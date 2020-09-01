Первый звонок уже прозвенел для всех российских школьников, открыв новый учебный год. Президент Владимир Путин поздравил всех учащихся с 1 сентября и провел открытый урок. Он затронул исторические темы и поговорил о современном мире.

От души поздравляю всех студентов, школьников, тех, кто начинает учебный год, поздравляю с началом этого нового учебного года. И, конечно, хочу искренне пожелать успехов — кому прежде всего? Первоклассникам. Тем, кто сегодня впервые переступает школьный порог Владимир Путин президент России.

Такими словами начал Путин всероссийский открытый видеоурок. Он высказал самые добрые слова близким учеников, которые всегда в них верят и переживают. Глава государства подчеркнул, что именно 1 сентября школьники с нетерпением ждут встречи с одноклассниками и любимыми учителями. Именно с этими людьми им предстоит постигать новые знания, размышлять и мечтать о будущем.

В этом году все уроки будут проходить в школах в традиционной форме. Ученики смогут общаться с учителями и друг с другом, но придерживаться мер предосторожности все же придется.

«Некоторые ограничения между тем все же останутся, хочу вам об этом сказать особо. Хочу попросить вас соблюдать эти ограничения. Это нужно для того, чтобы защитить и ваше здоровье, и здоровье тех, кто находится рядом с вами», — пояснил Путин.

«Помнить — значит знать»

Всероссийский открытый урок в 2020 году посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходил под девизом «Помнить — значит знать». В связи с этим президент отдельно остановился на этой важной теме и отметил, что никогда нельзя забывать подвиг народа.

Мы все чтим наших героев, восхищаемся ими, преклоняемся перед их мужеством и стойкостью. И чем больше мы узнаем, тем глубже понимаем: нет испытания сложнее и трагичнее, чем война. Она пытается отнять будущее, обрывает мечты и ломает судьбы. Не щадит никого Владимир Путин президент России.

Глава государства пояснил, что если бы в годы войны бойцы сдавали города без сражений, то война была бы проиграна. Такой исход привел бы к тотальному уничтожению практически всех народов бывшего СССР. Именно это Путин назвал ценой и ценностью Победы, которую добыли предки.

По словам президента, сохранение памяти — задача государственной важности. Более того, появилось много тех, кто пытается переписать или исказить историю. Этих людей лидер страны назвал коллаборационистами сегодняшнего дня.

«Сохранение памяти — это задача абсолютно государственной важности для того, чтобы, опираясь на эту память и на нашу героическую историю, уверенно двигаться вперед, в будущее. Мы не должны цепляться всегда за прошлое, но на основе этого прошлого, на основе этого фундамента должны создавать себе предпосылки для движения вперед», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что задача мировых лидеров заключается в том, чтобы не допустить повторения страшных событий Второй мировой войны.

«Верю, что вам не придется пережить подобное никогда, ведь тогда ожесточение было очень страшным с обеих сторон», — сказал он.

Особенности современного мира

От исторических событий Путин перешел к вопросам современного мира. Он отметил, что сейчас школьники растут в то время, когда бурно развиваются технологии, а достижения ученых делают реальным то, что недавно казалось невозможным.

И что очень важно, это то, что темпы этих изменений — в этом особенность сегодняшнего дня — вот эти темпы, они огромные. <…> Перед вами сейчас открыты все пути, все ресурсы, резервы современного образования. Хочу пожелать вам, чтобы вы при поддержке своих наставников нашли, осознали в себе свои способности, которые, вне всякого сомнения, есть у каждого из вас Владимир Путин президент России.

Сейчас никто не сможет точно сказать, какие предметы будут через несколько лет изучать в старших классах. Несмотря на все изменения, есть фундаментальные и незыблемые вещи, которые помогут найти правильный ориентир в жизни.

«Что это? Это прежде всего наша история, история нашей страны, уважения к ней; наша культура, давшая и нам, и всему человечеству плеяду блистательных имен, огромное количество шедевров», — перечислил Путин.

Он заверил, что только от трудолюбия и настойчивости зависит, смогут ли возможности школьников стать их будущими достижениями в карьере. Ученикам президент пожелал сохранять отзывчивость, любопытство и желание получить ответы на тысячи вопросов.

Дистанционное обучение

Весной российских школьников пришлось перевести на удаленное обучение из-за пандемии коронавируса. Новый учебный год же начался в обычном формате, так как полностью переводить уроки в онлайн нецелесообразно.

Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный, он может только дополнять традиционный способ получения знаний. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению. Нецелесообразно и ни к чему, повторю. Планов таких нет просто Владимир Путин президент России.

При этом президент отметил, что школы и вузы удалось оперативно перевести на удаленное обучение. Это показало готовность страны справляться с вызовами, возникшими из-за коронавируса.

Опасность киберспорта

Во время видеоурока Путин обсудил с его участниками актуальную для молодежи тему компьютерных игр. Родители часто не признают увлечение своих детей киберспортом. При этом Путин назвал это преувеличением и гиперболой, так как не признают не все взрослые.

«Кто-то этого побаивается, потому что боится, что ребенок подсядет на компьютерные игры, часто, к сожалению, они бывают и бесполезными. Так же как кто-то подсаживается на азартные игры и боится вообще киберзависимости. Надо признать, что эти опасения не беспочвенные, такая опасность существует», — пояснил глава государства.

Он посоветовал работать с психологами, чтобы понять рамки дозволенного. Взрослым и детям необходимо знать, где и когда приносят пользу и с какого момента начинают вредить.

«Важно приобретать новые знания»

Путин неоднократно подчеркивал, что современный мир быстро меняется. Все это приводит к тому, что подрастающая молодежь должна осваивать все новые знания.

Человеку очень важно научиться учиться самому, приобретать новые знания, переходить из одной области в другую, совершать открытия на стыке знаний, на стыке наук и дисциплин, а для того чтобы иметь такой навык, нужно иметь фундаментальную базу основных знаний, ну, например, в области биологии или математики Владимир Путин президент России.

Президент объяснил, что открытия делаются на основе большого объема информации. Именно поэтому важно обладать базовыми знаниями русского языка, литературы, математики, истории и так далее. Без этих знаний современный человек не может существовать, считает Путин.

В этом году школам разрешили предоставлять возможность старшеклассникам изучать предметы по отдельным направлениям. Родительские комитеты с учителями и руководством школы должны будут поработать над этим вопросом.