Школьник похитил у родителей 3 млн рублей ради новой жизни. Но виноват может быть репетитор

Необычную аферу провернул московский школьник с деньгами своих родителей. По данным следствия, он похитил у них три миллиона рублей и планировал дальше вымогать деньги у родных, чтобы хватало на самостоятельную жизнь. Но не один только мальчик был задействован в этой истории. Есть подозрения, что репетитор по математике был «мозгом» этой схемы.

Миллионер в 13 лет

У 13-летнего мальчика, по виду очень взрослого, есть совершеннолетние друзья. Они подкинули ему «гениальную» идею — украсть у мамы и папы три миллиона рублей. Они также добавили к сумме немного средств. В итоге набралось 13 миллионов. На эти деньги они вместе доехали до Екатеринбурга. В планах была инсценировка похищения мальчика с целью вымогать у его родственников деньги на жизнь.

По данным сайта «Московский комсомолец», сообщником и организатором аферы был репетитор подростка по математике. Побег из дома они спланировали заранее. Накануне мальчик вытащил из папиного портфеля три миллиона рублей и его второй телефон Apple. Предварительно, его отец бизнесмен. Но чем конкретно он занимается, неизвестно.

Дальше подросток хладнокровно перевел с планшета отца себе на счет 100 тысяч рублей. Эти деньги он потом обналичил в банкомате рядом со школой.

Мама шестиклассника нигде не работает. Она, ничего не подозревая, довезла сына до школы и вернулась домой. В учреждении юный аферист встретился с репетитором и двумя знакомыми. Оттуда они выехали на такси в Екатеринбург. Никому больше подросток о своих планах не сообщал, в школе также никто об этом не подозревал.

За это время отец заметил пропажу денег и мать забила тревогу. Телефон ребенка был недоступен. На его поиски были выделены лучшие оперативники Москвы и сотрудники ФСБ. Сегодня утром их машину засекли в Екатеринбурге. Всех беглецов оперативно задержали, деньги забрали — потратить они ничего не успели.

Может, похищение?

Следователи пока распутывают эту историю. Точной информации нет, как и доказательств. Но подозрение все равно падает на репетитора. По предварительным данным, он верховодил операцией и давал идеи. Тем не менее подросток вдруг начал утверждать, что его похитили и угрожали расправой. Хотя в машину он садился спокойно и деньги снимал самостоятельно.

Сами родители бунтаря сейчас больше переживают не о деньгах — для них важно, что сын нашелся целым и здоровым. Ведь они сутки не спали, думая только о плохом.

Издание отметило, что в школе учителя охарактеризовали шестиклассника положительно, лишь добавили, что он немного скрытен. Внешне он запросто может сойти за 16-летнего — рост под два метра и вес 90 килограммов.

В Германии восьмилетний ребенок несколько раз угонял машину своих родителей. В последний раз ему не удалось избежать аварии. Но он получил несерьезные повреждения.