Когда работать из дома надоело. Богатые американцы арендуют вторые квартиры под офис

Из-за пандемии коронавируса большинству людей приходится работать из дома. Некоторым сложно концентрироваться в своих квартирах, другим не хватает места. Богатые жители Нью-Йорка не растерялись и стали арендовать отдельные квартиры для работы.

Несколько ньюйоркцев рассказали New York Post, что сподвигло их на решение снимать отдельное помещение для дистанционной работы. Некоторые, кстати, решили не мелочиться на аренду и сразу купили дополнительную квартиру для работы.

Офис на шесть этажей ниже

Фелипе Васконселос живет в однокомнатной квартире в Мюррей-Хилл. Он предприниматель косметической индустрии, в холдинги которой входит StartBeauty. Как рассказывает мужчина, поначалу он пытался работать из дома. Однако сделать это в месте, где он привык расслабляться, было очень трудно. Возникли проблемы с концентрацией, да и ограниченность пространства давила.

Изначально 37-летний мужчина планировал снять офис поблизости, но затем увидел, что в его же здании, на втором этаже, сдаются квартиры. Теперь, чтобы поработать, ему не нужно далеко уезжать — достаточно выйти из квартиры и спуститься на лифте на шесть этажей в квартиру-студию. Фелипе снял квартиру в 41 квадратный метр всего две недели назад. Аренда в месяц обойдется ему в 2100 долларов.

Васконселос отмечает, что это решение пошло ему на пользу. Его производительность повысилась. В арендованной квартире у него достаточно места не только для стола и трех компьютерных мониторов, но еще и для домашнего тренажерного зала с ковриком, скамейкой, штангой и гантелями.

«Я думаю, что большая разница для меня в том, что да, когда я прихожу домой, я могу полностью расслабиться», — сказал он New York Post.

Устали друг от друга

Агент по недвижимости Алан Кляйн и его муж ландшафтный дизайнер Джеффри Эрб еще до пандемии планировали обзавестись дополнительной жилой площадью. Тогда они просто хотели купить еще один дом, но коронавирус внес свои коррективы и значительно ускорил процесс.

Пара начала работать из дома в марте, и это привело к слишком «большому сближению». Их квартира с открытой планировкой лишила мужчин возможности полноценно сосредотачиваться на работе. Они стали отвлекаться друг на друга.

«Это непохоже на то, когда вы сидите рядом с коллегой, от которого действительно можно отключиться», — отметил Эрб в разговоре с New York Post.

По мнению обоих, такая ситуация скажется на любых отношениях. Именно поэтому они приобрели участок площадью 32 квадратных метра, с которого открывается вид на Манхэттен. Такая покупка обошлась им в 195 000 долларов. Когда все юридические формальности будут завершены, один из них будет ездить работать туда.

Объединили две квартиры

Ариэль Мозес также до вспышки коронавируса планировала расширить свои владения за счет объединения двух квартир. Теперь часть новоприобретенной площади она намерена превратить в офис.

Ариэль работает в сфере связи и на прошлой неделе купила квартиру с одной спальней рядом с собственной в Ист-Мидтауне. Новое пространство она украсит письменным столом, стулом и несколькими диванами.

«Мне нужно место, где я могу [работать] — я сейчас работаю в своей спальне, и это непродуктивно», — подчеркнула она, добавив, что наличие этого выделенного офиса приведет к более привлекательным видеоконференциям.

По ее словам, ей необходимо соблюдать некоторые приличия и не забывать о профессионализме в работе.

Еще одна причина покупки — это больше места для ее семьи. После того, как их квартира в 148 квадратных метров увеличится на еще 102, ее муж тоже сможет создать себе отдельный офис, а ее 15-летний брат получит возможность дистанционно заниматься в большой спальне. Это также даст ее 16-месячной дочери отдельную комнату.

«Мы просто <…> делаем все, что в наших силах, чтобы дать каждому возможность выполнять свою работу наилучшим образом», — добавила Ариэль New York Post в заключение.

Слишком много вещей

Среди знаменитостей тоже нашлись те, кому понадобилась дополнительная жилплощадь. Правда, в случае Светланы Бондарчук свою роль сыграла не пандемия коронавируса, а слишком большой гардероб.

В эфире ютьюб-программы «Осторожно, Собчак!» она рассказала, что после развода была в шоке от количества своих вещей. Она не понимала, где хранить свои наряды, поэтому решила снять в аренду квартиру площадью 75 квадратных метров. Находится она около ее собственной квартиры на Патриарших прудах.

Как передает «24СМИ», квартира с нарядами служит не только гардеробной. Возлюбленный Бондарчук Сергей Табунов использует ее как свою музыкальную студию.