjoma

9 декабря в Париже состоится встреча в «нормандском формате». Лидеры России, Украины, Франции и Германии встретятся, чтобы обсудить ситуацию в стране. Сам формат переговоров появился в июне 2014 года. Лидеры этих четырех стран в первый раз собрались для переговоров об урегулировании конфликта в Донбассе.

Пресс-секретарь Зеленского предупредила о разочаровании от «Нормандии» Подробнее

Необходимость встречи в «нормандском формате» была одной из идей Зеленского, которую он выдвигал на этапе предвыборной гонки весной 2019 года. Он неоднократно говорил в интервью, что не позволит России «отобрать Донбасс» у Украины, не отдаст и не продаст ни пяди украинской земли. И эта позиция стала одной из определяющих, когда избиратели отдавали свои голоса.

Чуть больше полугода прошло с момента инаугурации Владимира Зеленского. Члены оппозиции открыто заявляют, что Зеленский, отступая от предвыборных обещаний, едет в Париж, чтобы склонив голову признать поражение и отдать Донбасс России.

Если трезво оценивать политическую ситуацию, то одной-единственной встречи в Париже будет мало для разрешения наисложнейшей ситуации, для решения конфликта, который длится больше пяти лет.

*Организация, запрещенная на территории Российской Федерации