Кандидат в премьеры Великобритании Риши Сунак призвал не допускать президента России Владимира Путина на саммит G20. Его слова вызвали волну критики в соцсетях. На этом фоне вторая претендентка на высокопоставленную должность Лиз Трасс заявила, что готова встретиться с российским лидером. Но речь идет не о смене антироссийской риторики, а о борьбе PR-команд. Такое пояснение «360» дал директор Международного института новейших государств и политолог Алексей Мартынов.

Далее — его прямая речь.

Внутрипартийная борьба

Ничего не меняется, это все медийные иллюзии, в которых пребывают некоторые наши эксперты и журналисты. Они подобным образом пытаются смотреть на внутриполитические процессы в Великобритании.

Там идет острая внутриполитическая и внутрипартийная борьба за лидерство в партии. Другое дело, что вопрос отношений с Россией и отношения к российскому лидеру остается одним из ключевых в партийной борьбе за лидерство в Консервативной партии Великобритании. Это само по себе, наверное, комплементарно звучит для России в целом для российского лидера в частности.

Источник фото: РИА «Новости»

Кстати, еще не факт, что им удастся обойтись внутрипартийными выборами лидера, который сформирует новое правительство. Предполагаю, что шансы сейчас где-то 50 на 50. <...> В итоге дело дойдет до досрочных парламентских выборов, где консерваторы провалятся, безусловно, на фоне всех кризисных явлений, которые сегодня имеют место быть.

Не думаю, что в случае досрочных выборов лейбористам удастся получить значительное большинство. У них очень сложная внутренняя ситуация. Им явно ни до кого и ни до чего. А то, что у них основной диск крутится вокруг русофобии, российской темы и российских политиков, говорит о том, что Россия — это самая важная страна в мире, а президент Путин — самый крутой в мире политик. Как бы ни пытались в каких-то отрицательных коннотациях это дело подавать в политике, это абсолютно неважно. Важно количество раз, а не тональность.

Работа пиарщиков

Что касается заявления Сунака, то идет борьба PR-команд. Нет никаких отдельных позиций ни у Трасс, ни у Сунака, ни в целом у Консервативной партии. Трасс просто такая партийная болонка, выращенная из евробюрократов, а Сунак как раз такой реальный чувак. Он и министр финансов, и специалист неплохой. Он «цветной» профессионал, пробившийся на вершины лондонского политического класса за счет своего образования, талантов и труда.

Источник фото: wikipedia.org

Но по законам жанра он вынужден в это играть так, как положено. Но играет не столько он, сколько РR-команда. Идет борьба предвыборных штабов и кампания, например, кто больше ненавидит Путина. При этом тема России и отношения к российскому лидеру остается одной из главных, несмотря на все сложности жизни.

В Великобритании идет повышение цен, кризис, засуха сейчас, кстати. Истоки Темзы пересохли, знаменитые лондонские газоны все желтые, как в пустыне Невада. Тем не менее, у них остаются Россия и Путин чуть ли не главными темами. Стало быть, уважают и ценят.

Если им удастся сейчас обойтись партийными выборами, то шансов у Трасс гораздо больше — просто хотя бы потому, что она «белая» и системная, а [Сунак] все-таки такой смугленький выскочка и так далее. Все-таки Консервативной партии это важно. Они, конечно, делают вид, что они за равноправие, но на самом деле никакого равноправия в Британии не было и никогда не будет.