«Смена власти должна быть обеспечена». Путин и Госдума обсудили поправку по числу президентских сроков

Президент России Владимир Путин выступил в Государственной думе, где обсуждали изменений в Конституции РФ. За пару часов до этого Валентина Терешкова предложила поправку, дающую возможность действующему президенту участвовать в новых выборах.

16:03. Госдума поддержала поправки о президентских сроках.

За — 380 депутатов, против — 43, один воздержался.

15:54 Жириновский решил уточнить позицию президента о досрочных выборах в Госдуму. «Правильно поняли, что [будем голосовать] против досрочных выборов в Госдуму? Можно выводить некоторых товарищей из прединфрактного состояния? Пусть просыпаются — еще год у нас впереди», — заявил он, говоря о представителях КПРФ.

15:51 Вячеслав Володин — о выступлении президента: «Позиция откровенная, обоснованная. Принимая сегодня решение, будет руководствоваться позицией, который озвучил президент».

15:39 «Как вы проголосуете 22 апреля, так и будет. Нам с вами многое удалось сделать для укрепления страны. Уверен, что мы с вами еще многое сделаем, по крайней мере до 2024 года, а там — видно будет», — заключил президент.

15:36 «Регулярная смена власти должна быть обеспечена», —подчеркнул Путин. Он назвал нецелесообразной отмену ограничений по президентским срокам.

15:32 «Не нужно этого делать. Альтернатива должна быть. Выборы должны быть открытыми и конкурентными», — о предложении Терешковой продлить полномочия президента.

15:30 «Сильная президентская вертикаль для России абсолютно необходима», — заявил президент. По его словам, опасно Госсовету давать полномочия президентского характера.

15:28 «Я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму», — Путин.

15:23 Президент говорит о том, что экономика будет укрепляться. «Надо работать и работать вместе». — отметил он.

15:21 Путин приехал в Госдуму. «Председатель парламента проинформировал меня о дискуссии. Учитывая принципиальный характер разговора, я посчитал необходимым высказать и свою позицию», — заявил он.

15:15 Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает логичным и правильным проведение досрочных парламентских выборов.

«Поправки в Конституцию наделяют новыми полномочиями Государственную думу. В сложившейся ситуации досрочные парламентские выборы — шаг логичный и правильный, это будет в первую очередь честно по отношению к нашим гражданам», — заявил он. Его процитировал «Коммерсант».

15:10 В КПРФ заявили, что не поддержат предложение Валентины Терешковой.

14:55 Лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов и его однопартийцы поддержали это предложение. В скором времени эту инициативу депутаты обсудят с самим Владимиром Путиным.

14:50 Депутат от «Единой России» Валентина Терешкова считает, что нужно вообще отменить ограничение на количество президентских сроков или дать возможность действующему лидеру Владимиру Путина возможность снова участвовать в выборах.

14:45 Депутаты одобрили первый пакет, в который входит 170 поправок. Среди них — упоминание бога в Конституции. Понятие брака будет рассматриваться как союз мужчины и женщины. Четвертую поправку о детях отредактировали. Сначала в ней говорилось о том, что дети — достояние России. Позже формулировку поправили: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России».

14:42 Депутат «ЕР» Александр Карелин заявил, что готов подготовить и внести в Госдуму поправку о внеочередных выборах в Государственную думу. Позже поправку внесли на рассмотрение нижней палаты парламента.

14:40 Еще с утра Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму, если поправки одобрят в день народного голосования 22 апреля. Еще одна из идей Жириновского — выбирать президента страны с помощью Госсовета. Это предложение лидера ЛДПР не поддержали.