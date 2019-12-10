Путин предупредил о второй Сребренице в Донбассе. Что это значит?

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека от Владимира Путина прозвучало название Сребреница в контексте разговора о Донбассе. Этот населенный пункт связывают с одним из самых известных и кровавых событий распада Югославии 1991–1999 годов.

«Украинская сторона все время ставит вопрос — дайте нам закрыть войсками границу. Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет! Мы же видели, как Зеленский вел дискуссию с националистами. Непонятно, кто там сильнее, что там произойдет и кто будет руководить националистами, когда они туда (в Донбасс — прим. ред.) войдут без обеспечения гарантий людям», — сказал президент на заседании.

Путин заговорил о Сребренице во время обсуждения закона об амнистии в отношении жителей Донбасса. Президент заявил, что если Киев получил контроль над границей без предоставления гарантий защиты жителям Донбасса, то их могут просто уничтожить так же, как произошло в 1995 году в Югославии. На фотографии ниже — похороны 465 опознанных в 2007 году жертв.

Источник фото: Wikipedia

Произошедшее в Сребренице имеет много названий, в том числе резня, геноцид и массовое убийство. Считается, что это самое масштабное убийство в Европе после окончания Второй мировой войны. И происходило оно на протяжении нескольких дней начиная с 12 июля 1995 года в ходе распада Югославии 1991–1999 годов (Война в Хорватии и Боснийская война).

Три мусульманских анклава — Сребреница, Жепа и Горажде — на территории Восточной Боснии, захваченной боснийскими сербами в 1992 году, мешали планам незваных гостей по созданию этнически однородного государства в Боснии. Они стремились получить полный контроль над восточными районами Боснии, устранив все препятствия на линии военных поставок из Сербии.

В первых числах лета 1995 года генерал Ратко Младич начал масштабную военную операцию. Армии из 15 тысяч сербов противостояли почти беззащитные «голубые каски» ООН и пара тысяч солдат из правительственных войск, которым не хватало боеприпасов. Сербам почти не было оказано сопротивления.

11 июля Сребреница пала. Международный трибунал Югославии установил, что в той бойне расстреляли примерно восемь тысяч взрослых мужчин из числа боснийских мусульман. Власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины только в 2003 году официально взяли на себя ответственность за массовые убийства мирного населения. Спустя четыре года трибунал квалифицировал действия сербов как геноцид. В 2009 году Европарламент установил 11 июля Днем памяти геноцида в Сребренице.