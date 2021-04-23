Работа, зарплата и отпуск. Отвечаем на главные вопросы о длинных майских праздниках

После соединения майских праздников появилось много вопросов по поводу зарплат, которые получают сотрудники. Да и длинные выходные напоминают локдаун 2020 года, когда россиянам тоже разрешили долго отдыхать, а потом не выпускали из дома. Но есть разница, и она большая. Объясняем, в чем.

Президент России Владимир Путин объявил о соединении майских праздников. Если до этого заявления россияне отдыхали с 1 по 3 мая, а потом с 8 по 10, то теперь работники будут отдыхать на протяжении 10 дней — с 1 по 10 мая. Школьникам тоже повезло — для них сделали такую же поблажку.

При этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что майские праздники могут навсегда стать 10-дневными. Но только россияне могут решить, стоит так делать или нет. Если вдруг вы забыли, как наша страна отдыхает в 2021 года, то вот график праздничных дней на все 12 месяцев.

Наряду с новостями о длинных выходных днях в начале мая, появилось опасение, это предвестник нового локдауна. Примерно по такой же схеме в 2020 году из-за пандемии россиян долгое время заставляли сидеть дома и выходить на улицу не более двух раз в неделю. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков успокоил россиян, отметив, что речи о новом локдауне не идет.

В любом случае сотрудников больше всего беспокоит, что будет с их зарплатами во время внезапных 10-дневных майских праздниках. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сказал «360», что после подписания указа о длинных выходных они будут закреплены в трудовом кодексе. Это значит, что работодатель обязан сохранить зарплату сотрудников, так как праздники официальные.

Зарплаты россиян

Несмотря на указы президента и законы, некоторые работодатели могут пользоваться прорехами в официальных документах, сокращают зарплаты сотрудникам или пересчитывают их не в пользу работников.

Повлияют ли на зарплаты?

Руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы HeadHunter Александр Джабаров заверил «360», что длинные выходные дни никак не скажутся на зарплатах сотрудников. Ведь праздники оплачиваются. Но это работает только по отношению к сотрудникам, которые трудятся по обычному трудовому договору.

Если у сотрудника какой-то сдельный наряд либо ему оплачивают в день по факту выхода, естественно, он потеряет тогда [в деньгах] Александр Джабаров.

Юрист SuperJob, эксперт в области трудового права Александр Южалин обратил внимание, что изменение зарплат сотрудников зависит от того, что будет написано в указе президента. В беседе с «360» специалист отметил, что скорее всего будет такая же ситуация, как в 2020 году. Тогда сотрудникам давали праздничные дни с сохранением зарплаты.

Если будет такой сценарий, то многое будет зависеть от системы оплаты труда в организации. Если работнику выплачивают оклад, то по закону наличие праздников не должно влиять на размер зарплаты.

«Если работник не уходит в отпуск, не уходит на больничный, он должен получить оклад в полном размере. Если у него 40 тысяч оклада, установка дополнительных выходных дней, по идее, не должна никак сказаться на уменьшении оклада», — сказал Южалин.

А что если взять отпуск?

Александр Джабаров объяснил «360», что если сотрудник не хочет потерять деньги, нужно учитывать несколько моментов при планировании отпуска в мае.

Из-за решения увеличить в этом году продолжительность праздников, в мае всего 15 рабочих дней. Разделите свою зарплату на 15 и вы получите стоимость одного рабочего дня. Например, если вы получаете 50 тысяч рублей, то один рабочий день в мае будет стоить 3333 рубля.

Если же сотрудник решил взять оставшуюся после праздников неделю оплачиваемого отпуска, например, с 11 по 16 мая, то картина будет иная. Доход за май будет состоять из двух частей: зарплата и отпускные.

Отпускные рассчитываются на основе среднего заработка: для этого доход за год (12 зарплат плюс все выплаты) делим на 12 месяцев и на 29,3 (среднекалендарное число дней). Если премий сотрудник не получал, не брал больничный и не был в командировках, то его отпускные по формуле равны 1706 рублей за календарный день. За семь дней отпуска набежит 11 945 рублей.

Теперь посчитаем зарплату за май. Ее сотрудник получает не по календарным дням, а по рабочим. Из-за отпуска в офисе вы проведете 11 дней (один день, напомним, стоит 3333 рубля). Значит, за май работник получит 36 667 рублей зарплаты плюс 11 945 отпускных. И всего за май человек получит 48 612 рублей вместо 50 тысяч.

Если же сотрудник решил уйти в отпуск на две недели после праздников, например, с 11 по 24 мая, работник потеряет почти 10 тысяч рублей (16 667 зарплаты плюс 23 891 отпускных) и получит 40 557 рублей.

Работа в праздники

Могут ли вас заставить работать?

Юрист SuperJob Александр Южалин предположил, что если указ будет похож на прошлогодний, то некоторые организации все же будут работать в выходные дни. В таких компаниях работники продолжат трудиться в майские праздники, так как для них периода отдыха нет.

Если же говорить о всех остальных организациях, для которых действуют длинные праздники в мае, то здесь нужно учитывать согласие работника, а также честность работодателя. Ведь он обязан оплачивать работу в эти дни в двойном размере.

Если он согласен работать, он дает согласие и просто получает за работу дополнительные деньги. А если не согласен, он может не выйти на работу в этот период, и никаких санкций к нему применить не смогут Александр Южалин.

Не исключено, что работодатель будет давить на сотрудника. В таком случае он может обратиться с жалобой в инспекцию труда. По его жалобе проведут проверку, насколько правильно и законно работодатель принял решение. А если руководитель не желает доплачивать сотруднику, в таком случае можно обратиться в суд.

Комментируя страхи россиян о локдауне, Южалин отметил, что никаких предпосылок для этого пока нет. Но и исключать, что жесткие ограничения возможны в будущем, нельзя.