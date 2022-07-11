Работа без утечек данных. Проблемам с пиратской Windows нашли радикальное решение

Пользователей из России лишили возможности легально скачивать Windows, а пиратская версия может быть с изъяном. Неочевидные «заплатки» внутри операционной системы способны завладеть личными данными и заблокировать компьютер. Эксперты рекомендуют при скачивании включать VPN, однако оптимальным вариантом считают полный переход на Linux.

Пиратский Windows опасен для пользователей

Россиянам рекомендовали с осторожностью относиться к пиратской версии Windows. Как оказалось, в нелицензированную операционную систему может быть вшит вирус, который крадет личные данные пользователя. Такая же опасность таится в утилите-активаторе, которая заменяет цифровой ключ активации, сообщила Lenta.ru.

При этом обнаружить или исправить проблему достаточно сложно, ведь официальные обновления от Microsoft россиянам сейчас не доступны. Этим и пользуются злоумышленники, которые, помимо кражи информации с персонального компьютера или ноутбука жертвы, могут управлять чужим гаджетом или заблокировать его.

Напомним, что Windows 11, последняя и актуальная версия операционной системы, вышла в начале октября прошлого года. Презентация состоялась на день раньше запланированной даты официального старта. Для ее запуска пользователям понадобится компьютер с 64-разрядным процессором (или SoC), четыре гигабайта оперативной памяти и 64 ГБ памяти. У ОС современный интерфейс, а также появились функции многозадачности Snap Assist.

Санкции возродили пиратов

Оптимальным вариантом для того, чтобы обезопасить себя от пиратского вторжения, может быть отказ от любого нелегального программного обеспечения. Кроме того, по действующему российскому законодательству гражданина страны могут привлечь к ответственности, если он распространяет пиратский софт или использует его в коммерческой деятельности.

Однако отказаться от помощи пиратов россиянам теперь трудно. В начале марта этого года американская компания Microsoft в угоду западным санкциям приостановила продажи своих продуктов в России, а также отказала в предоставлении каких-либо услуг. Позже представители детища Била Гейтса объявили, что существенно сократит свою деятельность, но продолжит выполнять обязательства перед клиентами в РФ. Последним аккордом стал запрет для россиян скачивать с официального сайта Windows 10 и Windows 11.

Однако пользователи быстро нашли выход из ситуации. С помощью VPN операционная система отлично скачивается, нужно лишь не забыть сменить на сайте язык на любой, кроме русского. Этот же маневр поможет скачать легальные обновления для Windows, подсказал гендиректор ООО «Код безопасности» Андрей Голов.

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Linux на смену Windows

Президент консорциума «Инфорус» Андрей Масалович в беседе с «360» вспомнил, что в 90-е годы продвинутые пользователи нередко сами садились за отладчик и смотрели, правильно ли работает пиратский инструмент, который «срубает» лицензионный ключ и меняет его на нелегальный. А вот для обычного пользователя шансы были 50 на 50.

«Сейчас очень активизировались параллельный импорт и люди, которые искренне хотят помочь. То есть появились пиратские версии, которые вполне себе нормальные и работать будут отлично. Однако вместе с ними в таком же количество появляются и версии с „закладками“. Поэтому человеку остается либо полагаться на удачу, либо найти ответственных специалистов, которые смогут проверить, нет ли в скаченной Windows или его обновлении каких-либо вредоносных функций», — сказал эксперт.

Он подтвердил, что неспециалист не сможет определить, стоит у него обычная пиратская версия или с опасной «добавкой». Решением проблемы может стать отказ от продукции Microsoft. В качестве альтернативы можно пользоваться Linux и его операционную систему семейства Debian. Там есть две полухакерских версии — Tails или Xonix, они подходят для безопасной анонимной работы.

По-видимому, решение отказаться от американской операционной системы все больше импонирует россиянам. Они все чаще предпочитают заказывать ноутбуки без установленной операционной системы. Производителям проще поставлять «пустую» технику — компьютеры без ОС не подпадают под санкции, и они, соответственно, стоят дешевле. Так что пользователи либо вовсе отказываются от лицензионной Windows, либо переходят на Linux.