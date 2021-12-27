Пресс-конференция Путина, выплаты россиянам в 2022 году, штрафы IT-гигантов. Неделя в фотогалерее

Президент России Владимир Путин встретился с журналистами — российский лидер за почти четыре часа ответил на 55 вопросов. Доплата к сельской пенсии, пособия для родителей и беременных женщин. Законы в социальной сфере изменятся в 2022 году. Google и Meta впервые попали под оборотные штрафы. Таганский суд Москвы потребовал несколько миллиардов рублей за отказ удалить незаконный контент.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 20 по 26 декабря, — в фотогалерее «360».

Ответы президента

Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла в московском Манеже. Из-за пандемии в этом году Кремль сам ограничил аккредитацию журналистов, которые могли задать вопрос российскому лидеру. В зале собрались представители 507 СМИ.

Путин ответил более чем на 50 вопросов. В ходе пресс-конференции он заявил, что российская экономика справилась с последствиями пандемии быстрее других стран, но подтвердил высокий уровень инфляции в этом году. Российский лидер призвал увеличить уровень вакцинации жителей страны от коронавируса до 80% к концу второго квартала 2022 года. Он отметил, что вводить преследование за отказ от прививки не нужно, достаточно просто грамотно объяснить важность защиты от заболевания.

Отвечая на вопрос о внешних угрозах, Путин заявил, что дальнейшее расширение НАТО недопустимо, а развалить Россию можно только изнутри. Президент призвал развивать малые города и анонсировал продолжение программы по расселению аварийного жилья.

Также президент России признался, что не следит за блогерами, отметил, что любимчиков в правительстве у него нет, а также ответил на вопрос, почему он не берет во время поездки в тайгу премьер-министра Михаила Мишустина.

Новые выплаты 2022 года

На этой неделе Владимир Путин подписал сразу несколько законов, которые начнут действовать в следующем году. Пенсии и материнский капитал проиндексируют на уровень фактической, а не прогнозной инфляции.

Пенсионные накопления россиян защитят от недобросовестных страховщиков на платформе Банка России, через которую финансовые организации будут получать сообщения о подозрительных операциях.

Для проживающих в селах пенсионеров со стажем не менее 30 лет в сельском хозяйстве введут надбавку 25% к основной пенсионной выплате. Даже если получатель денег переедет в город, выплата сохранится.

Беременные россиянки получат пособие из расчета от 456 рублей до 2572 рублей в день. Кроме того, увеличатся выплаты за декретный отпуск. Отдельные пособия получат россияне, чей доход ниже прожиточного минимума. Увеличатся выплаты на детей.

IT-гигантов наказали рублем

Американские компании Google и Meta (бывший Facebook) оштрафовали в России на 7,2 миллиарда и 1,9 миллиарда рублей. Такое решение принял Таганский суд Москвы. Это первое использование статьи об оборотных штрафах. Сумма напрямую привязана к прибыли компании, против которой завели дело. Интернет-корпорации в очередной раз признали административными нарушителями за отказ удалить противоправный контент.

Управляющий партнер Коллегии юристов СМИ Федор Кравченко заявил, что основная цель не сами штрафы, а принуждение компаний удалить опасные материалы. Он пояснил, что власти не хотят идти на полную блокировку сайтов, так как это вызовет общественное недовольство, а компании не готовы терять российский рынок.

Горящие «Ленты» Томска

Во вторник в томском гипермаркете «Лента» начался сильный пожар. Из здания эвакуировали около 200 человек, среди которых были покупатели и продавцы. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров и привел к обрушению кровли. Тушение пожара продолжалось почти весь день. Ситуацию осложняла детонирующая пиротехника.

Выяснилось, что пожар начался с поджога. Один из сотрудников не сдержался после очередного конфликта с менеджером, облил товары горючей жидкостью и поджег. После задержания пироману предъявили обвинение.

Похожая ситуация повторилась в субботу. Неизвестный развел огонь во втором гипермаркете «Лента» в Томске. На этот раз злоумышленник прицельно выбрал отдел пиротехники. Огонь удалось быстро потушить, он не распространился на большую площадь. Второй задержанный в ходе допроса признался, что устроил пожар целенаправленно. Горючую жидкость и зажигалку он взял среди товаров гипермаркета. Мужчина признался, что таким образом хотел избавиться от конкурентов.

Смерть в заснеженном овраге

Мальчика и девочку без верхней одежды нашли в овраге около села Прокудино под Саратовом. Первоклассник скончался от переохлаждения, а его младшую сестру в тяжелом состоянии доставили в больницу. Следователи завели уголовное дело. По подозрению в попытке убить детей задержали их мать, которая успела сбежать в Энгельс.

Она призналась, что не вынесла их капризов и задушила их шарфом. Когда дети перестали подавать признаки жизни, она выбросила их в овраг. Суд отправил женщину в СИЗО, а следователи назначили ей экспертизу на вменяемость.

По словам местных жителей, родители детей находились в состоянии развода. Детей они делили через суд. Отец ребенка оказался не готов отпустить дочь и сына, а мать намеревалась оставить их себе.

Выжившая в снегу девочка, по оценке врачей, находится в тяжелом состоянии. Во время госпитализации она пережила клиническую смерть, но медики смогли ее реанимировать. Прогнозы по ее восстановлению врачи пока давать опасаются. Они пояснили, что речь идет о сильном обморожении рук и ног, а также дыхательной недостаточности.

Ловушка на трассе М5

Водители и пассажиры машин оказались заблокированы на участке федеральной трассы М5 «Урал». Обрушившаяся метель привела к нескольким авариям и сильным заторам. Из-за того, что видимость на дороге оказалась слишком низкой, пробка в Самарской области растянулась на 40 километров.

Полицейские в северном районе Оренбургской области эвакуировали 50 человек, которые оказались заблокированы в автомобилях. Их доставили до ближайшего придорожного кафе.

На участке трассы М5 в Кармаскалинском районе Башкирии столкнулось сразу 22 автомобиля. В массовой аварии погиб один человек, пятерых отправили в больницу. На помощь заблокированным водителям и пассажирам выдвинулись колонны спецтехники МЧС.

Конфликт в просвещении

Родители девятилетней студентки МГУ вступили в конфликт с руководством психологического факультета вуза, где учится их дочь. Все началось после экзамена, который, по мнению отца студентки, проходил с нарушениями. Мужчина заявил, что несовершеннолетнюю студентку удерживали в закрытой аудитории почти полтора часа, хотя на ответ дается всего 20 минут. Когда он попытался узнать, почему его дочь так долго не выходит, его не пустили охранники.

Момент конфликта отца девочки с сотрудниками вуза попал на видео.

На кадрах видно, что студентка стоит рядом с отцом, когда он пытается напасть на сотрудника вуза, которого защищают охранники. По данным СМИ, речь шла о заведующем кафедрой факультета психологии.

В самом вузе заявили, что ситуация сложилась следующая: девочка не смогла ответить на вопрос преподавателя на экзамене и сильно расстроилась. Она убежала к отцу, который ждал ее внизу. Мужчина пришел разбираться с преподавателями, но его не пустили охранники. После окончания экзамена сотрудников вуза выводили через запасной вход, потому что у основного их караулил отец студентки.

Семья девочки пообещала подать в суд на вуз, а после опубликовала открытое письмо, где высказала все претензии к МГУ. Также родные студентки потребовали обратить внимание на ситуацию все надзорные ведомства и правоохранительные органы, чтобы привлечь сотрудников вуза к ответственности за нарушение прав ребенка.

«Джеймс Уэбб» и загадки Вселенной

После 25 лет работы и нескольких переносов старта самый мощный в мире космический телескоп «Джеймс Уэбб» оказался на орбите. В космос он отправился в минувшую субботу на ракете-носителе Ariane V.



После достижения определенной точки над Землей «Джеймс Уэбб» начнет самостоятельный полет к точке Лагранжа 2, которая находится в 1,5 миллиона километров от Земли. Путешествие в пункт назначения займет 29 дней. Именно оттуда он будет наблюдать за самыми далекими объектами Вселенной.

Главное орудие наблюдения «Уэбба» — огромное зеркало диаметром 6,5 метра. Оно состоит из 18 шестиугольников, сделанных из бериллия и покрытых тонким слоем золота.

Работать телескоп будет в инфракрасном диапазоне. Это позволит ему вычислить самые далекие объекты, свет от которых еще не дошел Млечного Пути, где расположена Земля. Это позволит раскрыть давние тайны Вселенной: что было до Большого взрыва и кто появился раньше — черные дыры или массивные сверхгалактики, которые их питали.