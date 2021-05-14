Пыталась разбудить мертвую маму. Преступники ворвались к молодой паре и заставили мужа смотреть на расправу над женой

Молодую маму пытали и убили в собственной квартире в Греции, в то время как ее муж находился рядом, его руки были скованны наручниками, а рот заклеен скотчем. В доме также была 11-месячная дочь супругов. Боясь за ее жизнь, муж и жена рассказали нападавшим, где лежат все их деньги и украшения. Несмотря на это, преступники не оставили женщину в живых. Приехав на вызов, сотрудники полиции пришли в ужас от увиденного: маленькая дочь убитой женщины пыталась «разбудить» ее.

Преступники ворвались ранним утром, когда вся семья спала, сообщило издание Mirror. Главу семьи — 32-летнего Хараламбоса Анагностопулоса — связали и заклеили скотчем рот. Его 20-летнюю жену привязали к кровати, 11-месячная дочка супругов не пострадала.

Глава семейства позже рассказал журналистам, что злоумышленники пригрозили убить ребенка, если супруги не скажут, где они хранят свои деньги и украшения.

Мужчина сказал, где лежат 10 тысяч фунтов стерлингов. Такая большая сумма была у пары после покупки земли, они должны были заплатить строителям за работу. По словам мужчины, он «умолял» грабителей не причинять вреда его семье.

Несмотря на то, что злоумышленники получили имеющиеся в семье деньги, они не оставили в живых молодую женщину. Как указано в материале, ее задушили на глазах у дочери. Преступники также убили собаку, которая была в семье.

Полицию вызвал потерпевший мужчина. Ему удалось дотянуться до мобильного телефона.

Приехавшие на вызов офицеры пришли в ужас, когда увидели, как ребенок пытался «разбудить» маму, рассказал президент профсоюза полицейских Джордж Каллиакманис.

В некоторых сообщениях местных СМИ говорится о том, что преступники совершили «много ошибок» и оставили «множество следов» — отпечатки пальцев и ДНК.

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Одежда жертв и предметы, которые использовались для связывания пары и кляпов, проверяются судебно-медицинскими экспертами.

Злоумышленники пока не найдены. Власти Греции объявили денежную награду в размере 260 тысяч фунтов стерлингов за любую информацию о них.

Как предполагается, нападавших было четверо: трое мужчин ворвались внутрь квартиры, еще один — ждал снаружи.

Сейчас правоохранители изучают передвижения 300 известных членов банд, осужденных за ограбление и выпущенных из тюрьмы начиная с 2019 года.

Министр Михалис Хрисохоидис назвал убийство «особенно отвратительным». Он отметил, что «редко можно встретить такое варварство в Греции, в греческом обществе, даже среди преступников».

Для расследования это дела были созданы две бригады детективов.