Полицейские Бурятии получили сроки за пытки подростка. Сестра юноши раскрыла подробности дела

Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор трем полицейским за применение насилия в отношении несовершеннолетнего. Как сообщила пресс-служба суда, все они получили реальные сроки и лишены права занимать должности в правоохранительных органах.

В пресс-службе республиканского СК уточнили, что полицейских признали виновными в преступлении, связанном с применением недозволенных методов дознания.

Согласно материалам дела, 4 июля 2020 года сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего подростка. В служебном помещении отдела они применили к юноше недозволенные методы дознания и причинили телесные повреждения.

В региональном главке МВД сообщали, что юношу задержали по подозрению в краже. Испугавшись, как рассказали в ведомстве, он выпрыгнул из окна второго этажа, но его поймали и доставили в отдел. После того, как его причастность к случившемуся не подтвердилась, его отпустили.

Вечером того же дня в дежурную часть поступило сообщение из больницы о госпитализации юноши. Сам он заявил, что травмы ему нанесли задержавшие его полицейские. После проверки сотрудников уголовного розыска отстранили от работы, а после уволили.

Источник издания «Ариг Ус» сообщил, что к юноше применили сексуальное насилие при помощи постороннего предмета. Полицейские якобы снимали все происходящее на телефон. По неофициальным данным, для пыток правоохранители использовали бутылку.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде 9,5 года, девяти и пяти лет лишения свободы в колониях строгого и общего режимов.

Посмеялись и спросили: «Какие пытки?»

Подробности истории задержания и последующих пыток рассказала «360» сестра пострадавшего юноши. Она пояснила, что ее брат находился в квартире своего знакомого, который пришел домой без ключа. На место прибыли полицейские и начали стучаться в дверь.

«Брат подошел к окну, спросил, что нужно, и предложил спуститься. В итоге он вылез через окно прямо к этим сотрудникам. Это видели его друзья. По сути, он сам к ним спустился и получил, что получил», — пояснила девушка.

После этого полицейские его задержали и доставили в отдел. Там юноша объяснил, что делал в этой квартире и почему там находился. Он подчеркнул, что никаких краденых вещей там нет и быть не может.

«Когда все эти действия начались, они начали его спрашивать: „Может, ты что-нибудь вспомнишь, какое-нибудь преступление, и тогда мы прекратим все это“. Насколько я поняла из его показаний, это так было», — рассказала собеседница «360».

После того, как молодого человека отпустили, он пришел домой весь в слезах, что было ему не свойственно. Когда сестра выяснила, что случилось, отправила его вместе с бабушкой в больницу, а сама начала звонить в полицию с жалобой.

«Там посмеялись надо мной: „Какие пытки, о чем вы? С вами что-то не то“. Потом стала куда-то звонить, уже не помню куда, и дозвонилась до горячей линии. Потом меня вызвали в Следственный комитет и началось движение», — поделилась она.

Девушка отметила, что в ходе расследования дела и суда полицейские признали вину только в незаконном задержании. В действиях, которые они применили против ее брата, они так и не признались. При этом самим приговором она довольна.

«Приговор вполне адекватный. Я думала, что будет намного мягче. Они потом сами сказали, что никакой кражи не было, что все это было довольно странно и случайно, что они сами не понимают, почему его доставили в отдел полиции», — поделилась девушка.