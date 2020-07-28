Работать на цифру. Россиянам придется перейти на электронные трудовые книжки вопреки страхам

Почти две трети россиян отказываются заводить электронные книжки. Люди боятся, что их данные попадут в чужие руки или исчезнут в результате сбоя, а при отсутствии интернета или электричества «цифра» не сработает. Но рано или поздно электронная трудовая станет повсеместной, а бумажная останется в прошлом.

63% работающих россиян предпочитают оставить бумажную трудовую книжку, а перейти на «цифру» готовы лишь 30% жителей страны, выяснили во ВЦИОМ. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Лишь 6% из них уже оформили электронный документ.

Больше всего противников изменений (68%) наблюдается в возрастной группе 60+, а также среди жителей сел и деревень. Больше всего сторонников (51%) среди молодежи 18-24 лет.

Уровень доверия к электронной трудовой у россиян невелик. Основными недостатками «цифры» респонденты считают риск потерять сведения при технических сбоях или несанкционированное изменение данных, угрозу утечки информации, невозможность использовать книжку без интернета или электричества и сложность использования. Лишь 23% респондентов верят, что в цифровом формате данные надежно сохранены, поэтому в бумажном варианте нет необходимости.

С 1 января 2020 года россияне могут добровольно перейти на электронный формат трудовой. Сделать это можно в МФЦ, Пенсионном фонде, на сайте госуслуг или в отделе кадров на последнем месте работы. Выбравшим этот вариант сотрудникам выдадут на руки бумажную книжку с записью о переходе. При этом она не потеряет своей силы, ее придется хранить, так как в ней указаны сведения о трудовой деятельности до 2020 года. Автоматом электронные трудовые будут выдавать с 2021 года, но только тем, кто впервые устроится на работу.

Традиционный консерватизм

Опасения россиян напрасны, ведь защита данных в ПФР высокая, заявил «360» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник. Тем более у человека есть выбор. Но бумажный носитель тоже может потеряться или испортиться. Восстановить его, особенно тем, кто имеет трудовой стаж, бывает трудно.

«Сложности в использовании испытывают люди старшего поколения. Особенно те, кто не слишком хорошо пользуется компьютером или гаджетами. Люди старшего поколения консервативны, поэтому выбирают все традиционное и привычное», - пояснил парламентарий.

Мельник не исключил, что для территорий с плохим интернетом с 2021 года могут сделать исключение и разрешать заводить молодым работникам бумажные трудовые. «Но судя по тому, как все развивается, мне кажется, скоро все будет в цифре. Все форматы перейдут в электронный вид. И деньги будут электронные, и все остальное», — заключил парламентарий.

Смысл не для всех

Безопасность сохранности данных и их резервное копирование гарантирует Пенсионный фонд, сообщила «360» директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова. Но результаты опроса, по ее словам, оказались весьма предсказуемыми и это было понятно в самом начале проекта. В цифровой формат попадут сведения с 2020 года. Большинству взрослых и уже работающих россиян все равно придется предоставлять при новом трудоустройстве или оформлении пенсии бумажный носитель. Поэтому им нет смысла отказываться от традиционного формата.

«Этот проект понятен для молодежи. Если человек впервые устраивается на работу в этом году, ему бумажная книжка может уже не заводиться. Сведения поступают в Пенсионный фонд, и если с системой будет все нормально, то они вносятся в электронном виде. А остальные понимают, что глобального смысла в этом нет, бумажную книжку все равно придется носить», — добавила Митрофанова.

Эксперт согласилась, что электронные трудовые сложнее в использовании, чем обычные. Если человек захочет получить подтверждающую стаж справку, он может обратиться в ПФР, МФЦ или сайт госуслуг. Казалось бы, ничего трудного. Но гораздо проще, особенно для людей старшего возраста, взять бумажную трудовую и предоставить ее по месту требования. Однако перспективы у электронных трудовых в России есть.

«Это связано с тем, когда, в каком году будут уходить с рынка люди, для которых трудовая книжка подтверждает их трудовую деятельность. С обновлением рынка, лет через 10 лет, думаю, современный рынок труда и не вспомнит про бумажные трудовые книжки. Тогда этот процент будет уже совсем незначительным", — заключила Митрофанова.