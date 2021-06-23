Пыльная буря с юга России может дойти до Петербурга. Такая погода опасна для здоровья

Пыльная буря накрыла сразу пять южных регионов России. Причем последствия стихии могут ощутить даже жители Петербурга. Пыль в воздухе чревата проблемам со здоровьем, поэтому в такие дни важно соблюдать меры защиты.

О бурях 20 июня предупредили специалисты центра погоды «Фобос». Они сообщили, что пыльные бури накрыли Астраханскую, Ростовскую области, Ставрополье, Калмыкию и Дагестан.

Видимость на дорогах сразу снизилась до нескольких километров. Причиной непогоды стала сухая и солнечная погода с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Местами ветер дул со скоростью до 23 метров в секунду.

Местные жители стали рассказывать в соцсетях, что им приходится оставаться дома, так как на улице тяжело дышать. Пожаловались на появление пыли и в некоторых районах Краснодарского края.

«По нашим прогнозам, в ближайшие двое суток конфигурация изобар, обусловленная противостоянием антициклона и циклона, сохранится, а значит, ветер продолжит задувать с юго-востока», — предупредили синоптики.

Они добавили, что в Дагестане и Калмыкии порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Это значит, что в этих регионах сохранится угроза пыльной бури.

«Шлейф мелкодисперсной пыли будет распространяться и дальше на северо-запад — к низовьям Дона, на запад Черноземья и Центральной России и далее — до Ленинградской области и Карелии», — заявили в «Фобосе».

Но метеорологи пояснили, что на севере страны пыль можно будет зафиксировать только с помощью специальных приборов.

«Может далеко распространиться»

Не исключила появление пыли в Петербурге и главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. При этом она подчеркнула, что для распространения пыли должна быть область низкого давления и атмосферный фронт.

«Облачность завивается на фронте до больших высот. Если на высоте пяти-восьми километров будет перенос с юга — юго-востока, то часть пыли, которая может подняться, может действительно далеко распространиться», — сказала «360» метеоролог.

Она добавила, что пыльные бури довольно часто возникают на юге Волгоградской и в Астраханской областях. Для начала лета это является характерным явлением.

«Почва не скреплена ни дождями ни растениями. Верхний слой почвы под воздействием сильных юго-восточных ветров и при определенной синоптической ситуации вызывает такое явление, как пыльные бури», — пояснила Позднякова.

Метеоролог напомнила, что пыльные бури уже наблюдались в мае. Тогда они тоже начались после продолжительного жаркого периода. Обычно мощные бури продолжаются в течение двух-трех суток.

«Потом этот процесс идет на затухание, потому что выравниваются градиенты атмосферного давления, а ветры становятся менее сильными. Сама пыльная буря становится просто ветром, который в приземном слое переносит песок, но он не поднимается в верхние слои атмосферы», — заключила Позднякова.

Опасность для здоровья

Во время непогоды важно уделять особое внимание своем здоровью. Пыль состоит из мелких инородных частиц, которые попадают в дыхательные пути. Об этом предупредил доктор медицинских наук, профессор РНИМУ имени Пирогова Александр Карабиненко.

«Они оседают на слизистой оболочке и нарушают отделение бронхиальной слизи дыхательных путей. Это вызывает сильный кашель, раздражение. Вместе с курением вызывает сильное воспаление», — отметил он.

Особенно осторожными в такой период стоит быть тем, кто страдает от хронических болезней легких. В качестве примера врач назвал хроническую обструктивную болезнь, бронхит и астму.

«Это все те болезни. которые будут реагировать на наличие пыли в том воздухе, которым мы дышим», — подчеркнул Карабиненко.

Он призвал использовать самые простые меры защиты. Во время пыльных бурь нужно включать увлажнители воздуха, а дверные проемы необходимо завесить мокрыми простынями.