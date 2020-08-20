Работа над ошибками лета 2010-го. Как в Подмосковье предотвращают торфяные пожары

Удушающий едкий смог окутал столичный регион в 2010 году. С тех пор прошло много лет, за которые Подмосковье научилось предотвращать торфяные пожары. В этом помогли обводнения территорий, современная техника и многоуровневый контроль. «360» узнал, что именно делают областные специалисты, чтобы то страшное лето не повторилось.

Начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Кривошеев рассказал «360», что обстановка с торфяными пожарами складывается сразу из нескольких составляющих. К ним относятся ландшафтные особенности, погодные условия, соблюдение населением правил пожарной безопасности и оперативность работы по тушению.

«К сожалению, очень многие связывают проблему пожаров исключительно с проблемой погоды. Жарко, сухо — и мы ждем торфяных пожаров. На самом деле, конечно, жара и засуха создают условия, причем опасность создается, когда мало воды в почве — малоснежная зима или очень ранняя весна», — отметил руководитель противопожарного отдела Гринпис России Григорий Куксин.

Он подчеркнул, что торфяники никогда не загораются сами по себе. Любой человек может проверить это на грунте для цветов, который состоит практически из чистого торфа.

«В цветочных горшках даже в жаркую погоду, когда солнце светит на подоконник, ничего у нас не горит. Для того, чтобы торф зажечь, нужна температура несколько сотен градусов. Горит он от внешнего источника огня. Чаще всего загорается от сухой травы, которую специально или случайно поджигают люди», — отметил Куксин.

В 2010-м неблагоприятные факторы наложились друг на друга. Тогда была жаркая сухая погода после проблемной зимы, во время которой люди массово жгли траву. При этом они не вызывали пожарных, а лесной охраны и вовсе не было.

Источники фото: wikipedia.org, РИА «Новости»

«В 2010 году с весны торфяники горели несколько месяцев, пока в летнюю засуху не превратились в катастрофически огромные пожары, от которых было задымление Москвы и горение леса. В итоге были уничтожены населенные пункты и [возникла] большая смертность от задымления», — напомнил эксперт.

Вовремя увидеть и сообщить

Очень часто крупные пожары развиваются из-за того, что никто не сообщает о возгораниях. Хотя во многих случаях справиться с огнем можно было бы не дожидаясь катастрофы. По словам Кривошеева, основная задача местных жителей — следовать правилам пожарной безопасности и контролировать их соблюдение другими людьми.

«В случае обнаружения пожара необходимо оперативно сообщить о нем на номер прямой линии лесной охраны 8800 100 94 00 или 112», — отметил Кривошеев.

В свою очередь, Куксин подчеркнул, что для тушения одного квадратного метра торфа нужна примерно тонна воды. На два квадратных метра уйдет почти полная пожарная машина, а на один гектар — уже 10 тысяч тонн воды. Такое количество уже не привезешь на машинах, поэтому потребуется местный канал или река.

«Торф еще и трудно потушить. Если мы просто его польем водой, то он не гаснет. Эту воду нужно тщательно перемешивать с торфом, то есть делать однородную массу — тесто без комочков. Только тогда, тщательно перемешивая и проверяя температуру градусником, у нас получается тушить», — пояснил руководитель противопожарного проекта.

По его словам, за 10 лет ситуация с подобными пожарами кардинально поменялась. Если тогда возгорания никто не искал и не тушил, то теперь все силы Подмосковья направлены на поиски торфяных пожаров. Пожарным, лесникам и добровольцам удалось выявить и потушить довольно много очагов.

В этом году меня приятно поразила и удивила та тщательность и ответственность, с которой пожарные к этому подошли. Даже простые бойцы мне говорили: «Вот в этом году у нас экстремальные условия по засухе, по дефициту воды и у нас коронавирус. Если дым придет в поселок, в больницу, значит, люди будут умирать еще быстрее. Наша задача — не дать задымить наши города и больницы». Это такой очень правильный и патриотичный настрой Григорий Куксин руководитель противопожарного отдела Гринпис России.

Куксин отметил, что слаженная работа помогла справиться практически со всеми очагами пожаров еще весной — на ранней стадии. Более того, в столичном регионе лето оказалось не таким жарким и засушливым, хотя год начался с плохой погоды.

Источник фото: РИА «Новости»

Работа с торфяниками

Зима в Москве и области выдалась в 2020 году бесснежной, а весна началась довольно рано. Все это вызывало опасения о возможных пожарах, но начиная с 2010-го над проблемой усиленно работали.

«Именно в Московской области была проведена большая и довольно дорогая работа по обводнению. Часть болот утопили настолько, что даже в плохой год они все равно мокрые. <…> Самые проблемные и опасные участки общественные организации вместе с комитетом лесного хозяйства обводняли прямо зимой», — рассказал руководитель противопожарного отдела.

Он добавил, что все работы проводились перед приходом сезона в тех местах, где в прошлом году были торфяные пожары. В Комлесхозе Подмосковья сообщили, что программа обводнения была рассчитана на 2010–2013 годы. За это время обработали 74,36 тысячи гектаров торфяников.

«В 2020–2021 годах дополнительно будут проведены работы на потенциально опасных участках в Луховицком и Егорьевском лесничествах на площади 1621,1 гектара. Как таковых потенциально опасных торфяников в регионе не осталось, но ежегодно восточная территория Подмосковья наиболее уязвима к лесным пожарам», — отметили в Комлесхозе.

Осенью специалисты планируют провести научно-исследовательскую работу, чтобы повысить пожарную безопасность месторождений Радовицкий Мох. Это позволит в следующем году построить там сооружения для обводнения территории.

Что еще?

За последние 10 лет в подмосковном Комлесхозе обновился парк лесопожарной техники и оборудования. В регионе есть 27 лесопожарных станций (ЛПС), в распоряжение которых предоставлено 520 единиц техники. Также станции оборудованы всем необходимым инвентарем.

«В этом году в рамках национального проекта „Сохранение лесов“ было запланировано приобретение 78 единиц специализированной лесопожарной техники и оборудования за счет средств федерального и регионального бюджетов», — сообщили в комитете.

Во всех лесах Подмосковья используют четырехуровневую систему мониторинга пожарной опасности. В первый уровень входит наземное патрулирование. В 2020 году утвержден 1321 маршрут протяженностью более 76 тысяч километров.

На втором уровне осуществляется видеомониторинг лесных пожаров. Сейчас для этого используют 89 камер, но планируют установить еще пять в наиболее опасных местах. Более того, лесопожарную технику оснастят 20 навигационными приборами ГЛОНАСС.

«Третий — это авиационное патрулирование, зона мониторинга составляет 879,05 тысячи гектаров. <…> Четвертый — это космический мониторинг с использованием системы ИСДМ-Рослесхоз. При помощи системы осуществляется контроль за появлением на территории Московской области термоточек для выявления очагов лесных пожаров», — пояснили в Комлесхозе.

Кроме того, в регионе круглосуточно работает диспетчерская служба лесного хозяйства. Специалисты принимают и регистрируют все сообщения о лесных пожарах. Затем они передают информацию в ведомства и организации. Еще есть диспетчерская служба в каждом отдельном лесничестве, которая дежурит во время пожароопасного сезона.

Сейчас на территории Центрального федерального округа низкий уровень пожарной опасности. Угрозы появления смога или огня из других регионов нет. Тем не менее Подмосковье ежегодно договаривается с другими областями о взаимодействии и проводит совместные тренировки.