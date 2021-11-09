Пыль и грибок в доме! Что делать аллергикам при коронавирусе

Сезонную аллергию давно назвали схожей по симптомам с COVID-19. И в том, и в другом случае могут возникнуть кашель и затрудненное дыхание. При обострении подобных заболеваний состояние обычно повторяется из года в год, и человек к нему привыкает. Уточнить диагноз поможет специалист, а облегчить жизнь склонному к аллергии — регулярные проветривания.

Три группы аллергенов

Аллерголог и иммунолог Владимир Болибок напомнил в беседе с «360», что аллергены в квартире условно делятся на три большие группы. К первой относятся пищевые, и сосредоточены они в основном на кухне.

«Вторая группа — это плесневые грибы. Их споры могут образовываться на влажных углах, стенах, если промерзают, вдоль водопроводных труб, где скапливается конденсат», — пояснил Болибок.

Он заметил, что плесень вполне может появиться и под ковром, который висит на холодной и мокрой стене.

В третьей группе аллергенов — домашняя пыль. И самый сильный раздражитель здесь — клещ домашней пыли, а также эпителий некоторых домашних животных, среди которых кошки, собаки, попугаи и другие питомцы.

Наибольшую опасность здесь представляет та мебель, которая эту пыль собирает — обычно это мягкая мебель, ковры, кресла, пледы. Там, где скапливается пыль и ее сложно удалить Владимир Болибок аллерголог, иммунолог

Болибок посоветовал больным COVID-19, если они аллергики, избегать контакта с любым аллергеном. Избавляться от мебели не стоит, а вот провести влажную уборку необходимо. Чтобы не поднимать пыль, по квартире лучше меньше передвигаться.

«Если человек болен ковидом, рекомендуется как можно чаще проветривать помещение. Обычное проветривание „выносит“ аллергены, которые в воздухе находятся, сдувает их наружу. Свежий воздух не содержит домашних аллергенов», — заключил иммунолог.

Сезон обострения

Возможные проявления коронавируса характерны еще для 25 заболеваний, рассказывала в интервью радио Sputnik аллерголог-иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих.

С наступлением осени хронические заболевания зачастую обостряются. Запустить аллергическую реакцию в том числе может холодный воздух. Обычно человеку известны симптомы аллергии, поскольку повторяются из года в год. Иммунолог подтверждает, что характерными для этого периода аллергенами являются плесневые грибы и пылевые клещи.

«Аллергеном может быть белок либо вещество, способное присоединить к себе белок и стать полноценным аллергеном. Холод — это воздух, он аллергеном быть не может», — пояснила Рыжих, добавив, что последний служит усилителем реакции при признаках хронического аллергического воспаления.

Определить, аллергия у пациента или действительно он заразился коронавирусом, поможет только специалист и ПЦР-тест. Тем не менее у аллергиков есть небольшой бонус: они в меньшей степени подвержены вирусным заболеваниям.

«Аллергики вообще в целом меньше болеют вирусными заболеваниями. <…> Это связано с тем, что у них повышенный реагиновый фон, то есть много так называемого иммуноглобулина Е (IgE)», — подчеркнула врач.

Но гарантий того, что такие люди не заболеют COVID-19, нет.