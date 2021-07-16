«QR-боярам надо успеть поесть в кафешках». Россияне с юмором приняли отмену ограничений

С 19 июля Москва и Подмосковье отменят QR-коды, которые были необходимы для посещения ресторанов и кафе. Столичный регион откажется и от других ограничений. В Сети послабления встретили с оптимизмом, не забыв приправить радость изрядной порцией сарказма.

Без QR-кодов будут пускать на фуд-корты, в детские игровые комнаты, аттракционы и в зоопарки. Можно идти в ночной клуб и на дискотеку, а также без опаски пользоваться инфраструктурой в городских парках.

В Twitter отмену QR-кодов бурно обсуждают. Люди реагируют по-разному — например, впадают в крайности, хоть и в шутку.

Источник фото: Twitter

Упомянули даже меры прошлого года, когда власти ввели расписание для прогулок по районам и улицам.

Досталось и розыгрышу, который объявили для сделавших в определенный период прививку москвичей.

Кто-то вспомнил сложности, возникшие при получении кода, и не преминул поделиться досадой.

Другие саркастически заметили, что в нынешней ситуации хуже всего купившим поддельные сертификаты о вакцинации.

Тема получила продолжение: в Сети шутят, что скоро владельцы липовых QR-кодов и реализовавшие их мошенники создадут петицию с требованием вернуть обязательное подтверждение сделанной прививки обратно.

Люди призвали поторопиться всем счастливым обладателям QR-кодов с посещением мест общепита в столице и Подмосковье.

«Всем QR-боярам нужно срочно успеть сходить за оставшиеся дни в рестораны, кафешки и на фуд-корты, пока туда не нахлынула безкуарная челядь», — заметили в Twitter.

Кто-то пожаловался на отмененные планы из-за введения QR-кодов и последующей их отмены. Другие назвали «два правила эффективного управления большим городом в период пандемии».

Более сознательные пользователи задались вопросом, как будут поступать рестораны при возможности проверять QR-коды по своему усмотрению.

«Как думаете, будет ли хоть одно заведение, где не только на словах заботятся о здоровье посетителей?» — написали в Сети. Вопрос получился, скорее, риторическим.