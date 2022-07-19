По итогам второго квартала 2022 года средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. Президент РФ Владимир Путин призвал увеличить ее на пять лет к 2030-му. Само по себе долголетие напрямую зависит от здоровья, в структуре которого более 50% приходятся на выбранный человеком образ жизни.

Российский лидер на совете по стратегическому развитию и национальным проектам добавил, что смертность в РФ снизилась до допандемийного уровня.

«В целом это хороший результат, но важно устойчиво двигаться к поставленной цели — росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году», — подчеркнул Путин.

Он обратил внимание на необходимость ускорить принятие и реализацию программ, направленных в том числе на борьбу с сахарным диабетом и гепатитом C.

Образ жизни как залог здоровья

Врач-гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с «360» заметила, что какого-то одного влияющего на здоровье фактора нет. Вопрос, скорее, заключается в том, сколько у человека заболеваний в запущенной стадии. Здесь хорошо работает профилактическая медицина — например, регулярные осмотры. Многое зависит и от питания.

«Долголетие в любом случае зависит от здоровья. В его структуре примерно 55% — это образ жизни. В нем около 20% — любая физическая активность, умеренная, регулярная. Не менее трех раз в неделю продолжительностью хотя бы по полчаса. Остальные две трети — это еда. Это самый большой фактор [влияния] на здоровье. <…> Остальное — по чуть-чуть экологии, генетики, медицины», — подчеркнула Дианова.

Убыль мышечной ткани специалист назвала возрастной проблемой. И бороться с ней необходимо только активностью.

Такой получается парадокс: чем старше мы становимся, тем больше должны двигаться Нурия Дианова гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер.

«Умеренность и подбор адекватной нагрузки. Потому что если у человека с возрастом есть лишний вес, значит, нужны ЛФК, грамотный подход. Надо снижать вес», — пояснила диетолог.

Ощущение нужности

Первым делом, по словам Диановой, нужно снизить индекс массы тела. Среди людей старше 55 лет процент пациентов с лишним, избыточным весом и ожирением она назвала колоссальным.

«Людям [с лишним весом] в принципе сложно что-то делать. Если бы их обучить правильному питанию и похудеть чуть-чуть, у них качество жизни, то есть долголетие, увеличится. <…> Они дольше проживут, просто снизив вес», — заметила врач.

Пожилые люди, добавила она, иногда страдают несколькими заболеваниями. И по рекомендациям они друг друга исключают. Возрастному пациенту самостоятельно справиться в такой ситуации будет непросто — необходим опытный специалист.

«Как только этот фактор убираешь, уже будет меньше сердечно-сосудистых катастроф и других проблем. У лишнего веса даже есть связь с онкологией», — сказала она.

Основа для рациона

В плане корректировки питания Дианова призвала опираться на «средиземноморскую диету» и проще к ней относиться.

«Она показала себя по международным рейтингам как самая правильная по всем позициям», — пояснила специалист.

При подобном рационе необязательно покупать итальянские макароны или красную рыбу. Пенсионерам дорогие продукты недоступны, что их и останавливает.

Она посоветовала хотя бы иногда включать в рацион кальмаров, есть пикшу или треску. Недостаток жирных кислот можно в таком случае компенсировать приемом омега-3 и не забывать о витамине D.

«Несмотря на то, что „средиземноморская диета“ зарубежная, она по принципам в голове улеглась, ее проще внедрить», — сказала Дианова.

Положительно она охарактеризовала и принцип «гарвардской» тарелки, который расставил приоритеты и пропорции здорового рациона.

«Нужно обучать пациентов составлять себе приемы пищи по порциям. <…> Нюансы, шероховатости человек сам не определит. Тут нужен специалист, который видит все заболевания и подсказывает какие-то моменты», — заключила гастроэнтеролог.