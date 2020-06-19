Владимир Путин показал журналистам секретную комнату в своем кабинете. В помещении оказалась столовая и комната отдыха. Тайные ходы, бункеры и комнаты отдыха нашлись еще в Букингемском дворце, Белом доме и Елисейском дворце.

Тайная комната

Как передают РИА Новости, Владимир Путин позволил журналистам телеканала «Россия 1» взглянуть на секретную комнату в его кабинете. Оказалось, что в кабинете президента скрывался проход в тайное помещение.

«Но предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там… рабочая атмосфера», — предупредил журналистов Путин.

Внутри оказались столовая и комната отдыха. В них, по словам Путина, не проводятся публичные встречи. В помещении висит портрет императора Петра I, а еще можно заметить детские рисунки и поделки, которые подарили президенту. В интерьере комнат преобладают светлые тона.

Букингемский дворец

Официальная лондонская резиденция королевы Великобритании Елизаветы II полнится слухами с давних времен. Это довольно большое место, состоящее из 775 комнат. Среди них 19 государственных, 52 королевских и гостевых спален, 188 комнат для персонала, 92 кабинета и 78 ванных комнат. Бальный зал является самым большим залом и был открыт в 1856 году в честь окончания Крымской войны. Во дворце есть собственное почтовое отделение, которым может воспользоваться персонал. С недавних пор там есть еще и собственный банкомат.

Как пишет Londonist, ходят слухи, что во дворце есть бассейн, кабинет врача и кинотеатр.

Одна из главных легенд — это слухи о туннелях, связывающих Букингемский дворец с различными другими частями Лондона. Подземная связь с Уайтхоллом и палатами парламента вполне вероятна. О существовании этих туннелей известно давно, но доказать их наличие пока не удалось.

Еще один слух говорит, что есть туннель между дворцом и Домом Кларенса, а ветка почтовой железной дороги проходит прямо под дворцом.

Белый дом

Многие слышали о Президентском операционном центре по чрезвычайным ситуациям, безопасном бункере, который находится под Восточным крылом и может использоваться Трампом в случае чрезвычайных ситуаций. По сообщениям The Sun, в Белом доме построили новый секретный «мегабункер» под Северной лужайкой. По словам бывшего репортера Wаshingtоn Роst Рональда Кесслера, подземное убежище было построено при администрации Обамы. Говорят, что он достаточно большой, чтобы вместить в него президента, его семью и весь персонал Белого дома в случае сценария «Судного дня».

Резиденция также может похвастаться цветочным магазином и столярной мастерской на первом этаже, а также так называемым «шоколадным магазином», где повара собирают огромные, вкусные центрифуги для официальных мероприятий.

Еще там есть боулинг. Впервые он был построен для 33-го президента Гарри Трумэна в Западном крыле в 1947 году, но позже он был отремонтирован Никсонами. А Клинтоны превратили гостиную на третьем этаже резиденции в домашний спортзал.

Елисейский дворец

Елисейский дворец во Франции не так полнится слухами, как другие места, но попасть туда практически невозможно. Он закрыт для посещений. С 1848 года Елисей был официальным домом французских президентов.

Когда в нем жил Наполеон III, он вырыл секретный туннель от ризницы часовни дворца до соседнего особняка, чтобы встретить свою любовницу. Этот туннель был заполнен водой президентом Винсентом Ауриолом с 1947 по 1954 год. Об этом пишет French Moments.

Впрочем, схожим образом успел выделиться и Франсуа Миттерана в 1981–1995 годах. Как передает The Guardian, он был наиболее известен тем, что создал специальную пристройку в Елисейском дворце. Там он держал свою тайную вторую семью.

Согласно данным WJLA, в Елисейском дворце хранится 14 000 бутылок вина, которые считаются настолько ценными, что немногим разрешено входить в погреб, где они хранятся.

Малабар-Хилл, Мумбаи

В 2016 году под официальным офисом-резиденцией губернатора в Малабар-Хилл нашли колониальный бункер длиной 150 метров. Его обнаружили, когда работники сносили одну из стен внутри комплекса. За ней оказался вход в довольно хорошо сохранившийся бункер. Он включал в себя казарму с 13 комнатами, пишет The Times of India.

Бункер длиной 150 метров, занимающий площадь более 5000 квадратных футов, имел три надежные вентиляционные и дренажные линии для воздуха и воды. Он мог быть построен во время визита принца Уэльского в Мумбаи в 1875 году, когда правительственный дом в «мысе Малабар» был вовлечен в капитальный ремонт в преддверии визита принца.

Несмотря на то, что помещение было забрызгано грязью, а с потолка непрерывно капала вода, оно довольно хорошо сохранилось.