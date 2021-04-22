Пытались запугать, но не вышло. Тень холодной войны с Россией увидели в масштабных учениях НАТО

Сергей Шойгу приказал быть в готовности к немедленной реакции в связи с учениями НАТО Defender Europe. При этом министр обороны России решил завершить проверку войск Южного и Западного военных округов и приказал отвести их с южных рубежей страны в пункты постоянной дислокации.

Шойгу заявил, что Вооруженные силы России должны быть в готовности к немедленному реагированию на случай неблагоприятного развития обстановки в связи с учениями НАТО Defender Europe. Об этом он заявил на совещании, посвященном итогам действий войск (сил) ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок.

«Продолжить отслеживание обстановки в районах учений Defender Europe 2021. Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития», — процитировали Шойгу в ТАСС.

Глава Минобороны подчеркнул, что НАТО существенно нарастил военную активность вблизи южных границ России. При этом Шойгу решил завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. 23 апреля российские войска начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны», — заявил министр.

Однако отслеживать обстановку в районах учений НАТО Defender Europe российская сторона продолжит.

«Самое масштабное за последние 30 лет учение»

Defender Europe — ежегодное многонациональное совместное учение стран НАТО, которое проводят под руководством США. По данным официального сайта сухопутных войск Штатов в Европе, учение «направлено на повышение стратегической и оперативной готовности и взаимодействия между США, союзниками и партнерами по НАТО». По словам Шойгу, маневры НАТО Defender Europe 2021 — крупнейшие за 30 лет.

«Ежегодно в Европе альянс проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность. Весной этого года объединенные вооруженные силы НАТО начали самое масштабное за последние 30 лет учение Defender Europe 2021», — подчеркнул глава Минобороны на совещании в Мурманске 13 апреля.

Он пояснил, что координационные центры, обеспечивающие встречу войск альянса и грузов, создали в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Одна из основных группировок при переброске сил НАТО развертывается в Причерноморье.

На начало или середину мая в рамках Defender Europe 2021 запланирована отработка воздушно-десантных операций в Эстонии, Болгарии и Румынии с участием более семи тысяч военнослужащих из 11 стран. Затем более пяти тысяч военных из восьми государств рассредоточат на 31 полигоне в 12 разных странах. Там проведут боевую стрельбу. Не обойдется и без совместной береговой логистической операции.

Свыше 13 тысяч военных из 19 стран проведут боевую стрельбу, операции по противовоздушной и противоракетной обороне, а также крупномасштабную медицинскую эвакуацию. Уже летом порядка двух тысяч человек проверят способность штаба управлять многонациональными сухопутными войсками в совместной и комбинированной учебной среде.

Столкновение стало реальностью

Ситуация дошла до такой точки, что военные столкновения между Россией и НАТО стали реальностью, причем в самое ближайшее время. Об этом в разговоре с «360» заявил военный эксперт Константин Сивков. Он подчеркнул, что Defender Europe 2021, в отличие от предыдущих учений, — это открытая отработка войны НАТО против России.

«В этой связи наше руководство решило снизить градус напряженности (убрать свои войска с границы — прим. ред.). НАТО наращивает серьезные силы у нашей границы. Только через территорию Австрии в течение нескольких дней перебросили 800 единиц бронетехники — танков и так далее. <…> Это очень тревожная вещь», — пояснил собеседник.

Если НАТО решится на военный удар по России, то он придется в первую очередь на войска первой линии, добавил Сивков. Если же военных увести вглубь страны, то этот удар цели не достигнет. Тогда, потеряв части территории, государство сможет нанести встречный удар, не лишившись сил.

Военный эксперт, военный обозреватель и шеф-редактор онлайн-портала «Ежедневный журнал» Александр Гольц в разговоре с «360» отметил, что, по его мнению, началась вторая холодная война.

«Мы повторяем ту же самую историю. <…> Эти учения отличаются масштабом. Размеры учений возрастают. Сейчас речь идет об около 40 тысяч военнослужащих. До воссоединения с Крымом ничего подобного НАТО не делало», — заключил собеседник.