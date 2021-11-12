Работать меньше не получится. Сокращению графика в России помешает экономика

Российские политики время от времени предлагают изменить рабочий график. С последней идеей выступил депутат Виталий Милонов: он предложил сократить рабочий день на час с 15 ноября до 28 февраля — в это время в стране особенно холодно и грустно. Прежде Дмитрий Медведев говорил о четырехдневной рабочей неделе. Но, кажется, все подобные предложения в России обречены на провал — в стране просто нет подходящих условий.

Меньше на час

Виталий Милонов предложил сократить на час рабочий день в осенне-зимний период. Депутат Госдумы объяснил это тем, что в холодное время сотрудники и так работают малоэффективно, ведь низкие температуры и осадки влияют на эмоции людей и их здоровье. По мнению Милонова, эта мера сделает россиян более дисциплинированными и замотивирует их. Письмо с предложением он направил в Минтруд, сообщил сайт RТ.

Милонов также заявил, что в рабочие часы должно входить время, потраченное на дорогу из дома до работы. Сейчас, по его словам, россияне работают 10-11 часов вместо положенных восьми.

Сокращение рабочих часов для россиян обсуждали и раньше. Бывший председатель правительства Дмитрий Медведев не исключал перехода на четырехдневную рабочую неделю. Он отмечал, что сокращенная рабочая неделя поможет избежать безработицы, а у сотрудников появится дополнительное время на отдых, обучение и воспитание детей.

С этой идеей Медведев выступал еще в 2019 году. Он заявлял, что благодаря современным технологиям сотрудников можно переводить на гибкий график и удаленную работу. Политик поручил Минтруду рассмотреть предложение для некоторых регионов.

Трудности перехода

Сокращение рабочей недели опробовали некоторые страны. С 2015 по 2019 год в Исландии сотрудникам урезали трудовые часы с 40 до 35 в неделю, но не уменьшали заработную плату. В результате качество работы осталось таким же и где-то даже улучшилось. А у работников уменьшился стресс, что позитивно сказалось на их здоровье.

После окончания эксперимента рабочее время сократили для десятков тысяч сотрудников в Исландии. Сейчас в стране по новому графику работает 86% населения.

Однако Россия пока что не может пойти по такому же пути. Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков объяснил «360», что один из подводных камней сокращения рабочих часов — уменьшение объемов производства.

Хозяйствующие субъекты будут вынуждены сокращать объемы производства, и это вряд ли устроит экономику страны Александр Щербаков.

Профессор не исключил, что придется уменьшать зарплаты и нанимать дополнительных работников, чтобы восполнить прежние объемы производства. Так что экономические условия ставят крест на трех выходных днях в ближайшем будущем.

«Если у нас улучшится экономическая ситуация, то четырехдневную рабочую неделею можно было бы ввести. Но не в близкой перспективе. Это было бы закономерное изменение, но требует большой эффективности производства и большей производительности труда», — рассказал он.

Другие важные условия, без которых нельзя успешно сократить рабочие часы, — это технологические возможности, которые есть на рабочем месте сотрудника. Специалист по набору персонала в организации «Эксперты рынка труда» Анастасия Городецкая рассказала «360», что при организации нового графика работы нужно точно знать, сможет ли работник за сокращенное время выполнить тот же объем работы.

«Здесь вопрос в наличии таких кадров и освоенности технологий и компетенций, которые смогут поддержать новые форматы работы», — объяснила она.

Роль пандемии

Сторонники сокращенного рабочего дня не исключают, что переход к новому формату произойдет, но не в ближайшем будущем. Анастасия Городецкая напомнила, что именно развитие технологий привело в ХХ веке к появлению привычной пятидневной рабочей недели. Сейчас же пандемия показала, что многие обязанности можно делать удаленно — и продуктивность некоторых работников даже увеличилась.

Схожее мнение выразила и независимый HR-специалист Зулия Лоикова. По ее словам, коронавирусная пандемия подстегнет переход к гибридному графику работы.

«Есть все предпосылки для изменения парадигмы будничной жизни. <…> Многое переходит в удаленный формат, и где-то не требуется определенных специальностей. В итоге больше времени освобождается у людей для игр, для развлечений», — объяснила специалист.

Параллельно с повсеместным введением удаленной работы рынок труда столкнулся с роботизацией, которая также уменьшит загруженность сотрудников.