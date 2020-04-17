Пыль накрыла Киев вдобавок к дыму от пожара в Чернобыле. Еще одна причина сидеть дома или не так опасно?

Киев накрыли пылевая буря и дым от пожаров в Чернобыле. Жителей столицы Украины попросили не выходить из дома и не открывать окна. Есть ли реальная опасность для людей?

«Радиации нет»

Мэр Киева Виталий Кличко утром в пятницу, 17 апреля, лично поехал в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Он решил сам проверить, продолжаются ли там пожары и угрожает ли столице Украины повышенный радиационный фон.

Чиновник поговорил с местными, поблагодарил сотрудников лесной охраны и спасателей за работу. При Кличко измерили радиационный фон — он был в норме.

«Пожарные говорят, что загрязненного радиацией воздуха нет. Эксперты измерили дозиметром, начиная с Киева до Чернобыля. Получив информацию от экспертов, могу сказать, что в Киеве задымления и загрязнения воздуха в результате поджогов, дыма, а также радиации нет», — заявил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Кличко добавил, что с проблемой работают более тысячи пожарных, к работе привлекли 150 автомобилей и авиацию. На утро 17 апреля радиационный фон в Киеве и области не превышен, говорят в ГСЧС.

Грязно, но не опасно

Однако утром столица все же находилась на первом месте в мире по показателям загрязнения воздуха, согласно данным мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir. Индекс загрязнения в городе на 07:39 составлял 163 при норме 50.

Источник фото: iqair.com

Непосредственной причиной загрязнения стали пожары в лесах возле Чернобыля, которые возобновились из-за накрывшей Киевскую область песчаной бури. Появилась она, по словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, из-за усиления скорости ветра — до 15-20 метров в секунду с западного направления. «Он не имеет никакого отношения к перемещению воздушной массы со стороны Чернобыля», — заявил специалист.

Он пояснил, что из-за долгого отсутствия осадков и высушивания почвы порывы ветра начали выдувать верхние слои грунта. Они, в свою очередь, стали перемещаться в приземном слое атмосферного воздуха. Кульбида подчеркнул, что никакой химической и радиологической угрозы буря не несет. Он также добавил, что сегодня ситуация улучшится. Правда, остаточные явления будут заметны еще некоторое время.

Что известно о пожаре

Пожар в зоне отчуждения и обязательного отселения Чернобыльской АЭС начался 4 апреля, у села Владимировка Котовского лесничества. Сообщение о возгорании поступило в ГСЧС в 13:22. Огонь быстро охватил 20 гектаров леса. Спустя всего несколько дней пламя добралось до города Припять, а также до опасных объектов зоны. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. При этом специалисты отметили, что сложность тушения огня состояла именно в том, что на отдельных участках повышен радиационный фон.

13 апреля в Чернобыльской зоне, где продолжали тушить пожар, пошел долгожданный дождь. «Мои знакомые пожарные, которые там сейчас находятся, коллеги, заместители министров, которые работают в зоне отчуждения… Там сейчас много людей, которые борются с этими пожарами. Мне пришло сейчас 20 эсэмэсок с большими буквами такими: ПОШЕЛ ДОЖДЬ», — заявил тогда заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин.

14 апреля в зоне отчуждения уже не было открытого огня. Однако позже обнаружили два новых очага. На следующий день поступила информация, что в зоне Чернобыля уже тлеют лишь пни и древесина. По предварительной версии, причиной возгорания стало несколько поджогов.