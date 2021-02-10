Аграрии попросили пригласить мигрантов для работы в полях. Российские безработные их не устроили

Минсельхоз попросил пустить в страну мигрантов для сезонных работ в поле. Россиян сочли непригодными для подобной работы, но эксперты считают, что все дело в зарплате и условиях работы.

Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов попросил у вице-премьера Виктории Абрамченко посодействовать привлечению иностранных рабочих, сообщает РБК. В нынешнем году мигранты будут востребованы на сезонных сельскохозяйственных работах. Вице-премьер поручила Минсельхозу и Минтруду, а также МВД проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих.

В Минсельхозе подсчитали, что для сезонных работ в этом году понадобится свыше 38 тысяч мигрантов. При этом более 22 тысяч нужны в Поволжье: самая большая потребность в иностранной рабочей силе у Волгоградской и Астраханской областей. Дело в том, что там овощи традиционно производятся с применением ручного труда.

Въезд иностранных граждан был ограничен еще в марте 2020 года на неопределенный срок из-за пандемии. Еще тогда раздавались беспокойные замечания по поводу нехватки рабочих рук. Минсельхоз в ответ предложил привлекать студентов аграрных вузов, безработных и даже осужденных граждан.

Но практика показала, что это не выход: студенты, особенно учащиеся на платных отделениях, совершенно не горят желанием копать картошку или собирать огурцы, безработные отказываются трудиться за небольшое вознаграждение, а осужденным еще нужно обеспечить охрану и изоляцию. Как сообщил в своем письме (копия есть у РБК) Джамбулат Хатуов, принятые меры проблем не решили.

В письме также указывается, что низкая эффективность привлечения работников из местного населения связана с тяжелыми условиями труда, отсутствием соответствующего опыта и минимальных специализированных знаний по сравнению с бригадами из Узбекистана и Таджикистана.

Опыт регионов

Некоторые регионы отлично обходятся без привлечения иностранной рабочей силы. В Московской области, например, активно привлекают свои, российские кадры, не забывают о молодых специалистах и достойно оплачивают их труд аграриев и животноводов.

В этом году в Подмосковье планируется привлечь 6089 человек для проведения весенних полевых работ. Будут востребованы механизаторы, растениеводы и овощеводы, операторы машинного доения, животноводы и птицеводы, а также сварщики и водители.

Привлекать кадры получается благодаря тесному взаимодействию министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области с центрами занятости: на работу уже вышли больше 930 человек. В прошлом году на уборочные работы выходили студенты из профильных колледжей, оказывали посильную помощь студенческие отряды.

В регионе насчитывается 19 техникумов и коллежей с сельскохозяйственными специальностями. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский отметил, что хотелось бы, чтобы студенты проходили практику еще на первых курсах.

Квалификация в неудобной позе

Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов считает заявления об отсутствии опыта и необходимых знаний оскорблением и неуважением к российскому народу. В беседе с «360» он подчеркнул, что сельскохозяйственные работы не стоит сравнивать с полетами в космос.

«Это какие же навыки есть у узбекской женщины, каких нет у нашей условной Матрены Ивановны из Рязанской области? Они что, водят уборочные комбайны с цифровым программным управлением? Нет, они просто в неудобной позе пропалывают, убирают, в ящики складывают. О какой квалификации речь идет?» — удивился эксперт.

Он отметил, что в России 6% безработных. Если бы не эта цифра, к инициативе Минсельхоза можно было бы отнестись положительно. Но председатель профсоюза трудящихся мигрантов уверен, что все дело в условиях труда и его оплате.

«В поле жить, по 12 часов вкалывать без выходных семь дней в неделю — так не должны работать люди в XXI веке. Конечно, если обеспечить условия и заработную плату соответствующую платить, морковка подорожает. Но тогда нужно смотреть комплексно: механизировать, сокращать издержки и переизбыток управленческого аппарата, проверять, как используются выделенные и получаемые средства», — сказал Ренат Каримов.

С ним полностью согласен основатель и генеральный директор Superjob Алексей Захаров, который занимает еще более жесткую позицию и называет труд мигрантов рабством.

«На мой взгляд, эта ситуация совершенно неправильная, учитывая большое количество российских безработных. Вместо того, чтобы завозить наемных рабочих из-за рубежа, нужно обелять наш рынок труда: улучшать условия на тех позициях, куда нанимали мигрантов, и россияне пойдут туда работать», — заявил эксперт «360».

По его мнению, показательным является то, сколько жителей зарубежья ушли с грязной и низкооплачиваемой работы в курьеры — нишу, которая охотно принимает новых сотрудников. Сегодня в крупных российских регионах средняя зарплата для курьеров на автомобиле достигла 100 тысяч рублей.

«Никакие гастарбайтеры не уехали в свои родные страны — уехало абсолютно меньшинство, которое никак на рынок труда не повлияло. Рабы со строек и из сельского хозяйства разбежались в курьеры и не хотят быть рабами. Они ушли туда, где им говорят „спасибо“, оставляют чаевые», — прокомментировал ситуацию Алексей Захаров.

Он также отметил, что эксплуататоры мигрантов имеют чрезвычайно мощное лобби, с которым очень тяжело, но необходимо бороться.