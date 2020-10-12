Работающим пенсионерам пообещали индексацию. Вопрос в том, в каком объеме

Минтруд готовит варианты возврата индексации пенсий работающих пожилых россиян. Этого не делали с 2016 года, а такого рода предложения депутатов и сенаторов игнорировали. Но теперь поручение дал Владимир Путин. Поэтому есть шанс, что выплаты трудящимся пенсионерам все же пересмотрят.

В начале октября депутаты Госдумы предложили возобновить индексацию пенсий работающих пожилых людей. Инициативу поддержал Владимир Путин, поручивший правительству подготовить предложения. Сейчас в Минтруде, сообщают «Известия», уже прорабатывают разные варианты возвращения индексации.

Выплаты трудящимся пенсионерам не пересматривали с 2016 года. Депутаты и сенаторы не раз предлагали их проиндексировать. Но, несмотря на поддержку нижней палаты парламента и правительства, ничего не изменилось. В новой редакции Конституции, отметил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, право на ежегодную индексацию зафиксировано вне зависимости от трудоустройства пенсионера. Парламентариев поддержали коллеги из «Единой России».

Шансы на пересмотр

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов пояснил «360», что поручение Путина о подготовке вариантов говорит о том, что какое-то решение в ближайшее время все же примут. Если бы глава государства просто поручил проработать возможность индексации, то шансы на реализацию проекта были бы крайне низкими. Профильные ведомства могли бы сослаться на отсутствие денег.

«Поручение в том виде, в котором оно вышло от президента, означает, что нужно какое-то решение предложить. И, естественно, нужно задуматься о том, чтобы выполнить поручение, но с минимальными потерями для бюджета. В первую очередь споры именно о порядке индексации», — пояснил «360» Сафонов.

Скорее всего, первую индексацию постараются «подверстать» к выборам 2021 года в Госдуму, уверена директор по социальным исследованиям, проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. И пока не ясно, будет ли она ежегодной или все-таки одномоментной.

«Я не думаю, что будет учтена суммарная инфляция с 2016 года. Если решение будет принято, оно будет по правилам индексации год к году — по предыдущему году, скорее всего», — сообщила «360» Овчарова.

По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», на индексацию понадобится около 200 миллиардов рублей. Такая сумма как раз и необходима для пересмотра год к году по инфляции. Если индексировать пенсии с учетом инфляции за годы, которые после наступления пенсионного возраста человек продолжает работать, понадобится около 400 миллиардов рублей, напомнила Овчарова. Если брать во внимание только 2020 год и только трудящихся бедных пенсионеров, денег понадобится примерно в пять раз меньше.

Варианты индексации

Сейчас пересмотр пенсий трудящихся пожилых людей проводится только после окончательного увольнения. Первый спор, который возникнет среди депутатов, пояснил Сафонов, — проводить ли индексацию с учетом этих накопленных невыплат или «начать историю с чистого листа».

«Второй момент: в каком размере проводить индексацию — в полном или не в полном? В какие периоды производить индексацию? Неработающим пенсионерам индексация производится в опережающем порядке — с 1 января. Соответственно, работающим это могут делать в конце года, например, как это делается с индексацией зарплат работников бюджетной сферы. То есть варианты возможны разные», — добавил профессор.

За последний год правительство облегчило обязанность бизнеса по уплате социальных взносов. Поэтому деньги на индексацию придется искать не в ПФР, а непосредственно в бюджете страны. Вопрос об индексации накладывается на электоральный цикл. Пенсионеры — активные участники выборов, поэтому вероятность положительного решения высока.

«Скорее всего, Минфин будет минимизировать расходы. Может, будет обсуждать вопрос минимизации частями, чтобы сбалансировать расходы федерального бюджета. Либо будет обсуждать частичную индексацию», — сказал Сафонов.