Продолжается планомерное уничтожение вражеской техники, поступившей на вооружение армии Украины с Запада, все чаще российские военные высокоточными ракетами поражают системы залпового огня. Происходит обескровливание противника — в этом плане ничего нового. Брифинг Минобороны РФ прокомментировал «360» политолог, специалист по международным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

Третий день подряд приходят сообщения об уничтожении именно западной техники, поступившей на вооружение ВСУ. Если раньше слышали об уничтожении ракет «Смерч», «Оса» и так далее, то сейчас каждый день наблюдаем уничтожение высокоточными ракетами именно систем залпового огня «Смерч» и «Оса».

Российские войска уничтожают вражеские силы, склады, укрепрайоны. В этом плане нет ничего нового. Периодически вижу, под Харьковом опять Су-25 сбили, вроде их было всего 152, значит, все-таки поступают откуда-то самолеты.

В районе Змеиного очередная попытка провести боевую разведку, сбит Bayraktar. Попытки не прекращаются, но сегодня гораздо меньше. Получив отпор вчера (катер подбили, вертолеты и два боевых самолета были сбиты), видимо, пыл угас. Просто разведывательный Bayraktar послали, и его тоже потеряли. Со Змеиным у них ничего не получается. Взять этот стратегический объект невозможно. Мы понимаем его ценность — обладая Змеиным, можно контролировать все южное побережье Одесской области.

Источник фото: Минобороны РФ

Каждый день — сотни убитых националистов, это радует. Не радует сама смерть людей… Люди не идут на сдачу в плен, только когда их загоняют конкретно в определенные условия, они сдаются. Сражаются до упора, стоит признать это.

Естественно, стоит признать, с каждым днем сильнее ощущение того, что действительно вот-вот наступит перелом. Потеряли укры Попасную, идут серьезные бои на Ясиноватой.

Эксперты говорят, что войска ДНР очень воодушевлены — основные укрепрайоны практически взяты, последнее время идут остаточные бои. Перелом наступает в боевых действиях. Я не знаю, сколько еще продлится активная фаза, но в любом случае это будет относительно недолго. Все идет по плану.