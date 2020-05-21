Работники «Красного и белого» в Екатеринбурге массово заразились COVID-19. Закрыть могут все магазины региона

Режим самоизоляции в Свердловской области был продлен 19 мая из-за вспышки новой коронавирусной инфекции, зафиксированной в логистической компании, сотрудничающей с сетью магазинов «Красное и белое». Она развозит спиртное по 632 торговыми точкам региона. При этом вирус был найден у 136 сотрудников из 232 протестированных на COVID-19.

На фоне таких новостей губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил повременить с открытием торговых центров и прочими послаблениями, и продлил ограничительные меры до 25 мая.

Всего в логистической компании работают 834 человека, на тот момент у многих из них были признаки ОРВИ, и медики решили проверить их всех на наличие коронавируса.

Однако заболевшие нашлись и на складах ООО «Абсолют», которое обслуживает сеть «Красное и белое». То есть тестированию подлежат свыше 25 тысяч сотрудников региональной складской сети. Их врачи отнесли к «контактным лицам второй группы».

Сейчас обсуждается возможность использования медицинского многофункционального модуля в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» для возможной госпитализации сотрудников складов. Руководство «Абсолюта» публично заявило о приостановке деятельности склада с 15 мая, но магазины «Красное и белое» продолжают работу.

Источник фото: Instagram

«Все 635 сотрудников отстранены от работы до получения результатов исследования на COVID-19. Все рекомендованные мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции выполняются», — заявили Znak.com в пресс-службе складской сети.

В местном Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус выявлен всего у 103 человек, и этот факт не может быть основанием для закрытия предприятия. Однако раньше региональное управление службы закрывало организации при наличии всего одного заболевшего. Тем более, что губернатор области Куйвашев в Instagram сообщал о 136 инфицированных.

Сотрудники магазинов «Красное и белое» на условиях анонимности заявили, что торговые точки никто закрывать и не собирался. На время блокировки складов магазины обойдутся запасенным товаром. Его пока хватает, в критических случаях спиртное завезут из других регионов. Продавцы соблюдают рекомендации Роспотребнадзора — систематически протирают полки с алкоголем, ручки дверей и прилавков.

В Свердловском областном суде заявили, что требований о закрытии складов и торговых площадок «Красного и белого» не поступало. В Роспотребнадзоре предложили журналистам обратитЬся в областной оперштаб по коронавирусу, но комментарии оттуда пока не поступили. В Минздраве области уточнили, что уже проверено 232 сотрудника сети, и своей очереди ждут еще 602 человека. Выявлено 106 случаев заболевания, из них 26 человек госпитализированы, остальные находятся дома на карантине.

Жители региона, которые вынуждены оставаться дома без работы еще неделю, были возмущены тем, что выход на плато был задержан вспышкой заболеваемости работников алкомаркета. Они потребовали от губернатора закрыть магазины.

Их возмущение вполне обоснованно, так как ранее эксперты предсказывали, что Свердловская область выйдет на плато к концу мая. Теперь Научный руководитель Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Владимир Гурвич считает, что этот срок сдвинулся на 8 июня.

Он обвинил руководство сети алкомаркетов в недоработке в смысле санитарно-защитных норм, но отказ представителей Роспотребнадзора закрыть все магазины в регионе назвал адекватным.

Как бы там ни было, губернатор области Евгений Куйвашев откровенно заявил в Instagram, что безответственный бизнес стал одним из главных врагов в борьбе с распространением COVID-19. Он подчеркнул, что всегда давал предпринимателям возможность понемногу работать даже в сложной ситуации ограничительных мер. Глава региона отметил, что на предприятиях даже с 30-тысячным коллективом удавалось купировать единичные случаи заражения без дальнейшего распространения инфекции.

«И есть ситуация со складом сети магазинов „Красное и белое“, где подтвержден коронавирус у более 100 сотрудников. Проверка показала, что многие сотрудники ходили на работу с симптомами ОРВИ, на складе, где работает более 800 человек, было всего два термометра, то есть организовать регулярное измерение температуры было просто невозможно», — сообщил губернатор.

Источник фото: Instagram

Куйвашев добавил, что ситуация значительно осложняется тем, что многие сотрудника сети «Красное и белое» попрятались после информации о вспышке. Достоверное известно, что они не были оформлены на работе официально, и по месту регистрации властям их найти не удалось. Губернатор посетовал, что из семи юрлиц собственника на контакт с властями вышло только одно. Однако этот руководитель бизнеса на совещании в администрации заверил Куйвашева, что сделает все для противодействия распространению заболевания.

«Надеюсь, что так и будет. В противном случае Свердловская область переживет без этой сети — если руководство не устранит нарушения, у сети может быть отобрана лицензия. Недопустимо, чтобы одно предприятие ставило под угрозу здоровье и жизни большого количества людей», — резюмировал глава региона.