Работяга из Подольска стал мультипликатором в Голливуде. Он рисовал «Фантастических тварей» и «Детектива Пикачу»

«Фантастические твари» пришли в жизнь Максима Костенко не сразу. Сначала он работал на заводе, упаковывал полиграфическую продукцию, параллельно учился на юриста. Ни то, ни другое не пришлось по душе, зато Максим понял, что хочет заниматься творчеством. А успех нашел его сам. Как? Рассказывает «360».

После школы Максим Костенко пытался поступить в МАТИ на факультет дизайна автомобилей, но его не взяли — из-за отсутствия художественного образования. Учиться пришлось самому, стараться построить собственный стиль, опираясь только на свой опыт, упорство и силы.

«Когда в двадцать лет я понял, что хотел бы заниматься чем-то творческим, я начал заниматься самообразованием: смотрел много видеоуроков, набирал базу любимых художников в цифровой живописи, смотрел, как они это делают», — объяснил он «360».

Причем целенаправленным поиском работы в дизайне он не занимался, тем более не думал, что его рисунками заинтересуются в Голливуде. В маленькую дизайн-студию Максим устроился потому, что хотел уйти с завода. На новой работе занимались веб-дизайном и дизайном полиграфической продукции. Этого оказалось достаточно, чтобы осесть.

Из Подольска в Голливуд

Но через некоторое время на почту пришло предложение — от авторов американской фантастической комедии «Монстр-траки». Нужно было нарисовать монстров — с одной стороны страшных, а с другой стороны таких, которые все-таки могут понравиться детям. Стиль Максима оказался подходящим — «Монстр-траки» были дебютом концепт-арт-художника в голливудском кино.

Я никуда ничего не рассылал. Все, что я делал, — рисовал и выкладывал в сеть свои работы. Максим Костенко

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Теперь когда анимационных героев нужно перенести в реальный мир, студии обращаются к Максиму. Образы персонажей мультипликационного фильма «Покемон. Детектив Пикачу» — работа Максима Костенко из Подольска.

Художник уже сотрудничал с такими компаниями как Blue Sky Studios, DreamWorks Animation, Industrial Light & Magic, Paramount Pictures, Warner Bros. Entertainment и другими крупными компаниями. Одной из самых известных работ Костенко стали «существа» для фильма «Фантастические твари и где они обитают». Он сам говорит: «я занимаюсь мультяшными героями и существами». Они и принесли ему успех.

Муза и заказ

Перед тем, как студия (или другой заказчик) примет разработанного Максимом героя, ему придется нарисовать с десяток эскизов, а то и больше. Причем львиная доля в любом случае отправится в корзину. И предугадать судьбу своего детища Максим тоже не может — в тех же «Фантастических тварях» осталось меньше половины героев, которых утвердила студия.

«Неутвержденный персонаж»

В концепт-арте не нужны какие-то законченные вещи. Здесь есть совсем грубые моменты, какие-то части из фотографий можно использовать… То есть это не иллюстрация. Самое главное здесь — донести идею до режиссера, и все. Максим Костенко

По словам Максима основным источником его вдохновения является природа. «Все эти монстры собраны из существующих животных», — объясняет он. Движения, характеры и внешность художник берет не с людей, как можно подумать, а именно из природы, стараясь вложить в персонажей такую эмоцию, которую не нужно было бы объяснять.

Например, рисуя существо из второй части «Фантастических тварей», Демимаску, Костенко хотел показать, что это очень скрытный зверек. «Он прячется от людей, на него охотятся из-за его шерсти, то есть шерсть имеет какие-то необычные свойства, из этой шерсти делают плащи невидимки и так далее», — рассказывает он. Именно этими качествами продиктована сгорбленная фигура, выражение мордочки «существа».

При этом на все про все у художника есть два-три дня — день на эскизы и один-два на более детальную проработку цветной версии.