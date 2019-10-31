Ради детей и ради справедливости. СК ищет палачей детей-инвалидов из Ейска

СК расследует дело о казни более 200 ейских детдомовцев в 1942 году Подробнее

Первая информация о массовом убийстве детей в Краснодарском крае появилась еще 7 октября. После начала Великой Отечественной войны симферопольский детский дом в полном составе — около 300 детей и несколько воспитателей — эвакуировали в Краснодарский край. Город Ейск был оккупирован нацистами в конце лета 1942 года.

Один из документов — акт обследования братской могилы — говорит о том, что там погребены 214 ребят. Их забирали из детского дома «партиями», 9 и 10 октября 1942 года — вероятно, все не уместились в трех грузовиках, части детей удалось сбежать. На вопросы детей о том, куда их везут, отвечали «в Краснодар на лечение», «в баню», «грузить семечки».

Во второй «партии» были 22 лежачих тяжелобольных ребенка. Некоторые документы подтвердили, что все похороненные в братской могиле «имели физические недостатки». Двое врачей и военный, составлявшие акт обследования в апреле 43-го указывали, что дети были похоронены заживо.

Когда была разрыта могила, эта страшная картина представилась нашим глазам. Все дети лежали беспорядочно, многие, прощаясь, были обняты друг с другом, некоторые мальчики и девочки держали в руках свои костыли. При тщательном осмотре нами не было обнаружено каких-либо следов огнестрельных ран или увечий, все кости черепа были целы. Все это еще раз подтвердило, что дети были закопаны живьем. Из рассекреченных документов ФСБ

Тем не менее, говорить точно о том, как погибли дети, никто не может. Более поздние документы, также относящиеся к 1943-му году, свидетельствуют о том, что братской могиле было 15 гробов, в них — 27 детских трупов. Здесь подтверждается информация о том, что некоторые из убитых детей имели «физические недостатки»: неправильное телосложение, горбы, деформации суставов, протез на ноге у одного из погребенных.

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В другой братской могиле были части 17 детских тел — кости черепа, рук, ног, — и четыре целых трупа. Здесь также были обнаружены деревянные костыли, а в акте эксгумации отмечается неправильное строение костей — искривление позвоночника, укороченные конечности.

В этих документах, относящихся уже к августу 1943-го, врачи и краевой прокурор отмечают, что причину смерти установить невозможно, при этом «механических повреждений на трупах не обнаружено».

Воспитанников детского дома похоронили в братской могиле в городском парке.

Согласно документам, находящимся в распоряжении «РИА Новости», дети «погибли в кузовах грузовиков от отравления выхлопными газами».

«Ни один факт преступных действий, основанных на идеях расового превосходства, нацизма, пусть и по прошествии продолжительного времени, не должен остаться незамеченным и безнаказанным», — передает слова официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко сайт ведомства.

Следком со ссылкой на архивные данные сообщил, что уничтожением детей руководил доктор Курт Кристман, возглавлявший зондеркоманду СС-10 «а». В операции участвовали также начальник и врач Гестапо Ейска, и комендант города.

За преступления против человечности Курт Кристман был осужден. Прочие участники изуверской казни сумели избежать правосудия.

В музее Ейска заявили, что уголовное дело поможет восстановить историческую справедливость.

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«Рассекреченные документы дают фамилии тех немецких военнослужащих, которые принимали участие в ейских событиях, в процессах 1943 и 1963 годов они не фигурировали <…> Эти люди могли эмигрировать под своими или чужими фамилиями, занимать какие-то должности, пользоваться льготами. Их потомки, возможно, гордятся ими за какие-либо заслуги», — сказала заместитель директора Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова Марина Сидоренко.

Она подчеркнула, что такие преступления, как массовое убийство больных детей, срока давности не имеют. Тем более, что уничтожение воспитанников детского дома ранее отдельно в суде не рассматривалось.

Леонид Дворников, один из тех, кому удалось выжить в 1942 году, в 2016 году опубликовал книгу «От имени погибших», посвященную тем страшным событиям. Он написал, что Ейск стал первым кубанским городом, оккупированным фашистами 5 августа.

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Детский дом был расположен на окраине города, и первое время внимания нацистов не привлекал. Рядом находились огороды, на которые полуголодные воспитанники с удовольствием ходили работать.

«Дети, конечно, хотели туда все пойти, потому что на подсобном хозяйстве можно было поживиться чем угодно, той же морковкой или теми же яблоками. Или просто пожарить картошку на костре. Часть детей осталась в живых только потому, что была на подсобном хозяйстве в это время», — написал бывший детдомовец.

Источник фото: «ВКонтакте»

Старшеклассники ушли на работу и 9 октября 1924 года. В детдоме осталось 215 человек. Внезапно во двор въехала большая черная машина.

«Как в гробу, там было сумрачно и пусто. Стенки и потолок, обитые железом, имели неопределенный цвет, а пол был настолько затоптан сотнями ног и покрыт рыжими пятнами, как в общественной уборной, что даже небольшая решетка посреди него определялась не сразу», — вспоминал автор.

Леонид Дворников сумел убежать и спрятаться в сарае. Он стал единственным живым свидетелем случившегося, и именно он после войны помог восстановить список погибших детей.