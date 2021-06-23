facebook_pixel
    23 июня 2021, 00:01

    Пыльная буря с юга России может дойти до Петербурга. Такая погода опасна для здоровья

    Дарья Бунякова, Дмитрий Толокевич

    Пыльная буря накрыла сразу пять южных регионов России. Причем последствия стихии могут ощутить даже жители Петербурга. Пыль в воздухе чревата проблемам со здоровьем, поэтому в такие дни важно соблюдать меры защиты.

    Пыльная буря с юга России может дойти до Петербурга. Такая погода опасна для здоровья

    О бурях 20 июня предупредили специалисты центра погоды «Фобос». Они сообщили, что пыльные бури накрыли Астраханскую, Ростовскую области, Ставрополье, Калмыкию и Дагестан.

    Видимость на дорогах сразу снизилась до нескольких километров. Причиной непогоды стала сухая и солнечная погода с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Местами ветер дул со скоростью до 23 метров в секунду.

    Местные жители стали рассказывать в соцсетях, что им приходится оставаться дома, так как на улице тяжело дышать. Пожаловались на появление пыли и в некоторых районах Краснодарского края.

    «По нашим прогнозам, в ближайшие двое суток конфигурация изобар, обусловленная противостоянием антициклона и циклона, сохранится, а значит, ветер продолжит задувать с юго-востока», — предупредили синоптики.

    Они добавили, что в Дагестане и Калмыкии порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Это значит, что в этих регионах сохранится угроза пыльной бури.

    «Шлейф мелкодисперсной пыли будет распространяться и дальше на северо-запад — к низовьям Дона, на запад Черноземья и Центральной России и далее — до Ленинградской области и Карелии», — заявили в «Фобосе».

    Но метеорологи пояснили, что на севере страны пыль можно будет зафиксировать только с помощью специальных приборов.

    «Может далеко распространиться»

    Не исключила появление пыли в Петербурге и главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. При этом она подчеркнула, что для распространения пыли должна быть область низкого давления и атмосферный фронт.

    «Облачность завивается на фронте до больших высот. Если на высоте пяти-восьми километров будет перенос с юга — юго-востока, то часть пыли, которая может подняться, может действительно далеко распространиться», — сказала «360» метеоролог.

    Она добавила, что пыльные бури довольно часто возникают на юге Волгоградской и в Астраханской областях. Для начала лета это является характерным явлением.

    «Почва не скреплена ни дождями ни растениями. Верхний слой почвы под воздействием сильных юго-восточных ветров и при определенной синоптической ситуации вызывает такое явление, как пыльные бури», — пояснила Позднякова.

    Метеоролог напомнила, что пыльные бури уже наблюдались в мае. Тогда они тоже начались после продолжительного жаркого периода. Обычно мощные бури продолжаются в течение двух-трех суток.

    «Потом этот процесс идет на затухание, потому что выравниваются градиенты атмосферного давления, а ветры становятся менее сильными. Сама пыльная буря становится просто ветром, который в приземном слое переносит песок, но он не поднимается в верхние слои атмосферы», — заключила Позднякова.

    Опасность для здоровья

    Во время непогоды важно уделять особое внимание своем здоровью. Пыль состоит из мелких инородных частиц, которые попадают в дыхательные пути. Об этом предупредил доктор медицинских наук, профессор РНИМУ имени Пирогова Александр Карабиненко.

    «Они оседают на слизистой оболочке и нарушают отделение бронхиальной слизи дыхательных путей. Это вызывает сильный кашель, раздражение. Вместе с курением вызывает сильное воспаление», — отметил он.

    Особенно осторожными в такой период стоит быть тем, кто страдает от хронических болезней легких. В качестве примера врач назвал хроническую обструктивную болезнь, бронхит и астму.

    «Это все те болезни. которые будут реагировать на наличие пыли в том воздухе, которым мы дышим», — подчеркнул Карабиненко.

    Он призвал использовать самые простые меры защиты. Во время пыльных бурь нужно включать увлажнители воздуха, а дверные проемы необходимо завесить мокрыми простынями.