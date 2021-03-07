Сеть наполнили новости про вырубку реликтовых деревьев в Форосском парке. Поэтому местные жители записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В Форос уже приезжали представители власти и вынесли решение.

Ценности Форосского парка

Форосский парк — детище владельца фарфоровых заводов, московского купца и промышленника Александра Кузнецова, который держал треть чайного рынка Российской империи. Когда 32-летний чайный король заболел чахоткой, он осел в Крыму. Благоустраивал свое имение шесть лет.

Кузнецов привез деревья и кустарники из Америки, Европы, Азии. На набережной он высадил алеппские сосны Средиземноморья, которые не боятся соленых морских брызг. В Форосе растут гималайские кедры, испанская пихта, благородный лав, вееролистная пальма, вавилонская ива, европейские маслины. И это только малая часть экзотики. Поэтому неудивительно, что форосская коллекция соперничает с коллекцией Никитского ботанического сада в Ялте.

Купец говорил, что 70 гектаров нового имения «обошлись не дешевле, чем если бы выложить всю здешнюю землю крупными ассигнациями».

Детский лагерь «Ак Барс»

Для Форосского парка 2021 год начался со строительства Детского молодежного оздоровительного комплекса. «Ак Барс» раскинется на 7,8 гектара.

Планируется строительство трехэтажного жилого корпуса с административной частью. Рядом возведут четырехэтажный спортивный центр с подземным этажом и четырехэтажной столовой. Также там появится еще один высотный жилой корпус. К услугам отдыхающих трехэтажный бассейн с пресной водой, подземные резервуары для чистой воды со станцией обеззараживания.

Новый оздоровительный комплекс создаст дополнительно 300 рабочих мест.

Негодование крымчан

Реакция жителей Фороса не заставила себя ждать. О своем негодовании они заявили еще в начале февраля, когда в парк решили ограничить проход. Позже общественность заметила строительную технику, которую свозили в зеленую зону.

Местные жители говорили, что в Форосском парке спилили многолетние деревья: ливанские кедры, можжевельник и магнолии. Также выкопано 30 пальм. В группе «Ялта — любовь моя» в Facebook очевидцы написали, что под топор пошла целая аллея краснокнижной фисташки.

Источник фото: «Ялта — любовь моя» в Facebook

Жители поселка подавали массовые жалобы в правительство Крыма. А потом они записали видеообращение к президенту с жалобами на вырубку деревьев в парке «Форос». Текст зачитала поселковая учительница, ветеран труда Марина Рикмен.

3 марта жители Фороса почтили память вырубленных деревьев минутой молчания.

Реакция Кремля

С активистами в Форосе встречались местные чиновники. Несмотря на это, протесты со стороны местных жителей продолжились.

Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 марта пообещал, что Кремль обратит внимание на жалобы по поводу вырубки деревьев и задаст вопросы руководству полуострова.

«Безусловно, это очень важно, мы обратим на это внимание, зададим вопросы руководству Крыма», — сказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что о соответствующем обращении жителей региона к Путину он не знает.

Нарушений при строительстве нет

Глава Крыма Сергей Аксенов посетил Форос 3 марта. Он осмотрел парк и пообещал, что проход через него никто не будет ограничивать. Тем не менее строительство детского лагеря продолжится, поскольку документы по объекту находятся в порядке и никаких нарушений не выявлено.

Аксенов пообещал вернуться, чтобы «закрыть эту историю и больше к ней не возвращаться». Он пообещал найти справедливый выход из сложившейся ситуации. Очередная поездка запланирована на 9 марта.

Одно дерево = три дерева

На скандал из-за вырубки также обратили внимание в Министерстве внутренней политики, информации и связи республики. Там нашли выход для восстановления экосистемы парка.

«Теперь, согласно действующему законодательству Крыма, вместо одного спиленного растения будет посажено три», — сказали в ведомстве.

Первый этап компенсационной высадки деревьев пройдет 7 марта, начало в 11:00, написало РИА «Новости». В нижнем парке планируется высадить 80 хвойных деревьев. На мероприятие приглашаются жители поселка. Лопаты, перчатки и саженцы им выдадут в парке.

Подарок парку от генподрядчика

Местным жителям ответил и представитель генподрядчика, который строит детский центр. Он заявил, что беспокоиться не о чем. Всем детям разрешат ходить в спортивный комплекс и бассейн.

Также застройщик облагородит Форосский парк, написано в аккаунте правительства республики во «ВКонтакте». В парке установят новые скамейки, появятся освещение, дорожки для скандинавской ходьбы в можжевеловой роще и малые архитектурные формы. Все ограничения по входу в парк отменены, напомнили в компании.

Работы проводятся в соответствии с разрешением Минприроды Крыма и с консультацией у специалистов Никитского ботанического сада.