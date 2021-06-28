Рестораны по QR-кодам, проигрыш сборной России на Евро-2020, рекордная жара. Неделя в фотогалерее

Власти Москвы и Московской области объявили о системе QR-кодов для посетителей ресторанов и кафе. Получить их смогут прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 или сдавшие отрицательный тест ПЦР. Сборная России не вышла в плей-офф чемпионата Европы. В финальном матче команда разгромно проиграла Дании. Пришедшая в европейскую часть России жара побила многолетние рекорды. Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 21 по 27 июня, — в фотогалерее «360».

Рестораны введут QR-код

Ситуация с распространением коронавируса продолжает оставаться тяжелой. Это заставило власти Москвы и Московской области ввести дополнительные ограничения, чтобы остановить рост заражений.

Начиная со следующей рабочей недели попасть в заведения общественного питания можно только по QR-коду. Его выдадут тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, переболел COVID-19 за последние шесть месяцев, а также тем, кто сдал отрицательный ПЦР-тест. Предъявлять код нужно на входе в заведение вместе с паспортом. Срок действия QR-кодов для каждой категории составит: год, 180 дней и трое суток. Получить код можно на сайте госуслуг.

Правило не распространяется на детей и подростков, которые пока не могут пройти вакцинацию.

Доступными для всех останутся летние кафе и веранды. В Москве они продолжат принимать посетителей без сертификатов до 12 июля. В Московской области открытые площадки продолжат принимать всех, но на одного посетителя должно приходиться не менее трех квадратных метров.

Кроме того, в Московской области ограничили количество участников массовых мероприятий. В закрытых помещениях смогут собираться не более 50 человек, на открытом воздухе — не более 500. Также приостановили работу фуд-кортов, за исключением выноса и доставки.

Плей-офф остался вне доступа

Сборная России не смогла выйти из группы на чемпионате Европы по футболу. В заключительном матче группового этапа команда проиграла датчанам со счетом 1:4 и стала последней в турнирной таблице.

Игра на Евро-2020 у подопечных Станислава Черчесова не задалась с самого начала. Первая встреча с командой Бельгии закончилась сухим проигрышем 0:3. Единственный раз российские футболисты порадовали своих поклонников на матче со сборной Финляндии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов пообещал, что проведет анализ случившегося и сделает боеспособную команду для отбора на чемпионат мира. Но многие не поверили в его организаторские способности. Футбольный эксперт Александр Малосолов заявил, что для национальной команды пора подыскать нового тренера.

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков призвал не решать кадровые вопросы по горячим следам. При этом он отметил, что выступление спортсменов на Евро-2020 было неудовлетворительным.

Жаркие рекорды

Аномально жаркая погода на европейской части России уже побила несколько рекордов. В минувшую среду, 23 июня, в Москве зафиксировали самую высокую температуру для первого летнего месяца за всю историю наблюдений. Воздух в российской столице прогрелся до +37,4 градуса.

По данным синоптиков, прошлый рекорд по жаре для 23 июня зафиксировали в 1948 году. Тогда столбики термометров поднялись до +33,6 градуса. Прошлый рекорд по жаре для всего первого летнего месяца зафиксировали более 100 лет назад: 21 июня 1901 года, когда воздух прогрелся до +34,7 градуса. Но лето 2021 года показало, что пределов для повышения нет.

От перегрева Москву не спасли даже грозы, которые пролились в ряде районов в пятницу и субботу. Перегретая земля быстро впитала воду, а вернувшееся солнце испарило остатки.

Врачи дали советы, как пережить жаркую погоду. Они призвали отказаться от спиртного, надевать легкую одежду и больше пить простой воды. Это поможет избежать теплового удара. Также лучше отказаться от жирной пищи.

Возвращение температуры к климатической норме ожидается на следующей неделе. Во вторник, 29 июня, температура в Москве опустится до комфортных +26 градусов.

Кубань закрылась от ковида

С 1 июля заселиться в гостиницы и пансионаты Краснодарского края смогут только туристы, сделавшие прививку от коронавируса или предоставившие отрицательный ПЦР-тест. С 1 августа на курорте разрешат остаться только отдыхающим с сертификатом о вакцинации. Такое постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что через полчаса после публикации постановления главы Краснодарского края туристы массово начали сдавать уже купленные путевки.

В АТОР сочли требование кубанских властей невыполнимым. Там напомнили, что сертификат о вакцинации выдают только тем, кто сделал две прививки от коронавируса. А разница между инъекциями составляет 21 день. Сделать это в сжатые сроки в условиях очередей в поликлиниках просто невозможно.

Отпускники начали массово отказываться от покупок туров в Краснодарский край. Продажи с заездами на июль упали на 30%, на август — на 80%.

Представители туристического рынка призвали власти Краснодарского края сохранить практику заселения туристов с отрицательными ПЦР-тестами после 1 августа. К просьбе присоединилась глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что такой шаг вместе с другими мерами предосторожности обеспечит безопасный отдых туристов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что власти Краснодарского края могут пустить к себе тех, кто переболел коронавирусом, а также туристов, которые не могут сделать прививку из-за противопоказаний. Она отметила, что рост заражений на российских курортах сдерживается, но ситуация остается напряженной.

Губернатор Кондратьев пока никак не изменил свой приказ, но подчеркнул, что любой отель превратят в обсерватор, если там обнаружат зараженных коронавирусом.

Defender перешел границу

Эсминец Военно-морских сил Великобритании Defender нарушил границу России около берегов Крыма. Корабль вошел в территориальные воды на три километра. В Минобороны заявили, что эсминец сменил курс только после предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна и предупредительного бомбометания с истребителя Су-24м. В ведомстве отметили, что действия военного корабля нарушили конвенцию ООН по морскому праву, и призвали Лондон провести расследование.

Министерство обороны Великобритании изначально заявило, что никакой стрельбы со стороны российских военных не было. Выстрелы там объяснили военными учениями, о которых экипаж предупредили заранее.

В ответ пограничная служба ФСБ России опубликовала видеозапись переговоров с британским эсминцем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия военного корабля Великобритании в Черном море сознательной и подготовленной провокацией. В МИД для выражения жесткого демарша вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт.

Премьер-министр королевства Борис Джонсон заявил, что эсминец Defender действовал законно, так как Лондон не признает полуостров российской территорией. При этом начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер назвал поведение военных необоснованной эскалацией.

Посол России В Лондоне Андрей Келин отметил, что военная провокация со стороны британских военных могла довести до серьезного военного конфликта, но привела только к дальнейшему ухудшению отношений между двумя странами. Он подчеркнул, что в случае повторения подобного поведения ответ России будет жестким.

Белоруссия попала под санкции

Страны Евросоюза ввели четвертый санкционный пакет против Белоруссии. В списки попали 78 чиновников и силовиков. Среди них оказались министр транспорта Алексей Авраменко, министр обороны Виктор Хренин, директор департамента по авиации Артем Сикорский, командующий ВВС Белоруссии Игорь Голуб и его заместитель Андрей Гурцевич.

Под ограничения также подвели восемь компаний, среди которых МАЗ, БелАЗ и ЗАО «Новая нефтяная компания». Также ЕС объявил о запрете экспортировать калийные удобрения и продукты нефтепродуктов из республики.

Неожиданным фигурантом санкционного списка стал российский предприниматель Михаил Гуцериев. В Евросоюзе считают, что в Белоруссии у него есть бизнес-интересы в энергетическом секторе, гостиничном бизнесе и производстве калийных удобрений. Также предприниматель находится в тесных дружеских отношениях с Александром Лукашенко.

Новые санкции в отношении Белоруссии ввели после посадки самолета компании Rayanair, с которого сняли бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Белоруссии против него завели несколько уголовных дел. Второй задержанной стала сопровождавшая его россиянка Софья Сапега. По решению суда их отправили в СИЗО.

Спустя несколько дней после введения санкций стало известно, что арестованных Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. Информацию о россиянке подтвердили в посольстве России в Минске.

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что решение о домашнем аресте для Протасевича и сопровождавшей его гражданки России приняли после того, как они начали давать признательные показания и сотрудничать со следствием.

Приговор по делу Флойда

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте при задержании сотрудниками полиции привела к всплеску движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Мужчина скончался, когда правоохранитель Дерек Шовин сильно надавил ему на горло коленом. Весь прошлый год в США бушевали протесты, которые перерастали в беспорядки.

Дерека Шовина уволили из полиции. В марте этого года над ним начался судебный процесс. Для него долго не могли набрать необходимое число присяжных, так как большинство заведомо считало экс-правоохранителя виновным.

На этой неделе суд огласил приговор. Шовин проведет в тюрьме 22,5 года. Судья указал, что полицейский проявил особую жестокость при задержании и злоупотребил своими полномочиями.

Осужденный на заседании выразил соболезнования семье убитого, но извиняться за свой поступок не стал.

Загадочная смерть Макафи

Источник фото: facebook.com/officialmcafee

Американский бизнесмен и программист Джон Макафи умер в тюрьме Испании, где дожидался экстрадиции в США. Руководство исправительного учреждения заявило, что по всем признакам мужчина покончил с собой. Окончательный ответ даст только судебная экспертиза.

В смерть создателя антивируса McAfee не поверила его супруга, а также поклонники предпринимателя. По версии вдовы, за смертью мужа стоят американские спецслужбы.

В США Джона Макафи обвиняли в уклонении от уплаты налогов на протяжении четырех лет. Все это время он получал доход от операции с криптовалютами, а также за свои выступления. Сам бизнесмен заявлял, что он стал жертвой политических преследований.

В 2020 году Макафи задержали в Испании по запросу США. Адвокаты пытались обжаловать его экстрадицию, но Верховный суд королевства постановил выдать предпринимателя. Спустя некоторое время бизнесмена нашли мертвым в тюрьме. По данным СМИ, в кармане его брюк нашли записку, написанную им незадолго до смерти. О содержании послания пока ничего не известно.

Windows выросла до 11

Источник фото: телеканал «360»

Microsoft показала первое за много лет большое обновление Windows. Новая операционная система получила номер 11.

Разработчики отказались от плиток, появившихся в 10-й версии. Меню «Пуск» перенесли в центр панели задач, а рядом разместили иконки «Поиск», «Список задач» и «Виджеты».

Углы окон сделали округлыми. Теперь их можно располагать в любой последовательности. Это станет дополнительным удобством для любителей запустить сразу несколько программ. Можно завести несколько рабочих столов — в зависимости от того, чем хочется заниматься: работать, учиться или играть.

Главным улучшением операционной системы стало сокращение используемого места на жестком диске. Windows 11 на 40% компактнее своих предшественниц, но при этом работает она быстрее. Для защиты от вирусов разработчики полностью изолировали все процессы.

Превью-версия новой системы выйдет в последних числах июня. Для владельцев Windows 10 обновление будет доступно с осени этого года.