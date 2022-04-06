Мужчина врезался в посольство РФ в Румынии. Таким образом он пытался решить личные проблемы

В Румынии водитель авто врезался в ворота посольства РФ. После этого мужчина поджег себя и скончался. Кроме него, в машине никого не было. Местные правоохранительные органы исключили вероятность связи ЧП с протестами, которые проходили у здания посольства из-за ситуации на Украине. Российская сторона отметила, что водитель вполне мог страдать психическим расстройством.

Таран посольства РФ в Румынии

Автомобиль врезался в ворота российского посольства в Румынии. Скорость, с которой ехала машина, была настолько высокой, что та смогла прорваться через ограждение. Дежуривший у здания жандарм потребовал, чтобы мужчина вышел из машины. В ответ тот отказался и что-то выкрикнул. После этого началось возгорание. В итоге водитель погиб. Об этом сообщил телеканал Digi 24.

«Пожар произошел в среду утром возле посольства России в Бухаресте. Водитель въехал на автомобиле в забор, который окружает здание. В результате столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось», — пояснил канал.

На место аварии сразу выдвинулись пожарные. Пламя уже потушили. Кроме водителя, в салоне машины никого больше не было. По данным источников телеканала Antena 3, погибшего звали Богдан Дрэгич. Он возглавлял неправительственную организацию TATA по защите права отцов на воспитание ребенка при разводе.

Поджег себя по личным причинам

Сразу после столкновения с воротами водитель поджег себя. Об этом Digi 24 рассказал генпрокурор Богдан Стайку. При этом в машине обнаружили несколько емкостей с легковоспламеняющимися веществами, например красками.

«Вот так начался пожар внутри машины, в результате чего мужчина обгорел. Это текущие данные. Это, конечно, не точно установленное положение дел, но, исходя из имеющихся данных, в настоящее время обрисовывается такая ситуация», — пояснил Стайку.

Когда у него уточнили, можно ли квалифицировать произошедшее как террористический акт, учитывая ситуацию на границе, генпрокурор ответил отрицательно.

«Конкретных аргументов в эту пользу на данный момент нет. Мы не можем сейчас сказать, что этот жест был связан с чем-либо, кроме личных причин. Также ведутся диалоги с сотрудниками жандармерии, которые находились на месте в тот момент. После того как эти слушания будут завершены, мы узнаем, что именно произошло», — добавил Стайку.

После пожара мужчина скончался от обугливания, а его тело доставили судмедэкспертам. Автомобиль привезли в полицию. Его также еще будут изучать. Сейчас следственные действия на месте завершены, уточнил прокурор.

Осудили за домогательство

О том, что перед попыткой протаранить ворота здания водитель загрузил автомобиль канистрами с горючим, сообщил и посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин.

«Сегодня утром, видимо, сел в автомобиль — этого я не могу утверждать по поводу собственности автомобиля, поставил на соседнее с водителем сиденье пару канистр, еще несколько было в багажнике», — процитировало посла РИА «Новости».

По словам дипломата, пытавшийся протаранить ворота российского посольства вполне мог страдать психической неуравновешенностью.

«Что здесь можно увидеть? Наверное, для родственников этого человека, для его матери, возможно, отца это (гибель водителя — прим. ред.) большая трагедия. Наверное, он был в состоянии аффекта, наверное, он страдал некой душевной, психической неуравновешенностью», — сказал посол.

Он подчеркнул, что посольство РФ в Бухаресте и ранее получало сообщения с «угрозами взрыва».

Накануне водителя авто осудили за сексуальное насилие над падчерицей. Об этом сообщил канал Antena 3 со ссылкой на свои источники. Мужчину приговорили к 15 годам заключения, но не арестовали, так как решение вынес суд первой инстанции. Также водитель проходил по еще одному делу о сексуальном насилии. Ему было запрещено покидать страну.

Акции протеста у здания посольства РФ в Румынии

Ранее здание посольства дополнительно оградили на фоне протестов, которые проходили возле него в течение нескольких последних недель. Причина — ситуация на Украине.

В ночь на 3 апреля украинские власти и западные СМИ распространили снимки и видео из Бучи — города в Киевской области. На них были видны тела людей. По данным агентства Reuters, это были мирные жители. В Минобороны России и МИД назвали эти материалы провокацией. В оборонном ведомстве заявили, что российские войска ушли из Бучи 30 марта и не причастны к убийствам гражданского населения.